Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Professional Members:

    Baturka, W. Bradley
    10/28/25-10/28/29 USQ for Six Months
    1st Term
    CPA - Eastern part of State

    Gaizick, Michael, CPA
    11/13/24 - 11/13/28 USQ for Six Months
    1st Term
    CPA - Eastern part of State

    Holland, Benjamin, CPA (Chair)
    10/26/22-10/26/26 USQ for Six Months
    1st Term
    CPA-Western part of State

    Lalvani, Chandra, CPA (Vice Chair)
    10/09/24 - 10/09/28 USQ for 6 Months
    1st Term
    CPA-Central part of State

    O'Brien, Charles
    10/21/25-10/21/29 USQ for Six Months
    2nd Term
    CPA - Eastern part of State

    Ocker, Michael, CPA
    10/26/22-10/26/26 USQ for 6 Months
    2nd Term
    CPA-Central part of State

    Searles, Anthony, CPA
    06/02/26 - 06/02/30 USQ for 6 Months
    1st Term
    CPA - Any Part of State

    Swartzfager, Amy, CPA
    06/02/26 - 06/02/30 USQ for 6 Months
    1st Term
    CPA - Western Part of State

    Vacant, Position Open
    CPA - Any part of State

    Vacant, Position Open
    CPA - Any part of State

    Public members:

    Vacant, Position open

    Petchel, John
    10/26/22-10/26/26 USQ for Six Months
    1st Term

    Vacant, Position Open

    Designees:

    Ericson, Monique, CPA
    Office of Attorney General

    Claggett, Arion R. (Acting Commissioner of the Bureau of Professional and Occupational Affairs)

     

     

    USQ=Until Successor Qualifies 
    QUORUM REQUIREMENTS - Eight members. 

    10 Certified Public Accountants (CPA) 
                2 Eastern part of State
                2 Western part of State 
                2 Central part of State 
                4 Any part of State 
    3 Public Members 
    1 Consumer Protection 
    1 Commissioner 