Professional Members:
Baturka, W. Bradley
10/28/25-10/28/29 USQ for Six Months
1st Term
CPA - Eastern part of State
Gaizick, Michael, CPA
11/13/24 - 11/13/28 USQ for Six Months
1st Term
CPA - Eastern part of State
Holland, Benjamin, CPA (Chair)
10/26/22-10/26/26 USQ for Six Months
1st Term
CPA-Western part of State
Lalvani, Chandra, CPA (Vice Chair)
10/09/24 - 10/09/28 USQ for 6 Months
1st Term
CPA-Central part of State
O'Brien, Charles
10/21/25-10/21/29 USQ for Six Months
2nd Term
CPA - Eastern part of State
Ocker, Michael, CPA
10/26/22-10/26/26 USQ for 6 Months
2nd Term
CPA-Central part of State
Searles, Anthony, CPA
06/02/26 - 06/02/30 USQ for 6 Months
1st Term
CPA - Any Part of State
Swartzfager, Amy, CPA
06/02/26 - 06/02/30 USQ for 6 Months
1st Term
CPA - Western Part of State
Vacant, Position Open
CPA - Any part of State
Vacant, Position Open
CPA - Any part of State
Public members:
Vacant, Position open
Petchel, John
10/26/22-10/26/26 USQ for Six Months
1st Term
Vacant, Position Open
Designees:
Ericson, Monique, CPA
Office of Attorney General
Claggett, Arion R. (Acting Commissioner of the Bureau of Professional and Occupational Affairs)
USQ=Until Successor Qualifies
QUORUM REQUIREMENTS - Eight members.
10 Certified Public Accountants (CPA)
2 Eastern part of State
2 Western part of State
2 Central part of State
4 Any part of State
3 Public Members
1 Consumer Protection
1 Commissioner