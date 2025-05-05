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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    COSTARS Resources

    Access webinars, events, and newsletters to stay informed about COSTARS Program updates, contract opportunities.

     

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    Webinars
    Events

    Events & Conferences

    DateTitleLocationEvent Type
    8/2 - 8/5/2026CCAP - County Commissioners Association of PA 2026 Annual ConferenceKalahari Resorts, Monroe CountyTabling
    9/30/2026 - 10am-12pm

    COSTARS Regional Member Training Workshop: Central Region

    		DuBoistown Borough Hall: 
    2651 Euclid Avenue, Williamsport, PA  17702    		Training

    Upcoming Webinars

    DateTitleRegistration Link 
    8/25/2026Maintenance Planning 101: How to Use COSTARS for Facilities, Roads & Fleets / Contract Spotlight SeriesCLICK HERE
    10/20/2026New Supplier Bootcamp: Everything You Need to Know After Being Awarded a COSTARS Contract / Contract Spotlight SeriesTBD
    11/17/2026COSTARS for Members: Navigating Sodium Chloride ContractTBD

    COSTARS Program Newsletters

    Additional Information

    Additional Information

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    Contact Us

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    Speak with a COSTARS representative

    1-866-768-7827

    Email

    Send us your questions or feedback

    gs-pacostars@pa.gov

    Fax

    Send documents via fax

    717-783-6241