Applications, renewals, and other requests will be completed at www.pals.pa.gov.
That includes:
- Certified Public Accountant Certification Application
- Certified Public Accountant Domestic Reciprocity Application
- Certified Public Accountant Foreign Reciprocity Application
- Initial Firm Registration Application
- Firm Amendment Application
- Continuing Professional Education Program Sponsor Initial Application
- Program Sponsor Amendment Application
- Temporary Practice Application
- Change Personal Name and/or Address
- Request for a Duplicate License
- Request to Place my Individual License on Inactive Status Form
- Request for Certification of Licensure
Additional Forms
- CPE Reporting Form (PDF)
- Authorship Certification Statement Form (PDF)
- Verification of Experience Form (PDF)
- Request for Extension of CPA Examination Credit
- Request for CPE Extension
- Request for CPE Waiver
- Request for Exemption from Peer Review Requirements
- Social Security Number Waiver Form
- Arizona Criminal History Records Check Affidavit Form
- California Criminal History Records Check Affidavit Form
Note: As a result of document fraud and in an effort to protect its licensees, the Board will only provide direct source verification of your license to another state licensing agency.