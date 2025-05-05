PA Department of Military and Veteran Affairs (DMVA) Office of Veterans Affairs (OVA) Toll free at: 800-547-2838 or 717-861-8910
OVA Email: RA-VA-Info@pa.gov
- Amputee and Paralyzed Veteran Pension: RA-MVVeteransPension@pa.gov
- Blind Veteran Pension: RA-MVVeteransPension@pa.gov
- Educational Gratuity: RA-EG@pa.gov
- Military Family Relief Assistance Program: RA-PA-MFRAP@pa.gov
- Outreach Teams and Vans: RA-MVOutreach@pa.gov
- PA VetConnect: RA-MVVet-Connect@pa.gov
- Records Request: RA-REQ@pa.gov
- Real Estate Tax Exemption: RA-RETX@pa.gov
- Veterans' Temporary Assistance: RA-VTA@pa.gov
DMVA Bureau of Veterans Homes (State Veterans Homes)
Address: Bldg 0-47, Fort Indiantown Gap, Annville, PA 17003-5002
Email: RA-MVVA-Homes@pa.gov
Phone: 1-800-547-2838
Website: https://www.pa.gov/agencies/dmva/pa-veterans-homes/veterans-homes-locations/request-information
Keystone State ChalleNGe Academy
Address: Bldg 7-1, Fort Indiantown Gap, Annville, PA 17003
Email: RA-MVPAChalleNGe@pa.gov
Phone: 717-861-7767, 717-861-7556
Website: https://www.pa.gov/agencies/dmva/keystone-state-challenge-academy
DMVA Bureau of Environmental Management
Address: Bldg. 0-11, Fort Indiantown Gap, Annville, PA 17003-5002
Phone: 717-861-8181 Fax: 717-861-8249
Website: https://www.pa.gov/agencies/dmva/environmental-resources
- Regal Fritillary Butterfly Habitat at Fort Indiantown Gap
- Readiness and Environmental Protection Integration (REPI)-Program
- Firewood And Wood Chips
- Mt. Gretna Training Camp Artillery Range West Munitions Response Site
- Ricochet Area Munitions Response Site
- Timber Stumpage Sales
- Environmental Documents
- Fort Indiantown Gap – Former Landfill
- Fort Indiantown Gap – PFAS
Additional DMVA Offices/Agencies/Services
- Human Resources: RA-DMVA-Jobs@pa.gov
- Newsletter: RA-VA-Newsletter@pa.gov
- Pennsylvania State Veterans Commission: RA-SVC@pa.gov
- Procurement & Contracting: RA-FIG-Purchase@pa.gov
- Public Affairs: RA-MVPublicAffairs@pa.gov
- Right to Know Law Requests: RA-DMVA-RightToKnow@pa.gov
- Timber Sales: RA-DMVAForestry@pa.gov
- Veterans Trust Fund: RA-MVVetTrustFund@pa.gov