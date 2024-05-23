針對已被判重罪的對象資訊

我可以登記投票嗎？

只要滿足以下條件，您可以登記並投票：

是一名審前被拘留者，因重罪或輕罪被關押在懲教機構等待審判。

曾被判輕罪。

已獲釋或將在下一次選舉之日從懲教所或收容所獲釋。必須在重罪的監禁期結束後進行。

正在緩刑或假釋。包括目前正在收容所的對象。

被軟禁（家庭監禁）。如果滿足以上條件，無論您的定罪狀態或監禁條件的狀態如何，您都可以投票。

哪些人不可以登記投票？

如果您有以下情況，則不滿足登記投票資格：

目前因被判重罪而被監禁在懲教機構，在下次選舉之前不會獲釋。即使您也因一項或多項輕罪而被監禁也是如此。

因被判重罪而被關押在收容所或其他替代性教養所，在下次選舉之前不會獲釋。

在過去四年內被判違反賓夕法尼亞州選舉法的任何條款。

我該在哪裏登記投票？

如果您在懲教機構，您的選民登記住所為：

您在被監禁前登記投票的最後地址，或

您在被羈押之前已知的最後居住地址，或

禁閉期間建立的新住所。例如，如果您的配偶在您被釋放後搬到了您打算居住的新地址。

登記投票時，您不能使用懲教機構或收容所作為您居住的地址。但是，您可以使用這些位置作為獲取郵件的地址。

我該如何登記投票？

您可以線上或通過郵寄方式註冊投票

瞭解如何註冊投票。



我該如何投票？

如果被監禁在懲教機構，您將通過缺席投票進行投票。

如果您沒有受到監禁，則需要在投票站參與投票。如果您符合申請缺席投票的要求，您可以通過缺席投票進行投票。

具體法律要求是什麼？

2000 年，賓夕法尼亞州聯邦法院裁定，賓夕法尼亞州關於被判重罪的人是否可以投票的法律不符合憲法。

這項法律曾規定，被判重罪的人在獲釋後5年內不得登記投票。現在已經沒有此類規定了。

