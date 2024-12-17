Skip to agency navigation
Skip to main content

Official Website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Luzerne縣的大多數選民將使用手寫紙質選票進行投票。部分選民將使用 Dominion Imagecast X 來填寫選票。所有選民都將使用 ImageCast 轄區掃描儀來投下填妥的選票。

    如果您對 Luzerne 縣的投票事宜有任何疑問，請聯繫該縣選舉辦事處。如果在選舉日當天您在投票站遇到任何問題，投票站工作人員會為您提供幫助。投票站工作人員接受過投票保密的培訓。

     

    指導性視頻
    選票填寫設備
    有用的連結
    無障礙資訊

    如何使用選票填寫設備進行投票：

    1. 開始

    Ballot marking device set up on a table
     
    • 登記後，一名投票工作人員會引導您前往投票站，並為您設置選票填寫設備。

    2. 進行選擇

    Person making selections on the ballot marking device touchscreen
    • 觸摸螢幕進行選擇。請按候選人或回復旁邊的選框。
    • 您可以使用螢幕底部的下一個（NEXT）後退（BACK）按鈕在競選者之間來回切換。.

    3. 檢查各選項

    Person reviewing the selections on the ballot marking device
     
    • 在投票過程中，您可以隨時按螢幕底部的查看（REVIEW）按鈕檢查您的各選項。
    • 檢查您是否已對所有要投票的競選者進行了投票，並確認您的選擇是否正確。
      •  您不必對每一位競選者都投票。
    • 檢查每個職位允許選擇的候選人的最多人數。
      • 您可以選擇少於候選人最多人數的人數。
    • 要進行更改，請觸摸要更改的候選人或回復。這將帶您進入另一個螢幕，您可以在此更改您的選擇。

    4. 列印選票

    Ballot marking showing the print ballot screen
     
    • 如果您對所選內容滿意，請觸摸螢幕上的列印選票（PRINT BALLOT)進行列印。
    • 當印表機中有紙張時，您的選票會自動列印出來。
    • 在列印好的選票上確認您的各選項。
    • 如果您在選票列印後想要更改，則需要投票站工作人員的協助才能重新開始。
      • 將廢票交給投票站工作人員。

    5. 提交選票

    Person putting their ballot into the ballot scanner
     
    • 將列印好的選票拿到投票掃描器前，將其插入掃描器。
      • 附近可能有投票站工作人員會為您提供幫助。
    • 如果看到一條消息說選票成功投出，則您可能需要再次檢查選票。
      • 如果不明白螢幕上的資訊，請向投票站工作人員尋求幫助。
    • 當在掃描器上看到確認螢幕時，表明您的選票投出了。

    無障礙功能

    如果您對無障礙設備或功能有任何疑問，請聯繫該縣。

    設置

    以下設置可與選票填寫設備一起使用：將輸入設置插入音訊觸覺界面 (ATI) 控制器，而不是插入選票填寫設備。

    -ATI 控制器

       - 有不同形狀的按鈕

       - 標有盲文。

    二進位輸入/雙開關插孔，與以下設備相容

       - 雙開關撥片

       - 啜吸設備

    - 音訊輸出插孔

    如需設置您打算使用的輔助設備，請尋求投票站工作人員幫助。

    功能

    Imagecast X 選票填寫設備具有以下可訪問設置。您可以在開始投票前在螢幕上選擇 "無障礙投票模式"，或使用音訊觸覺界面 (ATI) 控制器上的按鍵來訪問這些功能。

       - 音訊 - 通過耳機大聲朗讀選票內容。

       - 音量 - 更改使用耳機時的音量。

       - 音訊速度 - 更改使用螢幕閱讀器時讀取選票的速度。

       - 對比度 - 更改文本與螢幕背景的對比度。

       - 隱私模式 - 在使用音訊時，將螢幕的競選者部分設為空白，以保護隱私。

       - 字體大小 - 更改螢幕上文字的大小。

    指導性視頻

    Dominion ICP Step 2 – Marking and Casting the Ballot

    Dominion ICP Step 2 – Marking and Casting the Ballot

    Dominion ICX Step 2 – Voting on the ICX

    Dominion ICX Step 2 – Voting on the ICX

    有用的連結

    Dominion Democracy Suite 的 U.S. EAC 測試文件

    Dominion Democracy Suite 的 PA DOS 認證文件

    Dominion Democracy Suite 的產品網頁

    與您的選舉官員取得聯繫

    賓西法尼亞州的新投票系統的更多資訊