    ​​​​​​​Results for Professional Boxing and MMA

    Results for 2025

    September 20, 2025 - K-Boxing - Hamburg Field House - Hamburg, PA

    September 6, 2025 - MMA - Sunny Days Arena - North Versailles, PA

    September 5, 2025 - Boxing - Wind Creek Casino - Bethlehem, PA

    August 16, 2025 - MMA - Live Casino - Phila., PA

    August 15, 2025 - Team Combat League - 2300 Arena, Phila., PA - New York vs Las Vegas

    August 15, 2025 - Team Combat League - 2300 Arena, Phila., PA - Phila. vs Phoenix

    August 9, 2025 - MMA - North Versailles, PA

    August 9, 2025 - Boxing - Sheet Metal Union Hall - Phila., PA

    August 2, 2025 - MMA - Bayfront Convention Center - Erie, PA

    August 2, 2025 - Boxing - Bayfront Convention Center - Erie, PA

    July 26, 2025 - Team Combat League - 2300 Arena, Phila., PA - New York vs Boston

    July 26, 2025 - Team Combat League - 2300 Arena, Phila., PA - Phila. vs Los Angles 

    July 25, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Phila., PA

    July 19, 2025 - Boxing - Meadows Casino - Washington, PA

    July 12, 2025 - Pro-Am MMA and Amateur Kickboxing - Eisenhower Hotel - Gettysburg, PA

    July 12, 2025 - Boxing - Highmark Stadium - Pittsburgh, PA

    July 12, 2025 - Boxing - NAC, Newtown, PA - PHL vs NASH

    June 29, 2025 - Team Combat League - Newtown Athletic Club, Newtown, PA  - Phila. vs New York

    June 29, 2025 - Team Combat League - Newtown Athletic Club, Newtown, PA - Boston vs San Antonio

    June 27, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Philadelphia, PA

    June 21, 2025 - K-Boxing - Parkview Inn - Allentown, PA

    June, 21, 2025 - Boxing - Pasquerilla Convention center, Johnstown, PA

    June 20, 2025- Team Combat League - 2300 Arena - Phila., PA - Phila. vs Vegas

    June 20, 2025, Team Combat League - 2300 Arena - Phila., PA -  Miami vs Boston

    June  14, 2025 - Pro-Am MMA - Valley Forge, Casino - King of Prussia, PA

    June 14, 2025 - Team Combat League - PHI vs MIA - Newtown, PA

    June 14, 2024 - Team Combat League - NY vs BOS - Newtown, PA

    June 13, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Philadelphia, PA

    June 7, 2025 - Boxing - Newtown Athletic Club - Newtown, PA

    May 31, 2025 - Newtown Athletic Club - Newtown, PA

    May 31, 2025 - Boxing - Harrah's Casino - Chester, PA

    May 10, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Philadelphia, PA

    Apr. 26, 2025 - Pro-Am MMA - CFS Bank Center - Belle Vernon, PA  

    Apr. 26, 2025 - Team Combat League - PHI vs BOS - Newtown, PA

    Apr. 26, 2025 - Team Combat League - NY vs LA - Newtown, PA

    Apr. 19, 2025 - Boxing - Harrahs Casino - Chester, PA

    Apr. 19, 2025 - Boxing - Meadows Casino - Washington, PA

    Apr. 13, 2025 - Boxing - Newtown Athletic Club - Newtown, PA

    Apr. 5, 2025 - MMA - Valley Forge Casino - King of Prussia, PA

    Apr. 5, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Philadelphia, PA

    Mar. 22, 2025 - Kickboxing - Harrahs Casino - Chester, PA

    Mar. 21, 2025 - Bareknuckle Fighting Championship - 2300 Arena - Philadelphia, PA

    Mar. 15, 2025 - MMA - Murrysville, PA 

    Mar. 14, 2025 - MMA - Philadelphia, PA

    Mar. 14, 2025 - Boxing - Wind Creek Casino - Bethlehem, PA

    Mar. 8, 2025 - MMA - VF Casino - King of Prussia, PA

    Mar. 8, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Philadelphia, PA

    Mar. 1, 2025 - Boxing - Montour Sports Plex - Coraopolis, PA

    Feb. 22, 2025 - Kickboxing - Sunnybrook Ballroom - Pottstown, PA

    Feb. 15, 2025 - Boxing - Harrahs Casino - Chester, PA

    Feb. 8, 2025 - Boxing - New Castle, DE

    Feb. 8, 2025 - Boxing - Pittsburgh, PA

    Feb. 1, 2025 MMA - 2300 Arena - Phila., PA

    Feb. 1, 2025 - MMA - SportsPlex - Murrysville, PA  

    Jan. 25, 2025 - Pro Bareknuckle Fighting - Wells Fargo Center - Phila., PA 

    Jan. 18, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Phila., PA

    Jan. 17, 2025 - Boxing - LIVE Casino - Phila., PA

     

    Results for 2024

    January 12, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA​​​

    January 13, 2024 - Boxing - Harrisburg​, PA

    ​January 20, 2024 - Boxing - Newark, DE​

    January 20, 2024 - Muay Tai - Philadelphia​, PA

    January 27, 2024 - Muay Tai - Philadelphia​, PA

    January 27, 2024 - K-Boxing - Mt. Carmel​, PA

    January 27, 2024 - ​Boxing - Chester​, PA

    February 9, 2024 - ​MMA - Philadelphia​​, PA

    February 16, 2024 - Boxing - Pittsburgh​, PA

    February 17, 2024 - Boxing - Philadelphia​​, PA

    February 24, 2024 - Boxing - Murrysville, PA

    March 23, 2024 - MMA - King of Prussia, PA

    March 28, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    March 30, 2024 - Boxing - Chester, PA

    March 30, 2024 - Boxing - Harmony, PA

    April 5, 2024 - Boxing - Bethlehem, PA

    April 5, 2024 - MMA - Philadelphia, PA

    April 10, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    April 13, 2024 - K-Boxing - Allentown, PA

    April 18, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    April 20, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    April 20, 2024 - MMA - Washington, PA

    April 27, 2024 - Boxing - Washington, PA

    April 27, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    May 2, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    May 10, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    May 11, 2024 - MMA - Gettysburg, PA

    May 25, 2024 - Boxing - Newark, DE

    May 31, 2024 - Am K-Boxing - Pittsburgh, PA

    June 1, 2024 - Boxing - Chester, PA

    June 8, 2024 - MMA - Bethlehem, PA

    June 14, 2024 - MMA - Philadelphia, PA

    June 15, 2024 - MMA - King of Prussia, PA

    June 15, 2024 - Muay Tai - Philadelphia, PA

    June 16, 2024 - Am K-Boxing - State College, PA

    June 22, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    June 29, 2024 - MMA & K-Boxing - Monroeville, PA

    June 29, 2024 - MMA & K-Boxing - Monroeville, PA (6 p.m. Event)

    July 13, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    July 20, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    July 20, 2024 K-Boxing - Broadheadsville, PA

    July 21, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    July 27, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    August 6, 2024 - Boxing - Erie, PA

    August 6, 2024 - MMA - Erie, PA

    August 17, 2024 - Boxing - Washington, PA

    August 24, 2024 - Boxing - Hockessin, DE

    August 24, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    September 14, 2024 - MMA - Monroeville, PA

    September 14, 2024 - Boxing- Philadelphia, PA

    September 15, 2024 - Am. K-Boxing - State College, PA

    September 20, 2024 - Boxing - Behtlehem, PA

    September 21, 2024 - MMA - Monroeville, PA

    September 28, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    September 28, 2024 - Boxing - Butler, PA

    October 4, 2024 - MMA - King of Prussia, PA

    October 12, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    October 18, 2024 - MMA - Philadelphia, PA

    October 19, 2024 - Am. K-Boxing - Allentown, PA

    October 19, 2024 - Boxing - Washington, PA

    October 26, 2024 - K-Boxing - North Versailles, PA

    October 26, 2024 - Boxing - Chester, PA

    November 15, 2024 - Boxing - Harmony, PA

    November 15, 2024 - MMA - Philadelphia, PA

    November 16, 2024 - Am. K-Boxing - Chewick, PA

    November 22, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA

    Novmeber 23, 2024 - Boxing - Newark, DE

    November 27, 2024 - Boxing - Erie, PA

    November 27, 2024 - MMA - Erie, PA

    December 7, 2024 - Am. K-Boxing - Allentown, PA

    December 7, 2024 - Boxing - Chester, PA

    December 14, 2024 - MMA - King of Prussia, PA

    December 21, 2024 - MMA - Monroeville, PA 

     

    For results prior to 2024, please contact us at RA-SAC@pa.gov.

