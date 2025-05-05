Recent Filings
Week of 9/29/2025:
CASE NUMBER
NAME
BOARD
DATE
24-98-017446
|DISABILITY BELONGS
|Charitable Organizations
|9/29/2025
|25-49-014518
|FAHIM NADIR KASHIF
|Medicine
|9/29/2025
|24-49-015129
|SUNIL KURUP
|Medicine
|9/29/2025
|25-45-013790
|POLISH NAIL LOUNGE
|Cosmetology
|9/29/2025
|25-98-013186
|Courtney Erin Kasche
|Charitable Organizations
|9/29/2025
|25-56-006050
|RICHARD OCONNOR
|Real Estate Commission
|9/29/2025
|25-98-004514
|She Deserves
|Charitable Organizations
|9/29/2025
|25-98-001109
|FREE THE SLAVES, INC.
|Charitable Organizations
|9/29/2025
|23-98-000614
|DREAMCHASER PMU RESCUE & REHABILITATION
|Charitable Organizations
|9/29/2025
|24-99-017592
|Anthony Kitt
|Notaries
|9/30/2025
|22-46-010704
|ROSA A LOPEZ-ALDAZABAL
|Dentistry
|9/30/2025
|25-49-009741
|DANIEL EMERY PARKS
|Medicine
|9/30/2025
|18-49-003475
|NEIL K ANAND
|Medicine
|9/30/2025
|24-41-008566
|Paul Lebon
|Architecture Licensure
|10/1/2025
|24-41-008567
|IDS ARCHITECTS LLC
|Architecture Licensure
|10/1/2025
|24-69-007948
|CHRISTINE P HARENSKI
|Social Worker
|10/1/2025
|19-49-002404
|MEHDI NIKPARVARFARD
|Medicine
|10/1/2025
|25-45-012677
|MICKEY NAILS & SPA
|Cosmetology
|10/2/2025
|25-53-002789
|ADAM LEID
|Osteopathic Medicine
|10/2/2025
|19-53-000892
|LORETTA BROWN
|Osteopathic Medicine
|10/2/2025
|25-51-007820
|STEPHANIE HOUSE
|Nursing
|10/3/2025
Week of 10/06/2025:
CASE NUMBER
NAME
BOARD
DATE
|25-49-015082
|SANDEEP SAGAR
|Medicine
|10/6/2025
|25-51-007926
|VERONIKA C RODRIGUEZ
|Nursing
|10/7/2025
|24-51-003072
|MARYBETH PAVLIC
|Nursing
|10/7/2025
|24-72-015909
|Wenxian Stuart
|Massage Therapy
|10/8/2025
|25-49-012044
|CHRISTOPHER CHURCHILL
|Medicine
|10/8/2025
|24-45-011280
|ROSE'S NAIL
|Cosmetology
|10/8/2025
|23-51-005772
|NATALIE RUTH WAGNER
|Nursing
|10/8/2025
|25-51-002269
|TOM MAGUTU NYAKERIGA
|Nursing
|10/8/2025
|25-69-000954
|AMY E STONG
|Social Worker
|10/8/2025
|23-99-000072
|Dolores Thomas
|Notaries
|10/9/2025
|23-99-002013
|William Brownstein
|Notaries
|10/10/2025
Week of 10/13/2025:
CASE NUMBER
NAME
BOARD
DATE
|25-45-013981
|SHOWOFFS HAIRSTYLE CENTER
|Cosmetology
|10/15/2025
|25-42-010820
|LEVEL UP BARBERSHOP
|Barber Examiners
|10/15/2025
|22-45-017775
|MARK JOSEPH FERRESE
|Cosmetologist
|10/16/2025
|22-42-015453
|ANTHONY LANE
|Barber Examiners
|10/16/2025
|25-56-012280
|TERESA M KEELER
|Real Estate Commission
|10/16/2025
|25-56-005366
|TERESA M KEELER
|Real Estate Commission
|10/16/2025
|25-56-000282
|TKT REAL ESTATE ADVISORS, LLC
|Real Estate Commission
|10/16/2025
Week of 10/20/2025:
CASE NUMBER
NAME
BOARD
DATE