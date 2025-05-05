Skip to agency navigation
    Announcements from the State Board of Certified Real Estate Appraisers

    Check the latest Certified Real Estate Appraisers Board news, updates, and notices that may affect your license or your practice.

    Important Notices

    6/2025: Regulatory Amendments Concerning Distance Education and PAREA Finalized

    3/2025: Valuation Bias and Fair Housing Laws and Regulations Information Sheet

    6/2023: AQB Adopts Changes to Real Property Appraiser Qualification Criteria

    6/2023: Recent changes to USPAP that are effective January 1, 2024

    ​50 State Comparison Report: A Comparison of State Occupational Licensure Requirement and Processes

    8/2022: 2020-21 USPAP Extended until 12/31/2023

    1/2022: CREA Distance Education Definitions

    1/2022: Report Released on Review of USPAP and AQB Criteria

    8/2021: AQB Adopts Changes to Real Property Appraiser Qualification Criteria (PDF)

    4/2021: USPAP Extension and 7-Hour Update Course Information for 2022-2023 (PDF)

    2/2021: USPAP Edition Extended until 12/31/2022 (PDF)

    1/2021: Continuing Education and Qualifying Education In-Person/Classroom Conversion to Virtual Training Due to Covid-19 Through 12/31/2021 (PDF)

    11/2019: Regarding Real Estate Appraiser and Licensed Appraiser Trainee Qualifications (PDF)

    11/2018: Notice to Appraisal Management Companies regarding National Registry Fee submission (PDF)

    5/2018: AQB Qualification Criteria Changes-Effective 5/1/2018 (PDF)

    ACT 6 OF 2018 Notice to All Licensees, Registrants, Certificate Holders & Permit Holders (PDF)

    11/2017:  National Registry Fee of Appraisal Management Companies (AMCs) (PDF)

    7/2016: Change to the Real Property Appraiser Qualification Criteria - Effective July 1, 2016(PDF)

    1/2016: Licensed Appraiser Trainee Bienniel Renewal Fees (PDH)

    Elder Financial Abuse (PDF)

    Notice - Act 65 Of 2023 Expungement Provisions (PDF)​

    Appraisal Qualifications Board Conducts Audit on Hondros Learning