使用郵寄或缺席選票投票安全、保險又簡單。

選擇2：郵寄申請郵寄或缺席選票

第1步：下載並填妥紙本郵寄或缺席選票申請：

計劃在選舉日當天不在市政區，或在選舉日當天因殘障或生病無法前往投票站的選民，可以使用缺席選票申請：

您可以直接聯絡縣選舉委員會，要求獲得紙本申請。

或者您也可發送電子郵件至ra-voterreg@pa.gov或撥打1-877-VOTESPA聯絡國務院，要求獲得申請。

第2步：郵寄您的申請

將您的郵寄或缺席選票申請寄給縣選舉辦公室。郵寄選票申請的截止時間為選舉前一週。縣選舉委員會必須在選舉前一周下午5點前收到申請。