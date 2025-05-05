Veterans Service Officer Grant Program

These are the reports from the VSO Grant Program:
FY 2024-2025
- Disabled American Veterans 24-25 VSO Wrap Up
- Veterans of Foreign Wars 24-25 VSO Wrap Up
- Vietnam Veterans of American 24-25 VSO Wrap Up
- AMVETS 24-25 VSO Wrap Up
- American Legion 24-25 VSO Wrap Up
FY 2023-2024
- Disabled American Veterans 23-24 VSO Wrap Up
- Veterans of Foreign Wars 23-24 VSO Wrap Up
- Vietnam Veterans of American 23-24 VSO Wrap Up
- AMVETS 23-24 VSO Wrap Up
- American Legion 23-24 VSO Wrap Up
FY 2022-2023
- Disabled American Veterans 22-23 VSO Wrap Up
- Veterans of Foreign War 22-23 VSO Wrap Up
- Vietnam Veterans of America 22-23 VSO Wrap Up
- AMVETS 22-23 VSO Wrap Up
- American Legion 22-23 VSO Wrap Up
FY 2021-2022
- Disabled American Veterans 21-22 VSO Wrap Up
- Veterans of Foreign War 21-22 VSO Wrap Up
- Vietnam Veterans of America 21-22 VSO Wrap Up
- AMVETS 21-22 VSO Wrap Up
- American Legion 21-22 VSO Wrap Up
FY 2020-2021
- American Legion Recap
- American Legion Claims
- AMVETS Recap
- AMVETS Claims
- Disabled American Veterans Recap
- Disabled American Veterans Claims
- Veterans of Foreign Wars Recap
- Veterans of Foreign Wars Claims
- Vietnam Veterans of America Recap
- Vietnam Veterans of America Claims
FY 2019-2020
- American Legion Recap
- American Legion Claims
- AMVETS Recap
- AMVETS Claims
- Disabled American Veterans Recap
- Disabled American Veterans Claims
- Military Order of the Purple Heart Recap
- Military Order of the Purple Heart Claims
- Veterans of Foreign Wars Recap
- Veterans of Foreign Wars Claims
- Vietnam Veterans of America Recap
- Vietnam Veterans of America Claims
FY 2018-2019
- American Legion Recap
- American Legion Claims
- AMVETS Recap
- AMVETS Claims
- Disabled American Veterans Recap
- Disabled American Veterans Claims
- Military Order of the Purple Heart Recap
- Military Order of the Purple Heart Claims
- Veterans of Foreign Wars Recap
- Veterans of Foreign Wars Claims
- Vietnam Veterans of America Recap
- Vietnam Veterans of America Claims
FY 2017-2018
- American Legion Recap
- American Legion Claims
- AMVETS Recap
- AMVETS Claims
- Disabled American Veterans Recap
- Disabled American Veterans Claims
- Military Order of the Purple Heart Recap
- Military Order of the Purple Heart Claims
- Veterans of Foreign Wars Recap
- Veterans of Foreign Wars Claims
- Vietnam Veterans of America Recap
- Vietnam Veterans of America Claims
FY 2016-2017
- American Legion Recap
- American Legion Claims
- AMVETS Recap
- AMVETS Claims
- Disabled American Veterans Recap
- Disabled American Veterans Claims
- Military Order of the Purple Heart Recap
- Military Order of the Purple Heart Claims
- Veterans of Foreign Wars Recap
- Veterans of Foreign Wars Claims
- Vietnam Veterans of America Recap
- Vietnam Veterans of America Claims
FY 2015-2016
- American Legion Recap
- American Legion Claims
- AMVETS Recap
- AMVETS Claims
- Disabled American Veterans Recap
- Disabled American Veterans Claims
- Military Order of the Purple Heart Recap
- Military Order of the Purple Heart Claims
- Veterans of Foreign Wars Recap
- Veterans of Foreign Wars Claims
- Vietnam Veterans of America Recap
- Vietnam Veterans of America Claims
FY 2014-2015
- American Legion Recap
- American Legion Claims
- AMVETS Recap
- AMVETS Claims
- Disabled American Veterans Recap
- Disabled American Veterans Claims
- Military Order of the Purple Heart Recap
- Military Order of the Purple Heart Claims
- Veterans of Foreign Wars Recap
- Veterans of Foreign Wars Claims
- Vietnam Veterans of America Recaps
- Vietnam Veterans of America Claims
FY 2013-2014
- American Legion Recap
- American Legion Claims
- AMVETS Recap
- AMVETS Claims
- Disabled American Veterans Recap
- Disabled American Veterans Claims
- Vietnam Veterans of America Recap
- Vietnam Veterans of America Claims