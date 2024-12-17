Susquehanna 縣的所有選民都將使用 Unisyn Freedom 投票平板電腦填寫選票進行投票。所有選民都將把選票投入投票箱而完成投票。

如果您對 Susquehanna 縣的投票事宜有任何疑問，請聯繫該縣選舉辦事處。如果在選舉日當天您在投票站遇到任何問題，投票站工作人員會為您提供幫助。投票站工作人員接受過投票保密的培訓。