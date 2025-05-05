Professional Members:
Baer, Mark
10/28/25-10/28/29 USQ for Six Months
2nd Term
New Vehicle Dealer Seat
Egan Jr., William
10/21/25-10/21/29 USQ for Six Months
1st Term
New Vehicle Dealer Seat
Vacant, Position open
Used Vehicle Dealer Seat
Foster, Jeffrey
10/09/24 - 10/09/28 USQ for Six Months
1st Term
Used Vehicle Dealer Seat
Metzinger, William
10/28/25-06/29/27 USQ for Six Months
1st Term
Used Vehicle Dealer Seat
Perez, Richard
10/28/25-10/28/29 USQ for Six Months
1st Term
Salesperson Seat
Stein, Irving (Chairman)
10/28/25-10/28/29 USQ for Six Months
2nd Term
New Vehicle Dealer Seat
Yingst, Dale J.
10/28/25-10/28/29 USQ for Six Months
2nd Term
Mobile Home Dealer Seat
Vacant, Position Open
Motorcycle Dealer Seat
Vacant, Position Open
Mobility Dealer Seat
Vacant, Position Open
Recreational Dealer Seat
Public Members:
Heeney, William (Secretary)
10/18/23-10/18/27 USQ for Six Months
1st Term
Vacant, Position Open
Vacant, Position Open
Designees:
Claggett, Arion R.
Acting Commissioner of the Bureau of Professional and Occupational Affairs
Layton, Angel
Department of Transportation Representative
Bureau of Motor Vehicles
Wolfe, Mark (Consumer Protection Rep)
Office of Attorney General
QUORUM REQUIREMENTS
Majority of appointed members.
USQ=Until Successor Qualifies
3 New Vehicle Dealers
3 Used Vehicle Dealers
1 Salesperson
1 Mobile Home Dealer
3 Public Members
1 Motor Cycle Dealer
1 Recreational Dealer
1 Mobility Dealer
1 Consumer Protection
1 Department of Transporation Rep
1 Commissioner