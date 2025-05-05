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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    執行計畫

    重要提示：如果您已交回選票，請忽略此郵件。感謝您參加本次投票選舉！如果您選擇郵寄方式投票，但尚未收到選票，可通過線上查詢選票狀態

    尊敬的Pennsylvania 選民: 

    選舉日為 2025 年 5 月 20 日（星期二）。您打算怎麼投票?

    第1步：您準備好投票了嗎？

    請登錄vote.pa.gov/status查看您的投票通道註冊狀態。請登錄您所在縣的網站預覽選票樣本。

    第2步：您將如何投票？

    現場投票：

    • 您可以查看登記狀態頁的底部所列出的地點，找到為您指定的投票站。
    • 請務必提前安排交通。
    • 投票站於5月20日上午7點至晚上8點開放。
    • 只要您在晚上8點之前排隊，就可以投票。
    • 如果這是您第一次在投票站投票，請確保自己有一種所要求的身份證明形式

    通過郵寄選票：

    • 縣選舉委員會必須在5月20日晚上8點之前收到您的選票才能計票。
    • 您可以將選票親手交回縣選舉委員會，包括縣指定的投票箱或附屬辦公室，前提是貴縣有提供。
    • 請務必仔細閱讀說明並認真遵從說明。
    • 您不能在投票站提交您已填好的郵寄選票。
    • 如果您有郵寄選票，但還沒有填寫好，您可以在選舉日把選票和外信封帶到投票站親自投票。
    • 除非您有殘疾且使用這個表格書面指定代理人返回選票，否則您是唯一被允許返回選票的人

    第3步：您的計畫改變了嗎？

    • 如果您沒有郵寄選票，但您申請了郵寄選票，您可以在您的投票站使用臨時選票投票
    • 如果您在最後一刻遇到緊急情況，比如突發疾病或不在您所在的城市，您也許能夠獲得一張緊急缺席選票

    如果您對投票方式有任何疑問，請聯繫當地縣選舉委員會或訪問vote.pa.gov

    感謝您作為選民，主動瞭解、積極參加本次選舉。

    真誠地，

    Al Schmidt

    考曼威爾斯秘書