COSTARS Resources

Events & Conferences
|Date
|Title
|Location
|Event Type
|8/2 - 8/5/2026
|CCAP - County Commissioners Association of PA 2026 Annual Conference
|Kalahari Resorts, Monroe County
|Tabling
|9/30/2026 - 10am-12pm
COSTARS Regional Member Training Workshop: Central Region
|DuBoistown Borough Hall:
2651 Euclid Avenue, Williamsport, PA 17702
|Training
Upcoming Webinars
|Date
|Title
|Registration Link
|8/25/2026
|Maintenance Planning 101: How to Use COSTARS for Facilities, Roads & Fleets / Contract Spotlight Series
|CLICK HERE
|10/20/2026
|New Supplier Bootcamp: Everything You Need to Know After Being Awarded a COSTARS Contract / Contract Spotlight Series
|TBD
|11/17/2026
|COSTARS for Members: Navigating Sodium Chloride Contract
|TBD
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