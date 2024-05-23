首次投票選民的選民ID

首次在投票站投票時，您必須出示身份證明，無論是否有照片。詳細瞭解您可以出示的身份證件類型。

經批准的照片識別形式包括：

賓夕法尼亞州駕照或PennDOT身份證



任何聯邦機構頒發的身份證

美國政府頒發的身份證

美國護照

美國武裝部隊身份證

學生身份證

雇員工作證



如果您沒有帶照片的身份證件，則可以使用包含您的姓名和地址的無照片身份證件。

