尊敬的Pennsylvania選民，
初選於2025年5月20日（星期二）舉行。
您打算投票嗎？
線下（親自）投票
如果您打算在選舉日線下投票，請找到您指定的投票地點。
投票將於選舉當日上午7點至晚上8點開放。
如果您是首次投票選民或在新的投票場所投票，這裡是準備投票的提示。並確保在需要時提前安排運輸到您的投票站。
郵寄投票
如果您打算通過郵寄投票，請立即申請您的選票，以確保您有時間接收並返回您的投票。
申請的截止日期是5月13日。
您也可以親自在您的縣選舉辦公室申請，在那裡填寫投票，這樣去一次就可完成投票。
如果您選擇此選項，請務必先與您的縣選舉辦公室聯繫以確認其工作時間。
填寫和返回您的郵寄投票分以下四個步驟：
- 閱讀說明，並用藍色或黑色筆標記您的選票。選票背面可能有種族類別，請務必查看選票正反兩面。
- 將您的選票裝入標有“正式選舉選票”的黃色信封中並將信封密封好。必須將選票放入此信封中才能計數。
- 將黃色信封放在較大的返回信封中。在將其返回縣選舉委員會之前，您必須在其上簽名並注明日期。
- 將您填寫好的投票返回您的縣選舉辦公室 - 通過郵件，親自或在官方指定的投放盒中。查看您的縣是否提供投放箱或衛星投放地點。
您的郵寄投票必須在5月20日晚上8點之前由您的縣選舉委員會收到。
此後收到的郵寄投票將不計數。
除非您有殘疾並以書面形式指定某人為您返回投票，否則您是唯一被允許返回投票的人。
有關PA投票和選舉的更多資訊，請訪問vote.pa.gov.。
感謝您成為知情和有所準備的選民。
此致，
Al Schmidt
英聯邦秘書處