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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Veterans Centers

    Lickdale Veterans' Outreach Center

    40 Fisher Ave, Jonestown, PA 17038

    717-861-8910

    Parking and entrance in rear of building

     

    NOTICE: Please excuse our construction. We are still open for business and working from the trailers in the parking lot. VSO and Outreach support can be found in Trailer 1 and State Veterans Programs support in Trailer 2.

    Get Directions
    PA VetConnect
    Image of the Lickdale Veterans' Outreach Center

    The Lickdale Veterans' Outreach Center provides veterans and their families a convenient, in-person way to meet with accredited veteran service officers to discuss and apply for military benefits. The Center also offers training programs and meeting space for large veteran advocacy groups, such as veteran service organizations.

    Hours of Operation

    • Sunday - Closed
    • Monday - 8 a.m. - 4 p.m.
    • Tuesday - 8 a.m. - 4 p.m.
    • Wednesday - 8 a.m. - 4 p.m.
    • Thursday - 8 a.m. - 4 p.m.
    • Friday - 8 a.m. - 4 p.m.
    • Saturday - Closed

    Veteran Services Available at Lickdale