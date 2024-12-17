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Official Website

of the Commonwealth of Pennsylvania

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    Susquehanna 縣的所有選民都將使用 Unisyn Freedom 投票平板電腦填寫選票進行投票。所有選民都將把選票投入投票箱而完成投票。

    如果您對 Susquehanna 縣的投票事宜有任何疑問，請聯繫該縣選舉辦事處。如果在選舉日當天您在投票站遇到任何問題，投票站工作人員會為您提供幫助。投票站工作人員接受過投票保密的培訓。

     

    如何使用選票填寫設備進行投票：

    1. 開始

    Person making selections on the ballot marking device touchscreen
     
    •  登記後，一名投票工作人員會引導您前往投票站，並為您設置選票填寫設備。
    •  觸摸螢幕上的開始 (START) 按鈕開始投票。

    2. 進行選擇

    Person making selections on the ballot marking device touchscreen
     
    • 觸摸螢幕進行選擇。觸摸候選人或回復旁邊的圓圈。
    • 您可以通過向左或向右滑動螢幕來切換選票上的競選者

    3. 檢查各選項

    Person reviewing the selections on the ballot marking device
    • 選票填完後，您將看到一個複查螢幕。可能需要額外複查的競選者以紅色突出顯示。
    • 檢查您是否已對所有要投票的競選者進行了投票，並確認您的選擇是否正確。
      • 您不必對每一位競選者都投票。
    •  檢查每個職位允許選擇的候選人的最多人數。
      • 您可以選擇少於候選人最多人數的人數。
    • 要進行更改，選擇螢幕上的競選者。這將帶您進入另一個螢幕，您可以在此更改您的選擇。

    4.  列印選票

    Ballot marking showing the print ballot screen
    • 如果您對所選內容滿意，請首先觸摸螢幕上的完成 (DONE) 按鈕，然後觸摸列印 (PRINT) 按鈕。
    • 您的選票將在連接到選票填寫設備上的印表機列印出來。
    • 在列印好的選票上確認您的各選項。
    • 如果您在選票列印後想要更改，則需要投票站工作人員的協助才能重新開始。
      • 將廢票交給投票站工作人員。

    5.  提交選票

    Illustration of ballot inside a ballot box with a lock
    • 將列印好的選票拿到投票箱前，將其投入投票箱。
    • 您的選票一旦投入投票箱，即為選票投出。
    • 投票站關閉後，投票站工作人員將把選票送到縣選舉辦事處，在那裡對選票進行掃描和統計。

    無障礙功能

    如果您對無障礙設備或功能有任何疑問，請聯繫該縣。

    設備

    以下設備可與 Unisyn 選票填寫設備一起使用：

    - 觸摸鍵盤

         -有盲文標注的不同形狀的按鈕

    - 二進位輸入/雙開關插孔

         - 與啜吸設備或其他二進位設置一起使用

         - 位於觸摸鍵盤上

    - 選票填寫設備側面的音訊插孔

    如需設置您打算使用的裝置，請尋求投票站工作人員幫助。

    功能

    Unisyn 自由投票平板電腦選票填寫設備具有以下可訪問設置。您可以在開始投票前輕觸設置圖示訪問這些功能。

    - 螢幕閱讀器 - 通過耳機大聲朗讀選票內容。

    - 隱藏螢幕 - 為保護隱私，在使用螢幕閱讀器時關閉螢幕。

    - 音量 - 更改使用耳機時的音量。

    - 音訊速度 - 更改使用螢幕閱讀器時讀取選票的速度。

    - 字體大小 - 更改螢幕上文字的大小。

    - 亮度 - 更改螢幕的亮度。

    - 對比度 - 更改文本與螢幕背景的對比度。

    指導性視頻

    有用的連結

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    Unisyn OpenElect 2.0.A.2的 PA DOS 認證文件

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    Unisyn 投票解決方案網站

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