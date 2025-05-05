Professional Members:
Kudlawiec, Robert P. PE (President)
6/29/23-6/29/29 USQ for Six Months
2nd Term
Engineer Seat
Luciani, John J. PE, PLS
4/9/24-4/9/30 USQ for Six Months
1st Term
Engineer Seat
McNally, Joseph PG
6/4/25 - 6/4/32 USQ for Six Months
2nd Term
Geology Seat
Peterson, Lisa PhD, PE
11/13/24 - 11/13/30 USQ For Six Months
1st Term
Engineer Seat
Reeser, Scott PLS
6/5/24-6/8/26 USQ for Six Months
1st Term
Land Surveyor Seat
Snyder, Jason A. PE
6/29/23-6/29/29 USQ for Six Months
1st Term
Engineer Seat
Tracy Jr., Windsor G PLS (Vice President)
4/9/24-4/9/30 USQ for Six Months
1st Term
Land Surveyor Seat
Vacant, Professional Geologist Seat Open
Vacant, Professional Engineer Seat Open
Public Members:
Vacant, Position Open
Vacant, Position Open
Vacant, Position Open
Designees:
Claggett, Arion R.
Acting Commissioner of the Bureau of Professional and Occupational Affairs
USQ=Until Successor Qualifies
QUORUM REQUIREMENTS - Seven members of the board.
5 Professional Engineers
2 Professional Land Surveyors
2 Professional Geologists
3 Public Members
1 Commissioner