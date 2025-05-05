Skip to agency navigation
    Funeral Directors Board Resources and Documents

    Find the Funeral Directors Board forms and resources you need to apply, renew, or update your license.

    Applications, renewals, and other requests will be completed at www.pals.pa.gov.

    That includes:

    • Approval as a Funeral Trainee
    • Approval as a Funeral Trainee Re-Registration
    • Limited Funeral Director License Application
    • Funeral Supervisor License Application  
    • Funeral Supervisor-Temporary License Application
    • Sole Proprietor Funeral Establishment Application
    • Branch Funeral Establishment Application
    • Restricted Business Corporation Funeral Establishment Application
    • Professional Corporation Funeral Establishment Application
    • Shared Funeral Establishment Application (PDF)
    • Funeral Home Partnership License Application
    • Widow/Widower License for a Funeral Establishment Application
    • Estate License for a Funeral Establishment Application  
    • Funeral Director Reciprocal Application Without Exam -West Virginia and Maryland licensees ONLY
    • Out of State Funeral Director Application for Licensure with Examination

    You may also request duplicate licenses, changes to your name, and changes to your address at www.pals.pa.gov.

    Additional Resources & Documents

     

    Note:  As a result of document fraud and in an effort to protect its licensees, the Board will only provide direct source verification of your license to another state licensing agency.

     