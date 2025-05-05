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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Professional Members:

    Baer, Mark
    10/28/25-10/28/29 USQ for Six Months 
    2nd Term
    New Vehicle Dealer Seat

    Egan Jr., William
    10/21/25-10/21/29 USQ for Six Months 
    1st Term
    New Vehicle Dealer Seat

    Vacant, Position open
    Used Vehicle Dealer Seat

    Foster, Jeffrey
    10/09/24 - 10/09/28 USQ for Six Months
    1st Term
    Used Vehicle Dealer Seat  

    Metzinger, William
    10/28/25-06/29/27 USQ for Six Months
    1st Term
    Used Vehicle Dealer Seat  

    Perez, Richard
    10/28/25-10/28/29 USQ for Six Months 
    1st Term
    Salesperson Seat

    Stein, Irving (Chairman)
    10/28/25-10/28/29 USQ for Six Months 
    2nd Term
    New Vehicle Dealer Seat

    Yingst, Dale J.
    10/28/25-10/28/29 USQ for Six Months
    2nd Term
    Mobile Home Dealer Seat

    VacantPosition Open
    Motorcycle Dealer Seat

    Vacant, Position Open
    Mobility Dealer Seat

    Vacant, Position Open
    Recreational Dealer Seat

     

    Public Members:

    Heeney, William (Secretary)
    10/18/23-10/18/27 USQ for Six Months
    1st Term

    Vacant, Position Open

    Vacant, Position Open

     

    Designees:

    Claggett, Arion R.
    Acting Commissioner of the Bureau of Professional and Occupational Affairs

    Layton, Angel
    Department of Transportation Representative
    Bureau of Motor Vehicles

    Wolfe, Mark (Consumer Protection Rep)
    Office of Attorney General

     

    QUORUM REQUIREMENTS

    Majority of appointed members.    

    USQ=Until Successor Qualifies  

    3 New Vehicle Dealers
    3 Used Vehicle Dealers
    1 Salesperson
    1 Mobile Home Dealer
    3 Public Members
    1 Motor Cycle Dealer
    1 Recreational Dealer
    1 Mobility Dealer
    1 Consumer Protection

    1 Department of Transporation Rep
    1 Commissioner