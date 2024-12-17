Luzerne縣的大多數選民將使用手寫紙質選票進行投票。部分選民將使用 Dominion Imagecast X 來填寫選票。所有選民都將使用 ImageCast 轄區掃描儀來投下填妥的選票。
如果您對 Luzerne 縣的投票事宜有任何疑問，請聯繫該縣選舉辦事處。如果在選舉日當天您在投票站遇到任何問題，投票站工作人員會為您提供幫助。投票站工作人員接受過投票保密的培訓。
1. 開始
- 登記後，一名投票工作人員會引導您前往投票站，並為您設置選票填寫設備。
2. 進行選擇
- 觸摸螢幕進行選擇。請按候選人或回復旁邊的選框。
- 您可以使用螢幕底部的下一個（NEXT）和後退（BACK）按鈕在競選者之間來回切換。.
3. 檢查各選項
- 在投票過程中，您可以隨時按螢幕底部的查看（REVIEW）按鈕檢查您的各選項。
- 檢查您是否已對所有要投票的競選者進行了投票，並確認您的選擇是否正確。
- 您不必對每一位競選者都投票。
- 檢查每個職位允許選擇的候選人的最多人數。
- 您可以選擇少於候選人最多人數的人數。
- 要進行更改，請觸摸要更改的候選人或回復。這將帶您進入另一個螢幕，您可以在此更改您的選擇。
4. 列印選票
- 如果您對所選內容滿意，請觸摸螢幕上的列印選票（PRINT BALLOT)進行列印。
- 當印表機中有紙張時，您的選票會自動列印出來。
- 在列印好的選票上確認您的各選項。
- 如果您在選票列印後想要更改，則需要投票站工作人員的協助才能重新開始。
- 將廢票交給投票站工作人員。
5. 提交選票
- 將列印好的選票拿到投票掃描器前，將其插入掃描器。
- 附近可能有投票站工作人員會為您提供幫助。
- 如果看到一條消息說選票未成功投出，則您可能需要再次檢查選票。
- 如果不明白螢幕上的資訊，請向投票站工作人員尋求幫助。
- 當在掃描器上看到確認螢幕時，表明您的選票投出了。
設置
以下設置可與選票填寫設備一起使用：將輸入設置插入音訊觸覺界面 (ATI) 控制器，而不是插入選票填寫設備。
-ATI 控制器
- 有不同形狀的按鈕
- 標有盲文。
二進位輸入/雙開關插孔，與以下設備相容
- 雙開關撥片
- 啜吸設備
- 音訊輸出插孔
如需設置您打算使用的輔助設備，請尋求投票站工作人員幫助。
功能
Imagecast X 選票填寫設備具有以下可訪問設置。您可以在開始投票前在螢幕上選擇 "無障礙投票模式"，或使用音訊觸覺界面 (ATI) 控制器上的按鍵來訪問這些功能。
- 音訊 - 通過耳機大聲朗讀選票內容。
- 音量 - 更改使用耳機時的音量。
- 音訊速度 - 更改使用螢幕閱讀器時讀取選票的速度。
- 對比度 - 更改文本與螢幕背景的對比度。
- 隱私模式 - 在使用音訊時，將螢幕的競選者部分設為空白，以保護隱私。
- 字體大小 - 更改螢幕上文字的大小。
Dominion ICP Step 2 – Marking and Casting the Ballot
Dominion ICP Step 2 – Marking and Casting the Ballot
Dominion ICX Step 2 – Voting on the ICX
Dominion ICX Step 2 – Voting on the ICX