尊敬的Pennsylvania選民，

初選於2025年5月20日（星期二）舉行。

您打算投票嗎？

線下（親自）投票

如果您打算在選舉日線下投票， 請找到您指定的投票地點 。

投票將於選舉當日上午7點至晚上8點開放。

如果您是首次投票選民或在新的投票場所投票，這裡是準備投票的提示。並確保在需要時提前安排運輸到您的投票站。

郵寄投票

如果您打算通過郵寄投票，請立即 申請您的選票 ，以確保您有時間接收並返回您的投票。

申請的截止日期是5月13日。

您也可以親自在您的 縣選舉辦公室 申請，在那裡填寫投票，這樣去一次就可完成投票。

如果您選擇此選項，請務必先與您的 縣選舉辦公室 聯繫以確認其工作時間。

填寫和返回您的郵寄投票分以下四個步驟：

閱讀說明，並用藍色或黑色筆標記您的選票。選票背面可能有種族類別，請務必查看選票正反兩面。 將您的選票裝入標有“正式選舉選票”的黃色信封中並將信封密封好。必須將選票放入此信封中才能計數。 將黃色信封放在較大的返回信封中。在將其返回縣選舉委員會之前，您必須在其上簽名並注明日期。 將您填寫好的投票返回您的 縣選舉辦公室 - 通過郵件，親自或在官方指定的投放盒中。查看您的縣是否提供 投放箱或衛星投放地點 。

您的郵寄投票必須在5月20日晚上8點之前由您的縣選舉委員會收到。

此後收到的郵寄投票將不計數。

除非您有殘疾並以書面形式 指定某人 為您返回投票，否則您是唯一被允許返回投票的人。

有關PA投票和選舉的更多資訊，請訪問vote.pa.gov.。

感謝您成為知情和有所準備的選民。

此致，

Al Schmidt

英聯邦秘書處