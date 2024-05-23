使用郵寄或缺席選票投票安全、保險又簡單。

賓夕法尼亞州有兩種郵寄方式的選票。
- 郵寄選票 – 凡合資格選民均可申請郵寄選票。您可直接申請本選票，不須理由。
缺席選票 – 您若在選舉日當天不在市政區或若因殘障或生病無法前往投票站，則可申請本選票類型，但該類型依然要求您列出選票理由。
欲申請任一選票類型，您必須已登記投票。檢查您的登記狀態以複查登記資訊。
郵寄選票截止日期
- 2025年5月13日下午5點 – 您所在縣選舉委員會須收到郵寄或缺席選票申請。
- 2025年5月20日晚上8點 – 您所在縣選舉辦公室須收到已投選票，不以郵戳為憑。
錯過了截止時間？您若因為緊急狀況（例如意外疾病或殘障，或最後一刻不在市政區）錯過截止時間，仍能在截止時間後取得選票。尋找緊急缺席選票取得辦法資訊。
我可如何申請獲得郵寄或缺席選票？
凡已登記選民均可申請郵寄選票。選舉日當天因殘障或生病無法前往投票站，或在選舉日當天不在市政區的選民可以申請缺席選票。縣選舉委員會必須在選舉前一周下午5點前收到申請。
我可如何申請獲得郵寄或缺席選票？
線上申請網址 Vote.pa.gov/ApplyMailBallot
已登記選民可以使用賓州交通部（PennDOT）簽發的有效賓州駕照或有照身份證或社會安全號碼末4碼線上申請郵寄或缺席選票。
一定要做到：
- 登記為年郵寄選票選民，以使您可以在該日曆年剩下的時間自動以郵寄方式收到選票。
- 提供電子郵件地址，以收到申請和選票狀態相關通知。
選擇2：郵寄申請郵寄或缺席選票
第1步：下載並填妥紙本郵寄或缺席選票申請：
計劃在選舉日當天不在市政區，或在選舉日當天因殘障或生病無法前往投票站的選民，可以使用缺席選票申請：
您可以直接聯絡縣選舉委員會，要求獲得紙本申請。
或者您也可發送電子郵件至ra-voterreg@pa.gov或撥打1-877-VOTESPA聯絡國務院，要求獲得申請。
第2步：郵寄您的申請
將您的郵寄或缺席選票申請寄給縣選舉辦公室。郵寄選票申請的截止時間為選舉前一週。縣選舉委員會必須在選舉前一周下午5點前收到申請。
- 在您所在縣選舉委員會或其他指定地點親自提交申請。一旦您的縣選票有最終版本並可用，您便可申請並及時收到您的郵寄選票。
聯絡縣選舉委員會索取更多資訊。
什麼是年郵寄選票申請？
您現在能選擇申請被添加到年郵寄選票申請名單中。您將在加入該名單後每年收到郵寄選票續期申請。一旦您的申請獲批，您將在當年剩下的時間自動收到選票，您也不需要為每次選舉提交申請。
郵寄投票的第三方投遞選票
您若因殘障無法親自申請郵寄選票或投遞郵寄選票，則可指定代理人為您投遞選票材料。您須以書面形式使用本表或您所在縣提供的表格指定代理人。
郵寄投票的便利遠距選票標記辦法
國務院致力於為殘障選民提供更多便利。賓夕法尼亞州殘障選民現在有機會電子標記缺席或郵寄選票。瞭解便利遠距選票標記辦法的詳情。
我可如何投出和交回我的郵寄或缺席選票？
以下為投票、準備和交回您的郵寄選票的一般步驟。務必遵從選票上的說明。若有問題，聯絡您所在縣選舉辦公室。
依賓夕法尼亞州法律，選民須交回他們自己的選票。唯一例外為已經以書面形式指定代理人為其投遞選票的殘障選民。
第1步
官方選舉選票
仔細閱讀說明後標記選票。務必填妥每頁正反兩面。
第2步
將選票放入保密信封後封住信封口
將選票放入標有「官方選舉選票」的內保密信封後封住信封口。勿在內保密信封上做任何標記。
您的選票須被放入標有「官方選舉選票」的內保密信封後封住信封口，否則將不予計算。
第3步
將保密信封放入回郵信封後封住信封口
將內保密信封放入印有地址的外回郵信封後封住信封口。填妥外回郵信封外側的選民聲明，簽名並標註日期。
若您未在回郵信封上的聲明下方簽名和標註日期，選票將不予計算。
第4步
將您的已投選票交回縣選舉委員會。縣選舉委員會須在選舉日晚上8點前收到缺席和郵寄選票。欲確保您的選票在截止時間前被收到，盡快交回選票。
我可以把我的選票交回到哪裡？
選民能在辦公室的辦公時間將已投郵寄或缺席選票交回縣選舉委員會選舉辦公室，或其他官方指定地點。您所在縣選舉委員會須在選舉日晚上8點前收到選票。
郵寄或缺席選票的親自提早投票
您若為賓夕法尼亞州已登記選民，則可以使用親自提早投票選擇。
您可以在選票就緒後前往縣選舉委員會或其他官方指定地點，在一次訪問期間完成申請、收到、投票和投出郵寄或缺席選票。
這項選擇不須郵寄，您可依個人方便完成投票。瞭解關於郵寄或缺席選票親自提早投票的詳情。
郵寄投票的身份證明
欲申請缺席或郵寄選票，您必須提供身份證明。服役和海外公民以及依據《高齡殘障人士便利投票法案》符合資格要求的選民不須出示身份證明。其他選民皆須擇一使用下列選擇。
選擇1
在缺席或郵寄選票表上包含一項身份證號：
- 現行有效的賓夕法尼亞州駕照
PennDOT有照身份證
選擇2
您若沒有選擇1列出的文件，則可以在缺席或郵寄選票表上包含您的社會安全號碼末4碼。
選擇3
您若沒有選擇1列出的文件或社會安全號碼，則可以在提交缺席或郵寄選票申請時提供下列一項身份證複本。複本須顯示姓名、照片和有效的到期日。
- 美國護照
- 美國軍人身份證（現役和退役軍人身份證可能指定無限期到期日）。軍人眷屬身份證須包含有效的到期日。
- 聯邦、賓夕法尼亞州、賓夕法尼亞縣或賓夕法尼亞州市政府核發的僱員有照身份證。
- 賓夕法尼亞州認可的公立或私立高等學校核發的有照身份證。
- 賓夕法尼亞州照護機構，包含長照機構、輔助生活住宅和私人看護所核發的有照身份證。
常見問題
- 您若已提交郵寄或缺席選票申請，則不可在選舉日當天在投票站投票。
- 您若未交回郵寄或缺席選票且想親自投票，有兩種選擇：
- 將您的選票和印有地址的外回郵信封帶到投票站作廢。您在交出選票和信封、在聲明上簽名後，便可使用一般選票投票。
- 您若未交出選票和回郵信封，則只能在投票站投臨時選票。您所在縣選舉委員會隨後會在計算臨時選票前核實您未以郵寄方式投票。
依賓夕法尼亞州現行法律，直到選舉日當天才能拆開您的郵寄選票。因此，若您的郵寄選票有問題，您將沒有機會在選舉前糾正選票。但只要您已經依說明在選舉日前寄出填妥、有簽名和標註日期並被封入內保密信封的選票，您就不必擔心。
小的保密信封旨在保護投票匿名性。您必須在選票填妥後，將其放入保密信封後封住信封口。
勿在本信封上做任何標記。您若未將選票放入本信封並封口，或您若在本信封上做標記，您的選票將不予計算。
第二個大信封為聲明回郵信封。即使您親自將選票投入投遞箱，也須使用該信封。將保密信封（內有您的選票）放入聲明回郵信封。您必須封住信封口，在聲明上簽名和標註日期後，才可交回選票。
您必須兩個信封全都使用，才可使您的投票被計算。