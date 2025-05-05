Skip to agency navigation
    Professional Members:

    Bucher, Donald H. DNP, CRNP  (Vice Chair)
    10/26/22 - 10/26/28 USQ for Six Months
    1st Term
    Registered Nurse Seat

    Capiotis, Kathryn L. MSN, BSN, RN
    6/5/24 - 6/5/30 USQ for Six Months
    1st Term
    Registered Nurse Seat

    Hellier, Susan D. PhD, DNP
    6/5/24 - 6/5/30USQ for Six Months
    1st Term
    Registered Nurse Seat

    Hertzler, Sue E. LPN
    11/16/20 - 11/16/26 USQ for Six Months
    2nd Term
    Licensed Practical Nurse Seat

    Hershberger, Brandy DNP MSN RN 
    11/13/2024 - 10/23/25 USQ for Six Months
    1st Term
    Registered Nurse Seat

    Hunsberger, Colby P. DNP, RN (Chair)
    6/29/23-6/29/29 USQ for Six Months
    2nd Term
    Registered Nurse with MSN Seat

    Scher, David L. K., RN
    06/5/24 - 6/5/30 USQ for Six Months
    1st Term
    Registered Nurse Seat

    Siegel, Tina D. LPN
    07/06/2022 - 07/06/2028 USQ for Six Months
    1st Term
    Licensed Practical Nurse Seat

    Vacant, Position open
    Licensed Dietitian-Nutritionist Seat

     

    Public Members:

    Kerns, Linda A.  Esquire 
    4/09/19 - 4/19/25 USQ for Six Months
    2nd Term

    Vacant, Position Open

    Vacant, Position Open

     

    Designees:

    Arion R. Claggett
    Acting Commissioner of the Bureau of Professional and Occupational Affairs

     

     

    QUORUM REQUIREMENTS - Majority of members 

    USQ = Until Successor Qualifies 

    6 Registered Nurses 

       (3 with a Masters Degree in Nursing) 

    2 Licensed Practical Nurses

    1 Licensed Dietitian-Nutritionist

    3 Public Members 

    1 Commissioner 

     