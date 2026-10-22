Harrisburg, PA — El Departamento de Servicios Generales de Pensilvania (Department of General Services, DGS) anunció hoy que la Administración Shapiro-Davis gastó casi $1.5 mil millones con pequeñas empresas, pequeñas empresas diversas y empresas de propietarios veteranos durante el año fiscal 2025-26; un aumento del 24 por ciento en el último año fiscal. El Informe anual del año fiscal 2025–26 de la Oficina de Inclusión Empresarial y Desarrollo de Proveedores (BISD) confirma que por segundo año bajo el liderazgo del gobernador Josh Shapiro el estado alcanzó un nuevo récord en las contrataciones públicas con pequeñas empresas reportadas.

In 2023, el gobernador Shapiro firmó la orden ejecutiva 2023-18, que ordena a las agencias estatales ampliar las oportunidades de contratación, reforzar el apoyo a las pequeñas empresas y mejorar la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos destinados a contrataciones públicas. Estos resultados dan continuidad a ese trabajo, que sigue eliminando obstáculos y ayudando a las pequeñas empresas a competir por contratos estatales.

"Las pequeñas empresas emplean a 2.5 millones de personas en Pensilvania, casi la mitad de la fuerza laboral del sector privado de nuestro estado, y son el corazón y el alma de nuestras comunidades", afirmó el vicegobernador Austin Davis, presidente del Consejo Asesor para las Contrataciones Públicas Inclusivas (PACIP). "La Administración Shapiro-Davis está dando prioridad a las pequeñas empresas y nuestro esfuerzo está dando resultados, con casi $1,500 millones destinados a empresas pequeñas, empresas pequeñas diversas y empresas de propietarios veteranos el año pasado. Con el apoyo de nuestros miembros del PACIP y del equipo de la BISD, continuaremos invirtiendo en pequeñas empresas en todo el estado".

La orden ejecutiva creó el Consejo Asesor de Pensilvania para las Contrataciones Públicas Inclusivas (PACIP), para asesorar a las agencias del estado sobre cómo facilitar el acceso a los contratos públicos. Además, encomendó al DGS y a las agencias asociadas aumentar la participación en el Programa de Reserva para Pequeñas Empresas, reforzar las labores de difusión y asistencia técnica, e informar periódicamente sobre el gasto de las agencias para dar seguimiento a los avances. Con estas medidas, la ampliación de las oportunidades para las pequeñas empresas se convirtió en una responsabilidad coordinada entre todo el gobierno estatal.

La Administración reforzó ese compromiso con cambios prácticos en la forma en que las empresas califican, compiten por contratos y reciben sus pagos.

El DGS aumentó el límite de ingresos anuales para que una empresa califique como pequeña empresa de $38.5 millones a $47 millones, redujo en un 33 por ciento los tiempos de respuesta para la certificación e implementó una política de pago oportuno que exige a los contratistas principales de contratos elegibles que no sean de construcción pagar a sus subcontratistas que sean pequeñas empresas diversas o empresas de veteranos en un plazo de 10 días a partir de la fecha en que reciben el pago del estado.

"Esto es un enfoque en las personas”, afirmó Sandra Aguilera, secretaria interina del DGS. "Se trata de darles a las pequeñas empresas una oportunidad justa de competir y tener éxito. “Cuando hacemos nuestros procesos de contratación más accesibles y transparentes, más empresas pueden crecer, contratar personal e invertir en sus comunidades”.

A lo largo del año fiscal 2025-2026, las iniciativas específicas de la Administración Shapiro-Davis generaron un apoyo sin precedentes para las pequeñas empresas, que incluye:

El gasto con empresas de veteranos alcanzó $198.7 millones, un aumento de más del 136 por ciento con respecto al año fiscal anterior.

con respecto al año fiscal anterior. El gasto combinado con empresas de propietarios afroamericanos y latinos aumentó un 21.5 por ciento del año fiscal 2022-2023 al año fiscal 2025-2026.

del año fiscal 2022-2023 al año fiscal 2025-2026. El Programa de Reserva para Pequeñas Empresas generó $76.7 millones en actividades de contratación pública entre 365 empresas pequeñas participantes. La participación aumentó un 15.5 por ciento en comparación con el año fiscal anterior. El programa reserva ciertos contratos exclusivamente para pequeñas empresas certificadas mediante declaración propia.

en comparación con el año fiscal anterior. El programa reserva ciertos contratos exclusivamente para pequeñas empresas certificadas mediante declaración propia. La BISD entró en contacto con más de 3,000 emprendedores y defensores de la comunidad empresarial a través de 45 eventos de difusión en todo el estado.

La Administración también ha seguido fortaleciendo el apoyo práctico que las empresas necesitan para competir con éxito. Como resultado de la orden ejecutiva del gobernador, en mayo de 2024 se puso en marcha el programa de mentoría Mentor-Protégé para poner a contratistas principales en contacto con pequeñas empresas, pequeñas empresas diversas y empresas de propietarios veteranos para brindarles mentoría, apoyo en el desarrollo de su negocio y orientación sobre los procesos de contratación pública del estado. El primer grupo terminó el programa en 2025 y el mes pasado la BISD celebró la graduación del segundo grupo, dando continuidad al trabajo iniciado con las reformas de 2023 del gobernador.

“La colaboración y una rendición de cuentas clara contribuyen a crear mejores oportunidades para las empresas en Pensilvania,” declaró la Dra. Erica Patterson, subsecretaria de la BISD del DGS. “Estamos utilizando datos para mejorar nuestros programas, fortalecer el desempeño de las agencias y ampliar el acceso a los contratos estatales. Pero lo más importante es que está dando resultado”.

El Informe anual del año fiscal 2025–26 está disponible en línea en inglés y, por primera vez en español. La edición en español facilita el acceso a la información sobre las oportunidades de contratación estatal y los programas de inclusión empresarial para los emprendedores hispanohablantes de Pensilvania, y ayuda a que más empresas comprendan cómo competir y aprovechar los recursos disponibles.

El Informe anual del año fiscal 2025–26 está en línea aquí.

# # #