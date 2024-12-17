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Official Website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means its official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    針對已被判重罪的對象資訊

    即使您被判犯有重罪或輕罪或被審前拘留，您也可以投票。

    我可以登記投票嗎？

    只要滿足以下條件，您可以登記並投票：

    • 是一名審前被拘留者，因重罪或輕罪被關押在懲教機構等待審判。
    • 曾被判輕罪。
    • 已獲釋或將在下一次選舉之日從懲教所或收容所獲釋。必須在重罪的監禁期結束後進行。
    • 正在緩刑或假釋。包括目前正在收容所的對象。
    • 被軟禁（家庭監禁）。如果滿足以上條件，無論您的定罪狀態或監禁條件的狀態如何，您都可以投票。

     

    哪些人不可以登記投票？

    如果您有以下情況，則不滿足登記投票資格：

    • 目前因被判重罪而被監禁在懲教機構，在下次選舉之前不會獲釋。即使您也因一項或多項輕罪而被監禁也是如此。
    • 因被判重罪而被關押在收容所或其他替代性教養所，在下次選舉之前不會獲釋。
    • 在過去四年內被判違反賓夕法尼亞州選舉法的任何條款。

     

    我該在哪裏登記投票？

    如果您在懲教機構，您的選民登記住所為： 

    • 您在被監禁前登記投票的最後地址，或
    • 您在被羈押之前已知的最後居住地址，或
    • 禁閉期間建立的新住所。例如，如果您的配偶在您被釋放後搬到了您打算居住的新地址。

    登記投票時，您不能使用懲教機構或收容所作為您居住的地址。但是，您可以使用這些位置作為獲取郵件的地址。

     

    我該如何登記投票？

    您可以線上或通過郵寄方式註冊投票

    瞭解如何註冊投票。

     

    我該如何投票？

    如果被監禁在懲教機構，您將通過缺席投票進行投票。

    如果您沒有受到監禁，則需要在投票站參與投票。如果您符合申請缺席投票的要求，您可以通過缺席投票進行投票。

     

    具體法律要求是什麼？

    2000 年，賓夕法尼亞州聯邦法院裁定，賓夕法尼亞州關於被判重罪的人是否可以投票的法律不符合憲法。

    這項法律曾規定，被判重罪的人在獲釋後5年內不得登記投票。現在已經沒有此類規定了。