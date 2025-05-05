Saltar a la navegación de la agencia
Saltar al contenido principal

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Comuníquese con sus funcionarios electorales

    Las elecciones están a cargo de las juntas electorales de los 67 condados de Pennsylvania.

    Para obtener información sobre cómo comunicarse con los funcionarios electorales y con los funcionarios de inscripción de votantes de su condado, elija su condado en el mapa o en la lista a continuación.

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Angie Crouse
    Director of Elections & Voter Registration

    230 Greenamyer Lane
    Suite 100
    Gettysburg, Pennsylvania, 17325-2313

    (717) 337-9832

    acrouse@adamscountypa.gov

    Adams County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    David Voye
    Division Manager

    Allegheny County Elections Division
    542 Forbes Ave.
    Suite 312
    Pittsburgh, Pennsylvania, 15219-2953

    (412) 350-4500

    Allegheny County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    James Webb
    Director of Elections

    450 East Market St.
    Kittanning, Pennsylvania, 16201

    (724) 548-3222

    Armstrong County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Colin Sisk
    Director of Elections

    810 Third St.
    Beaver, Pennsylvania, 15009

    724-770-4440

    csisk@beavercountypa.gov

    Beaver County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Julie Egolf

    200 S. Juliana Street
    3rd Floor, Ste 301
    Bedford, Pennsylvania, 15522

    (814) 623-4807

    Bedford County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    633 Court St.
    1st Floor
    Reading, Pennsylvania, 19601

    (610) 478-6490

    Berks County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Sarah Seymour
    Director of Elections

    Blair County Courthouse
    279 Loop Road
    Hollidaysburg, Pennsylvania, 16648

    (814) 693-3287

    sseymour@blairco.org

    Blair County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Renee Smithkors
    Director or Elections/Voter Reg.

    6 Court St.
    Suite 2
    Towanda, Pennsylvania, 18848

    (570) 265-1717

    smithkorsr@bradfordcountypa.gov

    Bradford County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Anne Norton 
    Director of Elections

    55 E. Court St.
    Doylestown, Pennsylvania, 18901

    (215) 348-6154

    elections@buckscounty.org

    Bucks County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Chantell McCurdy
    Director

    227 W. Cunningham St.
    Butler, Pennsylvania, 16001

    (724) 284-5308

    Butler County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Nicole Burkhardt 
    Head Clerk of Elections 

    200 S. Center St.
    Ebensburg, Pennsylvania, 15931

    (814) 472-1460

    nburkhardt@co.cambria.pa.us

    Cambria County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Annette Campbell
    Secretary to the Commissioners

    Cameron Co. Courthouse
    20 E. 5th St.
    Emporium, Pennsylvania, 15834

    (814) 486-9321

    acampbell@cameroncopa.gov

    Cameron County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Jennifer Ketchledge
    Director of Elections

    44 Susquehanna Street
    PO Box 170
    Jim Thorpe, Pennsylvania, 18229

    (570) 325-4801

    Carbon County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Melanie Bailey
    Director of Elections

    420 Holmes St.
    Bellefonte, Pennsylvania, 16823-1488

    (814) 355-6703

    elections@centrecountypa.gov 

    Centre County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Karen Barsoum

    Government Services Ctr.
    601 Westtown Rd., Ste. 150
    PO Box 2747
    West Chester, Pennsylvania, 19380-0990

    (610) 344-6410

    ccelectionofficials@chesco.org

    Chester County Website

     

    Inscripción de votantes:

    ​Comuníquese con Inscripción de votantes para confirmar si está inscrito para votar, cómo inscribirse y otras preguntas relacionadas con la inscripción de votantes.

    Stephanie Saitis

    Government Services Ctr.
    601 Westtown Rd., Ste. 150
    PO Box 2747
    West Chester, Pennsylvania, 19380-0990

    (610) 344-6410

    ccelectionofficials@chesco.org

    Chester County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Robert Wilk
    Director of Elections

    330 Main Street
    Rm 104
    Clarion, Pennsylvania, 16214

    (814) 226-4000

    Clarion County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Brian Norwood 
    Director of Elections

    212 E Locust St.
    Clearfield, Pennsylvania, 16830

    (814) 765-2642

    elections@clearfieldcountypa.gov

    Clearfield County Website

     

    Inscripción de votantes:

    ​Comuníquese con Inscripción de votantes para confirmar si está inscrito para votar, cómo inscribirse y otras preguntas relacionadas con la inscripción de votantes.

    Sue Payonk
    Assistant Director of Election / Voter Registration

    212 E Locust St.
    Clearfield, Pennsylvania, 16830

    (814) 765-2642

    elections@clearfieldcountypa.gov

    Clearfield County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Maria Boileau
    Director of Elections / Voter Registration

    2 Piper Way
    Suite 309
    Lock Haven, Pennsylvania, 17745-0928

    (570) 893-4019

    Clinton County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Matthew Repasky
    Director of Voter Services

    Columbia Co. Courthouse
    11 W. Main Street
    Bloomsburg, Pennsylvania, 17815-0380

    (570) 389-5640

    mrepasky@columbiapa.org

    Columbia County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Jessalyn McFarland
    Director of Voter Services

    903 Diamond Park
    Meadville, Pennsylvania, 16335

    (814) 333-7307

    Crawford County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Bethany Salzarulo
    Director of Elections

    1601 Ritner Highway
    Carlisle, Pennsylvania, 17013

    (717) 240-6385

    bureauofelections@cumberlandcountypa.gov

    Cumberland County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Chris Spackman
    Director

    Dauphin County Bureau of Registration and Elections
    1251 South 28th Street
    Harrisburg, Pennsylvania, 17111

    (717) 780-6360

    Dauphin County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Laureen Hagan
    Chief Clerk/Director

    201 W. Front St.
    Government Center Bldg.
    Media, Pennsylvania, 19063

    (610) 891-4673

    DelcoElection@co.delaware.pa.us

    Delaware County Website

     

    Inscripción de votantes:

    ​Comuníquese con Inscripción de votantes para confirmar si está inscrito para votar, cómo inscribirse y otras preguntas relacionadas con la inscripción de votantes.

    Crystal Winterbottom
    Interim Voter Registration Director

    201 W. Front St.
    Government Center Bldg.
    Media, Pennsylvania, 19063

    (610) 891-4659

    DelcoElection@co.delaware.pa.us

    Delaware County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Kimberly S. Frey
    Director

    300 Center St.
    P.O. Box 448
    Ridgway, Pennsylvania, 15853-0448

    (814) 776-5337

    kfrey@countyofelkpa.gov

    Elk County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Tonia Fernandez 
    Election Supervisor

    Erie County Courthouse
    140 W. 6th St.
    Rm. 112
    Erie, Pennsylvania, 16501

    (814) 451-6275

    voterreg@eriecountypa.gov

    Erie County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Marybeth Kuznik
    Designee authorized to receive information

    2 W Main St.
    Suite 111 
    Uniontown, Pennsylvania, 15401-3412

    (724) 430-1289

    Fayette County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Jean Ann Hitchcock
    Voter Registrar/Elections Clerk

    526 Elm St.
    Unit #3
    Tionesta, Pennsylvania, 16353

    (814) 755-3537

    jahitchcock@forestcountypa.gov

    Forest County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Susan Christophel
    Director of Elections

    Franklin Co. Com's Office
    272 N. Second Street
    Chambersburg, Pennsylvania, 17201

    (717) 261-3810

    slchristophel@franklincountypa.gov

    Franklin County Website

     

    Inscripción de votantes:

    ​Comuníquese con Inscripción de votantes para confirmar si está inscrito para votar, cómo inscribirse y otras preguntas relacionadas con la inscripción de votantes.

    Jennie M. Aines
    Chief Registrar

    Franklin Co. Reg. Office
    272 N. Second Street
    Chambersburg, Pennsylvania, 17201

    (717) 261-3886

    voter@franklincountypa.gov

    Franklin County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Linda Doyle 
    Director of Elections

    Fulton County Election Office
    101 Lincoln Way West, Suite 102
    McConnellsburg, PA 17233

    (717) 485-6872

    ldoyle@co.fulton.pa.us

    Fulton County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Kierra Cannon
    Director of Elections

    Rm. 102 - County Offc. Bldg
    93 E. High St.
    Waynesburg, Pennsylvania, 15370

    (724) 852-5230

    elections@greenecountypa.gov

    Greene County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Andrea A Riley
    Elections Coordinator

    233 Penn St., - Bailey Building
    Huntingdon, Pennsylvania, 16652

    (814) 643-3091 ext 205​

    Huntingdon County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Robin Maryai
    Chief Clerk

    Indiana Co.
    825 Philadelphia St.
    Indiana, Pennsylvania, 15701-3934

    (724) 465-3805

    rmaryai@indianacountypa.gov

    Indiana County Website

     

    Inscripción de votantes:

    ​Comuníquese con Inscripción de votantes para confirmar si está inscrito para votar, cómo inscribirse y otras preguntas relacionadas con la inscripción de votantes.

    Debra L. Streams
    Director of Voter Registration

    Indiana Co.
    825 Philadelphia St.
    Indiana, Pennsylvania, 15701-3934

    (724) 465-3852

    dstreams@indianacountypa.gov

    Indiana County Website

    Elecciones:

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Karen Lupone
    Chief Clerk

    155 Main St.
    Brookville, Pennsylvania, 15825

    (814) 849-1603

    klupone@jeffersoncountypa.gov

    Jefferson County Website

     

    Inscripción de votantes:

    ​Comuníquese con Inscripción de votantes para confirmar si está inscrito para votar, cómo inscribirse y otras preguntas relacionadas con la inscripción de votantes.

    Angela Burridge
    Voter Registrar

    155 Main St.
    Brookville, Pennsylvania, 15825

    (814) 849-1693

    aburridge@jeffersoncountypa.gov

    Jefferson County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Eva M. Weyrich
    Director of Elections

    1 North Main St.
    Mifflintown, Pennsylvania, 17059

    (717) 436-7706

    eweyrich@juniataco.org

    Juniata County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Elizabeth Hopkins
    Director of Elections

    Lackawanna County
    123 Wyoming Ave.
    2nd Floor
    Scranton, Pennsylvania, 18503

    (570) 963-6737

    HopkinsE@lackawannacounty.org

    Lackawanna County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Christa Miller
    Chief Clerk/Chief Registrar

    150 N. Queen St.
    Suite 117
    Lancaster, Pennsylvania, 17603

    717-299-8293 (Phone)

    717-209-3076 (Fax)

    Lancaster County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Tim Germani

    Lawrence Co. Gov't Ctr.
    430 Court St.
    New Castle, Pennsylvania, 16101-3593

    (724) 656-2161

    lcvote@lawrencecountypa.gov

    Lawrence County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Sean Drasher
    Director of Elections & Voter Registration

    Municipal Building, Room 209
    400 South 8th Street
    Lebanon, Pennsylvania, 17042

    (717) 228-4428

    voter@lebanoncountypa.gov

    Lebanon County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Timothy Benyo
    Chief Clerk, Board of Elections

    Lehigh Co. Government Center
    17 S. 7th St.
    Allentown, Pennsylvania, 18101

    (610) 782-3194

    Lehigh County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Emily Cook
    Director of Elections

    20 N. Pennsylvania Ave.
    Ste. 207
    Wilkes-Barre, Pennsylvania, 18701-3505

    (570) 825-1715

    elections@luzernecounty.org

    Luzerne County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Forrest K. Lehman
    Director of Elections and Registration

    48 W. Third St.
    Williamsport, Pennsylvania, 17701

    (570) 327-2267

    flehman@lyco.org

    Lycoming County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Mary Hollebeke
    Director of Elections

    McKean Co. Courthouse
    500 W. Main St.
    Smethport, Pennsylvania, 16749

    (814) 887-3203

    mlhollebeke@mckeancountypa.gov

    Mckean County Website

     

    Inscripción de votantes:

    ​Comuníquese con Inscripción de votantes para confirmar si está inscrito para votar, cómo inscribirse y otras preguntas relacionadas con la inscripción de votantes.

    London Parmelee
    Director of Voter Registration

    McKean Co. Courthouse
    500 W. Main St.
    Smethport, Pennsylvania, 16749

    (814) 887-3203

    lmparmelee@mckeancountypa.gov

    Mckean County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Thad Hall
    Director of Elections/ Voter Reg.

    130 North Pitt Street
    Suite B
    Mercer, Pennsylvania, 16137

    (724) 662-7542

    thall@mercercountypa.gov

    Mercer County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Paula Hoffman
    Director

    20 N. Wayne St.
    Lewistown, Pennsylvania, 17044

    (717) 248-6571

    VoterRegistration@MifflinCO.org

    Mifflin County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Sara May-Silfee
    Director of Elections/Voter Registration​

    Monroe Co. Admin. Offices
    One Quaker Plaza
    Rm. 105
    Stroudsburg, Pennsylvania, 18360

    (570) 517-3165

    smay-silfee@monroecountypa.gov

    Monroe County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Montgomery County Voter Services
    One Montgomery Plaza
    425 Swede St., Suite 602
    Norristown, Pennsylvania, 19401

    (610) 278-3280

    montcovotes@montgomerycountypa.gov

    Montgomery County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Holly Brandon
    Director of Elections

    Montour County Elections
    435 E Front St.
    Danville, Pennsylvania, 17821

    (570) 271-3000

    hbrandon@montourcounty.gov

    Montour County Website

     

    Inscripción de votantes:

    ​Comuníquese con Inscripción de votantes para confirmar si está inscrito para votar, cómo inscribirse y otras preguntas relacionadas con la inscripción de votantes.

    Bette Ann Guschel

    Voter Registration
    435 E Front St.
    Danville, Pennsylvania, 17821

    (570) 271-3002

    bguschel@montourco.org

    Montour County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Chris Commini
    Election Registrar

    669 Washington St., Lower Level
    Easton, Pennsylvania, 18042-7408

    (610) 829-6260

    election@norcopa.gov

    Northampton County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Lindsay Phillips
    Director

    320 North Second Street
    Suite 1
    Sunbury, Pennsylvania, 17801

    (570) 988-4209

    Northumberland County Website

     

    Inscripción de votantes:

    ​Comuníquese con Inscripción de votantes para confirmar si está inscrito para votar, cómo inscribirse y otras preguntas relacionadas con la inscripción de votantes.

    Kathy Reedy
    Assistant Director

    320 North Second Street,Suite 1
    Sunbury, Pennsylvania, 17801

    (570) 988-4208

    Northumberland County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Sarah Geesaman
    Director of Elections & Voter Reg.

    Freedom Building
    15 W. Main St.
    New Bloomfield, PA 17068

    (717) 582-2131

    Perry County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    County Board of Elections
    City Hall
    1400 JFK Blvd
    Rm 142
    Philadelphia, Pennsylvania, 19107

    (215) 686-3469

    Philadelphia County Website

     

    Inscripción de votantes:

    ​Comuníquese con Inscripción de votantes para confirmar si está inscrito para votar, cómo inscribirse y otras preguntas relacionadas con la inscripción de votantes.

    Voter Registration Office
    520 N Columbus Blvd
    5th Floor
    Philadelphia, Pennsylvania, 19123

    (215) 686-1590

    Philadelphia County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Nadeen Manzoni
    Director

    506 Broad St.
    Pike County Administration Building
    Milford, Pennsylvania, 18337-1535

    (570) 296-3427

    nmanzoni@pikepa.org

    Pike County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Charlie F. Brown 
    Director

    1 N. Main St.
    Coudersport, Pennsylvania, 16915

    (814) 274-8467

    cbrown@pottercountypa.net

    Potter County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    ​Albert Gricoski
    Director, Elections/Reg.

    Schuylkill Co.
    420 N. Centre St.
    Pottsville, Pennsylvania, 17901

    (570) 628-1467

    Schuylkill County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Devin Rhoads
    Director of Elections

    Snyder Co. Courthouse
    9 West Market St., P.O. Box 217
    Middleburg, Pennsylvania, 17842

    (570) 837-4286

    Snyder County Website

     

    Inscripción de votantes:

    ​Comuníquese con Inscripción de votantes para confirmar si está inscrito para votar, cómo inscribirse y otras preguntas relacionadas con la inscripción de votantes.

    Stacy Guyer
    Voter Registration Administrator

    Snyder Co. Courthouse
    9 West Market St., P.O. Box 217
    Middleburg, Pennsylvania, 17842

    (570) 837-4287

    sguyer@snydercounty.org

    Snyder County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Tina Pritts
    Director, Elections & Reg.

    Somerset Co.
    300 N. Center Ave., Ste. 340
    Somerset, Pennsylvania, 15501

    (814) 445-1549

    Somerset County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Nicole Lutz
    Director of Elections/Voter Reg.

    Sullivan Co. Courthouse
    P.O. Box 157
    Main & Muncy Streets
    Laporte, Pennsylvania, 18626-0157

    (570) 946-5201

    Sullivan county website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    P.O. Box 218
    31 Lake Ave.
    Montrose, Pennsylvania, 18801

    (570) 278-4600 x 4090

    Susquehanna County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Tioga County
    118 Main St.
    Wellsboro, Pennsylvania, 16901

    (570) 723-8230

    Tioga County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    155 North 15th St.
    Lewisburg, Pennsylvania, 17837-8822

    (570) 524-8681

    Union County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Venango County Courthouse Annex
    1174 Elk St., P.O. Box 831
    Franklin, Pennsylvania, 16323

    (814) 432-9508

    Venango County Website

     

    Inscripción de votantes:

    ​Comuníquese con Inscripción de votantes para confirmar si está inscrito para votar, cómo inscribirse y otras preguntas relacionadas con la inscripción de votantes.


    Laura Anna 
    Voter Registration Director

    Venango County Courthouse Annex
    1174 Elk St., P.O. Box 831
    Franklin, Pennsylvania, 16323

    (814) 432-9514

    Laura.Anna@venangocountypa.gov

    Venango County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Margia Hansen 
    Director of Elections/Voter Registration

    Warren Co. Courthouse
    204 4th Ave.
    Warren, Pennsylvania, 16365

    (814) 728-3406

    mhansen@warrencountypa.gov

    Warren County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Melanie R. Ostrander
    Director of Elections

    95 West Beau St., Suite G10
    Washington, Pennsylvania, 15301-4432

    (724) 228-6750

    Washington County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Amy Christopher
    Director of Elections

    925 Court St.
    Honesdale, Pennsylvania, 18431

    (570) 253-5970

    Wayne County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Scott Ross
    Director

    Westmoreland Co. Elections/Voter Reg.
    2 N. Main St.
    Greensburg, Pennsylvania, 15601

    (724) 830-3150

    Westmoreland County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    Florence Kellett
    Director of Elections

    1 Courthouse Square
    Tunkhannock, Pennsylvania, 18657

    (570) 996-2226

    FKellett@wyomingcountypa.gov

    Wyoming County Website

    Elecciones

    Comuníquese con Elecciones para preguntas relacionadas con su lugar de votación, cuándo o dónde se llevará a cabo una elección y otra información relacionada con las elecciones.

    ​Bryan Sheaffer
    Director

    Office of Elections and Voter Registration
    County of York
    2401 Pleasant Valley Rd​, Suite 219
    York, Pennsylvania, 17402

    (717) 771-9604

    evr@yorkcountypa.gov

    York County Website