The Lickdale Veterans' Outreach Center provides veterans and their families a convenient, in-person way to meet with accredited veteran service officers to discuss and apply for military benefits. The Center also offers training programs and meeting space for large veteran advocacy groups, such as veteran service organizations.
-
Sunday - Closed
-
Monday - 8 a.m. - 4 p.m.
-
Tuesday - 8 a.m. - 4 p.m.
-
Wednesday - 8 a.m. - 4 p.m.
-
Thursday - 8 a.m. - 4 p.m.
-
Friday - 8 a.m. - 4 p.m.
-
Saturday - Closed
-
U.S. Department of Veterans Affairs Claims Assistance
-
Pennsylvania State Veterans’ Benefits Assistance
-
Military Records Request Assistance
-
Local Veterans’ Outreach Events
-
State Veterans’ Commission Public Meetings
-
State VSO Assistance - DAILY
-
American Legion VSO Assistance - Mondays
-
AMVETS VSO Assistance - Fridays
-
Veterans’ Career Services with CareerLink - Wednesdays
-
Veterans’ Counseling Services with Vet Center - Thursdays
-
State Military Educational Assistance – Coming Soon!