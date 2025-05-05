Results for 2025
September 20, 2025 - K-Boxing - Hamburg Field House - Hamburg, PA
September 6, 2025 - MMA - Sunny Days Arena - North Versailles, PA
September 5, 2025 - Boxing - Wind Creek Casino - Bethlehem, PA
August 16, 2025 - MMA - Live Casino - Phila., PA
August 15, 2025 - Team Combat League - 2300 Arena, Phila., PA - New York vs Las Vegas
August 15, 2025 - Team Combat League - 2300 Arena, Phila., PA - Phila. vs Phoenix
August 9, 2025 - MMA - North Versailles, PA
August 9, 2025 - Boxing - Sheet Metal Union Hall - Phila., PA
August 2, 2025 - MMA - Bayfront Convention Center - Erie, PA
August 2, 2025 - Boxing - Bayfront Convention Center - Erie, PA
July 26, 2025 - Team Combat League - 2300 Arena, Phila., PA - New York vs Boston
July 26, 2025 - Team Combat League - 2300 Arena, Phila., PA - Phila. vs Los Angles
July 25, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Phila., PA
July 19, 2025 - Boxing - Meadows Casino - Washington, PA
July 12, 2025 - Pro-Am MMA and Amateur Kickboxing - Eisenhower Hotel - Gettysburg, PA
July 12, 2025 - Boxing - Highmark Stadium - Pittsburgh, PA
July 12, 2025 - Boxing - NAC, Newtown, PA - PHL vs NASH
June 29, 2025 - Team Combat League - Newtown Athletic Club, Newtown, PA - Phila. vs New York
June 29, 2025 - Team Combat League - Newtown Athletic Club, Newtown, PA - Boston vs San Antonio
June 27, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Philadelphia, PA
June 21, 2025 - K-Boxing - Parkview Inn - Allentown, PA
June, 21, 2025 - Boxing - Pasquerilla Convention center, Johnstown, PA
June 20, 2025- Team Combat League - 2300 Arena - Phila., PA - Phila. vs Vegas
June 20, 2025, Team Combat League - 2300 Arena - Phila., PA - Miami vs Boston
June 14, 2025 - Pro-Am MMA - Valley Forge, Casino - King of Prussia, PA
June 14, 2025 - Team Combat League - PHI vs MIA - Newtown, PA
June 14, 2024 - Team Combat League - NY vs BOS - Newtown, PA
June 13, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Philadelphia, PA
June 7, 2025 - Boxing - Newtown Athletic Club - Newtown, PA
May 31, 2025 - Newtown Athletic Club - Newtown, PA
May 31, 2025 - Boxing - Harrah's Casino - Chester, PA
May 10, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Philadelphia, PA
Apr. 26, 2025 - Pro-Am MMA - CFS Bank Center - Belle Vernon, PA
Apr. 26, 2025 - Team Combat League - PHI vs BOS - Newtown, PA
Apr. 26, 2025 - Team Combat League - NY vs LA - Newtown, PA
Apr. 19, 2025 - Boxing - Harrahs Casino - Chester, PA
Apr. 19, 2025 - Boxing - Meadows Casino - Washington, PA
Apr. 13, 2025 - Boxing - Newtown Athletic Club - Newtown, PA
Apr. 5, 2025 - MMA - Valley Forge Casino - King of Prussia, PA
Apr. 5, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Philadelphia, PA
Mar. 22, 2025 - Kickboxing - Harrahs Casino - Chester, PA
Mar. 21, 2025 - Bareknuckle Fighting Championship - 2300 Arena - Philadelphia, PA
Mar. 15, 2025 - MMA - Murrysville, PA
Mar. 14, 2025 - MMA - Philadelphia, PA
Mar. 14, 2025 - Boxing - Wind Creek Casino - Bethlehem, PA
Mar. 8, 2025 - MMA - VF Casino - King of Prussia, PA
Mar. 8, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Philadelphia, PA
Mar. 1, 2025 - Boxing - Montour Sports Plex - Coraopolis, PA
Feb. 22, 2025 - Kickboxing - Sunnybrook Ballroom - Pottstown, PA
Feb. 15, 2025 - Boxing - Harrahs Casino - Chester, PA
Feb. 8, 2025 - Boxing - New Castle, DE
Feb. 8, 2025 - Boxing - Pittsburgh, PA
Feb. 1, 2025 MMA - 2300 Arena - Phila., PA
Feb. 1, 2025 - MMA - SportsPlex - Murrysville, PA
Jan. 25, 2025 - Pro Bareknuckle Fighting - Wells Fargo Center - Phila., PA
Jan. 18, 2025 - Boxing - 2300 Arena - Phila., PA
Jan. 17, 2025 - Boxing - LIVE Casino - Phila., PA
Results for 2024
January 12, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
January 13, 2024 - Boxing - Harrisburg, PA
January 20, 2024 - Boxing - Newark, DE
January 20, 2024 - Muay Tai - Philadelphia, PA
January 27, 2024 - Muay Tai - Philadelphia, PA
January 27, 2024 - K-Boxing - Mt. Carmel, PA
January 27, 2024 - Boxing - Chester, PA
February 9, 2024 - MMA - Philadelphia, PA
February 16, 2024 - Boxing - Pittsburgh, PA
February 17, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
February 24, 2024 - Boxing - Murrysville, PA
March 23, 2024 - MMA - King of Prussia, PA
March 28, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
March 30, 2024 - Boxing - Chester, PA
March 30, 2024 - Boxing - Harmony, PA
April 5, 2024 - Boxing - Bethlehem, PA
April 5, 2024 - MMA - Philadelphia, PA
April 10, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
April 13, 2024 - K-Boxing - Allentown, PA
April 18, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
April 20, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
April 20, 2024 - MMA - Washington, PA
April 27, 2024 - Boxing - Washington, PA
April 27, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
May 2, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
May 10, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
May 11, 2024 - MMA - Gettysburg, PA
May 25, 2024 - Boxing - Newark, DE
May 31, 2024 - Am K-Boxing - Pittsburgh, PA
June 1, 2024 - Boxing - Chester, PA
June 8, 2024 - MMA - Bethlehem, PA
June 14, 2024 - MMA - Philadelphia, PA
June 15, 2024 - MMA - King of Prussia, PA
June 15, 2024 - Muay Tai - Philadelphia, PA
June 16, 2024 - Am K-Boxing - State College, PA
June 22, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
June 29, 2024 - MMA & K-Boxing - Monroeville, PA
June 29, 2024 - MMA & K-Boxing - Monroeville, PA (6 p.m. Event)
July 13, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
July 20, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
July 20, 2024 K-Boxing - Broadheadsville, PA
July 21, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
July 27, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
August 6, 2024 - Boxing - Erie, PA
August 6, 2024 - MMA - Erie, PA
August 17, 2024 - Boxing - Washington, PA
August 24, 2024 - Boxing - Hockessin, DE
August 24, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
September 14, 2024 - MMA - Monroeville, PA
September 14, 2024 - Boxing- Philadelphia, PA
September 15, 2024 - Am. K-Boxing - State College, PA
September 20, 2024 - Boxing - Behtlehem, PA
September 21, 2024 - MMA - Monroeville, PA
September 28, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
September 28, 2024 - Boxing - Butler, PA
October 4, 2024 - MMA - King of Prussia, PA
October 12, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
October 18, 2024 - MMA - Philadelphia, PA
October 19, 2024 - Am. K-Boxing - Allentown, PA
October 19, 2024 - Boxing - Washington, PA
October 26, 2024 - K-Boxing - North Versailles, PA
October 26, 2024 - Boxing - Chester, PA
November 15, 2024 - Boxing - Harmony, PA
November 15, 2024 - MMA - Philadelphia, PA
November 16, 2024 - Am. K-Boxing - Chewick, PA
November 22, 2024 - Boxing - Philadelphia, PA
Novmeber 23, 2024 - Boxing - Newark, DE
November 27, 2024 - Boxing - Erie, PA
November 27, 2024 - MMA - Erie, PA
December 7, 2024 - Am. K-Boxing - Allentown, PA
December 7, 2024 - Boxing - Chester, PA
December 14, 2024 - MMA - King of Prussia, PA
December 21, 2024 - MMA - Monroeville, PA
For results prior to 2024, please contact us at RA-SAC@pa.gov.
For results prior to 2024, please contact us at RA-SAC@pa.gov.