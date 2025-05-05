Important Notices
6/2025: Regulatory Amendments Concerning Distance Education and PAREA Finalized
3/2025: Valuation Bias and Fair Housing Laws and Regulations Information Sheet
6/2023: AQB Adopts Changes to Real Property Appraiser Qualification Criteria
6/2023: Recent changes to USPAP that are effective January 1, 2024
50 State Comparison Report: A Comparison of State Occupational Licensure Requirement and Processes
8/2022: 2020-21 USPAP Extended until 12/31/2023
1/2022: CREA Distance Education Definitions
1/2022: Report Released on Review of USPAP and AQB Criteria
8/2021: AQB Adopts Changes to Real Property Appraiser Qualification Criteria (PDF)
4/2021: USPAP Extension and 7-Hour Update Course Information for 2022-2023 (PDF)
2/2021: USPAP Edition Extended until 12/31/2022 (PDF)
1/2021: Continuing Education and Qualifying Education In-Person/Classroom Conversion to Virtual Training Due to Covid-19 Through 12/31/2021 (PDF)
11/2019: Regarding Real Estate Appraiser and Licensed Appraiser Trainee Qualifications (PDF)
11/2018: Notice to Appraisal Management Companies regarding National Registry Fee submission (PDF)
5/2018: AQB Qualification Criteria Changes-Effective 5/1/2018 (PDF)
ACT 6 OF 2018 Notice to All Licensees, Registrants, Certificate Holders & Permit Holders (PDF)
11/2017: National Registry Fee of Appraisal Management Companies (AMCs) (PDF)
7/2016: Change to the Real Property Appraiser Qualification Criteria - Effective July 1, 2016(PDF)
1/2016: Licensed Appraiser Trainee Bienniel Renewal Fees (PDH)
Notice - Act 65 Of 2023 Expungement Provisions (PDF)
Appraisal Qualifications Board Conducts Audit on Hondros Learning