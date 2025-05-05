Applications, renewals, and other requests will be completed at www.pals.pa.gov.
That includes:
- Approval as a Funeral Trainee
- Approval as a Funeral Trainee Re-Registration
- Limited Funeral Director License Application
- Funeral Supervisor License Application
- Funeral Supervisor-Temporary License Application
- Sole Proprietor Funeral Establishment Application
- Branch Funeral Establishment Application
- Restricted Business Corporation Funeral Establishment Application
- Professional Corporation Funeral Establishment Application
- Shared Funeral Establishment Application (PDF)
- Funeral Home Partnership License Application
- Widow/Widower License for a Funeral Establishment Application
- Estate License for a Funeral Establishment Application
- Funeral Director Reciprocal Application Without Exam -West Virginia and Maryland licensees ONLY
- Out of State Funeral Director Application for Licensure with Examination
You may also request duplicate licenses, changes to your name, and changes to your address at www.pals.pa.gov.
Additional Resources & Documents
- Shared Funeral Establishment Application (PDF)
- Maryland Reciprocal Agreement Information (PDF)
- Provider Application For Continuing Education Course Approval (PDF)
- Certification of Mortuary Education - Intern Use Only (PDF)
- Certification of Mortuary Education - Trainee Use Only (PDF)
- Affidavit for Funeral Supervisor
- Statement of Right to Occupy Premises (PDF)
- How do I Apply for a Certificate of Preliminary Education? (PDF)
- How do I Log into TIMS? (PDF)
- How do I Print my TIMS Application Coversheet? (PDF)
- Notification of Change in Shareholders for a Pre-1935 Business Corporation License (PDF)
- Notification of Change in Shareholders for a Restricted Business Corporation or Professional Corporation Funeral Establishment (PDF)
- Request for Permission to Retain Human Remains (PDF)
- Case History Record Form (PDF)
- Education Provider Course List (PDF)
- Listing of State Contacts for Criminal Background Checks
Note: As a result of document fraud and in an effort to protect its licensees, the Board will only provide direct source verification of your license to another state licensing agency.