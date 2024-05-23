縣選舉委員會

選民可以在其縣選舉委員會辦公室的營業時間內，將其投出的郵寄選票或缺席選票返還給該辦公室。選票必須在選舉日晚上8點之前交給您所在的縣選舉委員會。



尋找您所在的縣選舉委員會。



投遞箱和投遞站點

一些縣可能設有投遞箱。對於賓夕法尼亞州的選民來說，這是一種安全可靠的方式，可以讓他們返回郵寄的或缺席的選票。選民可以在其縣選舉委員會指定的投遞箱或投遞地點返回郵寄或缺席選票。選票必須在選舉日晚上8點之前交給所在的縣選舉委員會，

投遞箱或投遞地點提供的服務：



只返回您自己投票的選票

注：已投票的選票也可以在您所在的縣選舉辦公室或附屬選舉辦公室返回。

查看您所在國家的網站以獲取資訊。



附屬縣選舉辦公室

一些縣選舉委員會可能會開設附屬辦公室，為縣居民提供更多便利。這些附屬辦公室可能會延長開放時間，包括工作日晚上和週末。每個附屬辦公室都設置有安全的投票容器，用於存儲郵寄的已投選票和在該站點提交的缺席選票。



縣選舉辦公室或附屬縣選舉辦公室提供的服務：

登記投票（並非所有附屬辦公室都提供）



提前親自投票 申請郵寄或缺席選票

申請完成驗證時進行投票

返回已完成的選票



返回郵寄給您的完整選票。



查看您所在縣的網站以獲取資訊。



常見問題解答



其他人能返還我的選票嗎？



我能在投票地點返還填寫好的郵寄或缺席選票嗎？

