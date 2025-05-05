Skip to agency navigation
    Resources and Documents for the State Board of Accountancy

    Find the Accountancy Board forms and resources you need to apply, renew, or update your license.

    Applications, renewals, and other requests will be completed at www.pals.pa.gov.

    That includes:

    • Certified Public Accountant Certification Application
    • Certified Public Accountant Domestic Reciprocity Application
    • Certified Public Accountant Foreign Reciprocity Application
    • Initial Firm Registration Application
    • Firm Amendment Application
    • Continuing Professional Education Program Sponsor Initial Application
    • Program Sponsor Amendment Application
    • Temporary Practice Application
    • Change Personal Name and/or Address
    • Request for a Duplicate License
    • Request to Place my Individual License on Inactive Status Form
    • Request for Certification of Licensure

    Additional Forms

    Note: As a result of document fraud and in an effort to protect its licensees, the Board will only provide direct source verification of your license to another state licensing agency.

    State Contacts for Criminal History Records Checks