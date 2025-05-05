Skip to agency navigation
    Pennsylvania Human Relations Commission

    Housing Equality Conference

    This free conference aims to bring together leaders, housing professionals, and housing advocates throughout Pennsylvania, breaking down housing barriers, connecting change-makers, and equipping participants with the knowledge they need for advance housing justice.

    2025 Housing Equality Conference: Navigating Today's Challenges and Building a Fairer Tomorrow

    Tuesday, April 8, 2025, Wyndham Grand Pittsburgh Downtown, Pittsburgh 

