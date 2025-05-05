Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Recent Filings

    Week of 9/29/2025:

    CASE NUMBER

    NAME

    BOARD 

    DATE

    24-98-017446

    		DISABILITY BELONGSCharitable Organizations9/29/2025
    25-49-014518FAHIM NADIR KASHIF Medicine9/29/2025
    24-49-015129SUNIL  KURUP Medicine9/29/2025
    25-45-013790POLISH NAIL LOUNGECosmetology9/29/2025
    25-98-013186Courtney Erin KascheCharitable Organizations9/29/2025
    25-56-006050RICHARD  OCONNOR Real Estate Commission9/29/2025
    25-98-004514She DeservesCharitable Organizations9/29/2025
    25-98-001109FREE THE SLAVES, INC.Charitable Organizations9/29/2025
    23-98-000614DREAMCHASER PMU RESCUE & REHABILITATIONCharitable Organizations9/29/2025
    24-99-017592Anthony KittNotaries9/30/2025
    22-46-010704ROSA A LOPEZ-ALDAZABAL Dentistry9/30/2025
    25-49-009741DANIEL EMERY PARKS Medicine9/30/2025
    18-49-003475NEIL K ANAND Medicine9/30/2025
    24-41-008566Paul LebonArchitecture Licensure10/1/2025
    24-41-008567IDS ARCHITECTS LLCArchitecture Licensure10/1/2025
    24-69-007948CHRISTINE P HARENSKI Social Worker10/1/2025
    19-49-002404MEHDI  NIKPARVARFARD Medicine 10/1/2025
    25-45-012677MICKEY NAILS & SPACosmetology10/2/2025
    25-53-002789ADAM  LEID Osteopathic Medicine10/2/2025
    19-53-000892LORETTA  BROWN Osteopathic Medicine10/2/2025
    25-51-007820STEPHANIE  HOUSE Nursing 10/3/2025

    Week of 10/06/2025:

    CASE NUMBER

    NAME

    BOARD 

    DATE

    25-49-015082SANDEEP   SAGAR Medicine10/6/2025
    25-51-007926VERONIKA C RODRIGUEZ Nursing10/7/2025
    24-51-003072MARYBETH  PAVLIC Nursing10/7/2025
    24-72-015909Wenxian StuartMassage Therapy10/8/2025
    25-49-012044CHRISTOPHER  CHURCHILL Medicine10/8/2025
    24-45-011280ROSE'S NAILCosmetology 10/8/2025
    23-51-005772NATALIE RUTH WAGNER Nursing10/8/2025
    25-51-002269TOM MAGUTU NYAKERIGA Nursing10/8/2025
    25-69-000954AMY E STONG  Social Worker10/8/2025
    23-99-000072Dolores ThomasNotaries10/9/2025
    23-99-002013William BrownsteinNotaries10/10/2025
        
        
        
        
        
        
        
        

    Week of 10/13/2025:

    CASE NUMBER

    NAME

    BOARD 

    DATE

    25-45-013981SHOWOFFS HAIRSTYLE CENTERCosmetology10/15/2025
    25-42-010820LEVEL UP BARBERSHOPBarber Examiners10/15/2025
    22-45-017775MARK JOSEPH FERRESE Cosmetologist10/16/2025
    22-42-015453ANTHONY  LANE Barber Examiners10/16/2025
    25-56-012280TERESA M KEELER Real Estate Commission10/16/2025
    25-56-005366TERESA M KEELER Real Estate Commission10/16/2025
    25-56-000282TKT REAL ESTATE ADVISORS, LLCReal Estate Commission10/16/2025
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    Week of 10/20/2025:

    CASE NUMBER

    NAME

    BOARD 

    DATE

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        