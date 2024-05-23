如果您是賓夕法尼亞州的登記選民，您有個便利選擇，即親自到他們的縣選舉委員會辦公室申請郵寄選票，然後在那裡完成投票。選民在那裡，可以申請並同時進行郵寄投票。



一旦選票準備好，您就可以到您所在縣的選舉委員會或其他指定地點申請、接收、投票和投出郵寄或缺席選票。

有了這個選擇，根本不需要郵件，您可以在方便的時候進行投票。

我需要帶什麼?

您需要準備好您的PennDOT ID號碼或您的社會安全號碼的後4位數字。請參閱郵寄或缺席選票所需的身份證明清單，獲得更多資訊。



我怎樣以郵寄選票的方式親自投票?



首先，查看您所在縣的網站，或者打電話給您的所在縣，詢問選票是否已經最終確定並可用。如果有選票，您可以親自到縣選舉委員會或其他指定地點申請郵寄或缺席選票。在您等待的過程中，縣會處理您的申請，如果您符合條件，他們會把您的選票送到您手中。

对于 2024 年 11 月 5 日的选举，2024 年 10 月 29 日是亲自邮寄投票的最后一天。



步驟1:

在您所在的縣選舉委員會或其他指定地點提交完整填寫的郵寄或缺席選票申請。

步驟2:

請耐心等待您的申請被驗證和處理(這可能需要幾分鐘)。



步驟3:

領取您的選票並在選票上標記勾選。



步驟4:



將您的選票密封在白色內層秘密信封內，信封上注有“正式選舉選票”，注意不要在信封上做任何標記。您的選票必須密封在白色內層秘密信封內，否則選票將不被計入在內。

步驟5:

將內層秘密信封密封在預先寫好地址的外層回郵信封內，並在此簽字。把您的選票封在兩個信封裡，否則選票將不被計入在內。



步驟6:

填寫外信封上的選民聲明，然後在上面簽名並注明日期。如果您沒有在外信封上簽名和注明日期，您的選票將不會被計入在內。

Step 7:

提交您的選票。



請記住：如果您交回了您的郵寄或缺席投票，您則不能在選舉日當天在投票站投票。



我可以在哪裡以郵寄選票親自投票?



您可以親自到您所在縣的選舉委員會或其他官方指定地點以郵寄選票方式投票。您只要在截止日期前申請，那麼在投票日晚上8點前，便可親自遞交郵寄選票。申請2025年初選親自選票的截止日期為2025年5月13日下午5點。

查看你所在縣的網站以獲取相關資訊

