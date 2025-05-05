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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    PA Department of Military and Veteran Affairs (DMVA) Office of Veterans Affairs (OVA) Toll free at: 800-547-2838 or 717-861-8910

    OVA Email: RA-VA-Info@pa.gov

     

    DMVA Bureau of Veterans Homes (State Veterans Homes)

    Address: Bldg 0-47, Fort Indiantown Gap, Annville, PA 17003-5002

    Email: RA-MVVA-Homes@pa.gov
    Phone:     1-800-547-2838

    Website: https://www.pa.gov/agencies/dmva/pa-veterans-homes/veterans-homes-locations/request-information

     

    Keystone State ChalleNGe Academy

    Address: Bldg 7-1, Fort Indiantown Gap, Annville, PA 17003 

    Email: RA-MVPAChalleNGe@pa.gov

    Phone: 717-861-7767, 717-861-7556

    Website: https://www.pa.gov/agencies/dmva/keystone-state-challenge-academy

     

    DMVA Bureau of Environmental Management

    Address: Bldg. 0-11, Fort Indiantown Gap, Annville, PA 17003-5002

    Phone: 717-861-8181 Fax: 717-861-8249

    Website: https://www.pa.gov/agencies/dmva/environmental-resources

     

     

    Additional DMVA Offices/Agencies/Services

     