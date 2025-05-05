Professional Members:

Baturka, W. Bradley

10/28/25-10/28/29 USQ for Six Months

1st Term

CPA - Eastern part of State

Gaizick, Michael, CPA

11/13/24 - 11/13/28 USQ for Six Months

1st Term

CPA - Eastern part of State

Holland, Benjamin, CPA (Chair)

10/26/22-10/26/26 USQ for Six Months

1st Term

CPA-Western part of State

Lalvani, Chandra, CPA (Vice Chair)

10/09/24 - 10/09/28 USQ for 6 Months

1st Term

CPA-Central part of State

O'Brien, Charles

10/21/25-10/21/29 USQ for Six Months

2nd Term

CPA - Eastern part of State

Ocker, Michael, CPA

10/26/22-10/26/26 USQ for 6 Months

2nd Term

CPA-Central part of State

Searles, Anthony, CPA

06/02/26 - 06/02/30 USQ for 6 Months

1st Term

CPA - Any Part of State

Swartzfager, Amy, CPA

06/02/26 - 06/02/30 USQ for 6 Months

1st Term

CPA - Western Part of State

Vacant, Position Open

CPA - Any part of State

Vacant, Position Open

CPA - Any part of State

Public members:

Vacant, Position open

Petchel, John

10/26/22-10/26/26 USQ for Six Months

1st Term

Vacant, Position Open

Designees:



Ericson, Monique, CPA

Office of Attorney General

Claggett, Arion R. (Acting Commissioner of the Bureau of Professional and Occupational Affairs)



USQ=Until Successor Qualifies

QUORUM REQUIREMENTS - Eight members.

10 Certified Public Accountants (CPA)

2 Eastern part of State

2 Western part of State

2 Central part of State

4 Any part of State

3 Public Members

1 Consumer Protection

1 Commissioner