我需要準備什麼？
- 第一次投票時，您必須攜帶帶照片的或不帶照片的ID證明。
- 使用線上表格查詢您的投票站所在位置。
- 瞭解您所在縣的投票系統，並觀看使用演示。
- 審查選票上的候選人和措施，提前計畫投票給誰。您可以在縣選舉辦公室的網站上找到選票樣本。
我需要瞭解投票站的哪些資訊？
- 賓夕法尼亞州投票時間為上午7點至晚上8點。一天中投票最繁忙的時間是早上和晚上。如果可以，試著在非繁忙的時間前往投票站。
- 如果您有問題，請詢問投票工作人員。
- 如果您在投票結束前或投票結束時排隊，仍然可以投票。
如果出現問題我該怎麼辦？
首次投票選民的選民ID
首次在投票站投票時，您必須出示身份證明，無論是否有照片。詳細瞭解您可以出示的身份證件類型。
經批准的照片識別形式包括：
- 賓夕法尼亞州駕照或PennDOT身份證
- 任何聯邦機構頒發的身份證
- 美國政府頒發的身份證
- 美國護照
- 美國武裝部隊身份證
- 學生身份證
- 雇員工作證
如果您沒有帶照片的身份證件，則可以使用包含您的姓名和地址的無照片身份證件。
- 郡選民登記辦公室出具的確認書
- 英聯邦頒發的無照片身份證
- 美國政府頒發的無照片身份證
- 持槍證件
- 當前的水電費帳單
- 當前的銀行對帳單
- 當前工資單
- 政府支票