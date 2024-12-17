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Official Website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    尊敬的Pennsylvania選民，

    初選於2025年5月20日（星期二）舉行。

    您打算投票嗎？

    線下（親自）投票

    如果您打算在選舉日線下投票，請找到您指定的投票地點

    投票將於選舉當日上午7點至晚上8點開放。

    如果您是首次投票選民或在新的投票場所投票，這裡是準備投票的提示。並確保在需要時提前安排運輸到您的投票站。

    郵寄投票

    如果您打算通過郵寄投票，請立即申請您的選票以確保您有時間接收並返回您的投票

    申請的截止日期是5月13日

    您也可以親自在您的縣選舉辦公室申請，在那裡填寫投票，這樣去一次就可完成投票。

    如果您選擇此選項，請務必先與您的縣選舉辦公室聯繫以確認其工作時間。

    填寫和返回您的郵寄投票分以下四個步驟：

    1. 閱讀說明，並用藍色或黑色筆標記您的選票。選票背面可能有種族類別，請務必查看選票正反兩面
    2. 將您的選票裝入標有“正式選舉選票”的黃色信封中並將信封密封好。必須將選票放入此信封中才能計數。
    3. 將黃色信封放在較大的返回信封中。在將其返回縣選舉委員會之前，您必須在其上簽名並注明日期。
    4. 將您填寫好的投票返回您的縣選舉辦公室 - 通過郵件，親自或在官方指定的投放盒中。查看您的縣是否提供投放箱或衛星投放地點

    您的郵寄投票必須在5月20日晚上8點之前由您的縣選舉委員會收到

    此後收到的郵寄投票將不計數。

    除非您有殘疾並以書面形式指定某人為您返回投票，否則您是唯一被允許返回投票的人。

    有關PA投票和選舉的更多資訊，請訪問vote.pa.gov.。

    感謝您成為知情和有所準備的選民。

    此致，

    Al Schmidt

    英聯邦秘書處