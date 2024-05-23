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Official Website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means its official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    首次投票選民

    如果您是第一次在賓夕法尼亞州投票，或者是在新的投票站投票，可以學習如何在選舉日準備前往投票站。

    我需要準備什麼？

    • 第一次投票時，您必須攜帶帶照片的或不帶照片的ID證明。
    • 使用線上表格查詢您的投票站所在位置
    • 瞭解您所在縣的投票系統，並觀看使用演示
    • 審查選票上的候選人和措施，提前計畫投票給誰。您可以在縣選舉辦公室的網站上找到選票樣本。

    我需要瞭解投票站的哪些資訊？

    • 賓夕法尼亞州投票時間為上午7點至晚上8點。一天中投票最繁忙的時間是早上和晚上。如果可以，試著在非繁忙的時間前往投票站。
    • 如果您有問題，請詢問投票工作人員。
    • 如果您在投票結束前或投票結束時排隊，仍然可以投票。

    如果出現問題我該怎麼辦？

    • 如果您需要幫助投票、無法使用投票系統或因殘疾無法前往投票站，請瞭解無障礙投票選項
    • 如果您的名字不在選民名冊中，同時您認為您已註冊在選區內投票，您可能有權在臨時投票中投票。如果選舉官員確定您有資格投票，您的投票將被計算在內。
    • 如果您在選舉日不在家，您可以通過缺席選票進行投票。

    首次投票選民的選民ID

    首次在投票站投票時，您必須出示身份證明，無論是否有照片。詳細瞭解您可以出示的身份證件類型。

    經批准的照片識別形式包括：

    • 賓夕法尼亞州駕照或PennDOT身份證
    • 任何聯邦機構頒發的身份證
    • 美國政府頒發的身份證
    • 美國護照
    • 美國武裝部隊身份證
    • 學生身份證
    • 雇員工作證


    如果您沒有帶照片的身份證件，則可以使用包含您的姓名和地址的無照片身份證件。

    • 郡選民登記辦公室出具的確認書
    • 英聯邦頒發的無照片身份證
    • 美國政府頒發的無照片身份證
    • 持槍證件
    • 當前的水電費帳單
    • 當前的銀行對帳單
    • 當前工資單
    • 政府支票