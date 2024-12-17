功能

Imagecast X 選票填寫設備具有以下可訪問設置。您可以在開始投票前在螢幕上選擇 "無障礙投票模式"，或使用音訊觸覺界面 (ATI) 控制器上的按鍵來訪問這些功能。

- 音訊 - 通過耳機大聲朗讀選票內容。

- 音量 - 更改使用耳機時的音量。

- 音訊速度 - 更改使用螢幕閱讀器時讀取選票的速度。

- 對比度 - 更改文本與螢幕背景的對比度。

- 隱私模式 - 在使用音訊時，將螢幕的競選者部分設為空白，以保護隱私。

- 字體大小 - 更改螢幕上文字的大小。