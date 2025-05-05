尊敬的Pennsylvania 選民:
選舉日為 2025 年 5 月 20 日（星期二）。您打算怎麼投票?
第1步：您準備好投票了嗎？
請登錄vote.pa.gov/status查看您的投票通道註冊狀態。請登錄您所在縣的網站預覽選票樣本。
第2步：您將如何投票？
現場投票：
- 您可以查看登記狀態頁的底部所列出的地點，找到為您指定的投票站。
- 請務必提前安排交通。
- 投票站於5月20日上午7點至晚上8點開放。
- 只要您在晚上8點之前排隊，就可以投票。
- 如果這是您第一次在投票站投票，請確保自己有一種所要求的身份證明形式。
通過郵寄選票：
- 縣選舉委員會必須在5月20日晚上8點之前收到您的選票才能計票。
- 您可以將選票親手交回縣選舉委員會，包括縣指定的投票箱或附屬辦公室，前提是貴縣有提供。
- 請務必仔細閱讀說明並認真遵從說明。
- 您不能在投票站提交您已填好的郵寄選票。
- 如果您有郵寄選票，但還沒有填寫好，您可以在選舉日把選票和外信封帶到投票站親自投票。
- 除非您有殘疾且使用這個表格書面指定代理人返回選票，否則您是唯一被允許返回選票的人。
第3步：您的計畫改變了嗎？
如果您對投票方式有任何疑問，請聯繫當地縣選舉委員會或訪問vote.pa.gov。
感謝您作為選民，主動瞭解、積極參加本次選舉。
真誠地，
Al Schmidt
考曼威爾斯秘書