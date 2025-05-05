2025 Housing Equality Conference: Navigating Today's Challenges and Building a Fairer Tomorrow
Tuesday, April 8, 2025, Wyndham Grand Pittsburgh Downtown, Pittsburgh
Past events
- 2025 Housing Equality Conference: Navigating Today's Challenges and Building a Fairer Tomorrow event flyer [PDF] (April 8, 2025)
- Digital Program [Link]
- Opening Remarks [Recording]
- From Conflict to Collaboration: Strategies to Strengthen Tenant Stability [Recording]
- Let's Talk: Demystifying the Reasonable Accommodation Process [Recording]
- Immigrants & Housing: Navigating a Changing Landscape [Recording]
- Fair Housing Focus: A Lightning Round [Recording] [Presentation- PDF]
- Keynote Address: Hill Harper [Recording]
- Working for Inclusive Communities: The Connection between Civil Rights & Housing [Recording] [Presentation-PDF]
- Disability Case Investigation for Enforcement Professionals [Presentation-PDF]
- 2024 Housing Equality Conference: Unlocking Housing Access event flyer [PDF](April 16, 2024)
- Conference Recap [PDF]
- Digital Program [Link]
- Housing Equality Conference Opening Remarks [Recording]
- Ensuring Housing Protections for Survivors of Domestic Violence [Recording]
- Fair Housing Focus: A Lightning Round Session [Recording]
- Transforming Housing Systems for Black and Brown Families [Recording]
- Investigating Atypical Housing [Recording]
- Richard & Leah Rothstein Lunch Keynote Address [Recording]
- Overcoming Obstacles and Creating Pathways to Homeownership [Recording]
- A Community Education Toolkit for Housing Allocation AI [Recording]
- Garry Gilliam Closing Keynote Address [Recording]
- Photos from event [link]
- Conference Recap [PDF]
- 2023 Housing Equality Conference: Putting the ACT in Fair Housing (June 21, 2023)
- Conference Recap [PDF]
- Opening remarks [Recording]
- Keynote address [Recording]
- Supporting survivors of domestic violence [Recording]
- Gentrification panel discussion [Recording]
- Addressing appraisal bias [Recording]
- Housing huddle session [Recording]
- Neighbor to neighbor harassment [Recording]
- Program
- Conference Recap [PDF]
- 2022 Housing Equality Conference (June 14, 2022)