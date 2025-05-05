Professional Members:
Becker, Jeffrey, O.D. (Secretary)
03/30/22-03/30/26 USQ for Six Months
2nd Term
Berson, Marc, O.D.
10/26/22-10/26/26 USQ for Six Months
1st Term
Godfrey, John, O.D. (Chairperson)
10/26/22-10/26/26 USQ for Six Months
2nd Term
Sherman, Justin, O.D., F.A.A.O., F.S.L.S.
6/2/26 - 6/2/30 USQ for Six Months
1st Term
Umlauf, Perry C., O.D. (Secretary)
10/26/22-10/26/26 USQ for Six Months
2nd Term
Verma, Satya, O.D.
6/25/24 - 6/25/28 USQ for Six Months
1st Term
Wilcox, Denise T., O.D., Ph. D, (Vice Chair)
6/10/26 - 6/10/30 USQ for Six Months
2nd Term
Vitek, Melissa A., O.D., Ed.D., F.A.A.O.
10/21/26 - 10/21/30 USQ for Six Months
1st Term
Terravecchia, Joseph A., O.D.
10/21/26 - 10/21/30 USQ for Six Months
1st Term
Public Members:
Vacant, Position Open
Vacant, Position Open
Vacant, Position Open
Designees:
Knepp, Kathryn (Consumer Protection)
Office of Attorney General
Claggett, Arion R.
Acting Commissioner of the Bureau of Professional and Occupational Affairs
QUORUM REQUIREMENTS
Majority of members (seven)
USQ=Until Successor Qualifies
8 Optometrists
3 Public Members
1 Consumer Protection
1 Commissioner