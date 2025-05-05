尊敬的Pennsylvania 選民:

選舉日為 2025 年 5 月 20 日（星期二）。您打算怎麼投票?

第1步：您準備好投票了嗎？

請登錄vote.pa.gov/status查看您的投票通道註冊狀態。請登錄您所在縣的網站預覽選票樣本。

第2步：您將如何投票？

現場投票：

您可以查看登記狀態頁的底部所列出的地點，找到為您指定的投票站。

請務必提前安排交通。

投票站於 5月20日上午7點至晚上8點 開放。

開放。 只要您 在晚上8點之前排隊 ，就可以投票。

，就可以投票。 如果這是您第一次在投票站投票，請確保自己有一種所要求的身份證明形式。

通過郵寄選票：

縣選舉委員會必須在5月20日晚上8點之前 收到 您的選票才能計票。

您的選票才能計票。 您可以將選票親手交回縣選舉委員會，包括縣指定的投票箱或附屬辦公室，前提是貴縣有提供。

請務必仔細閱讀說明並認真遵從說明。

您不能在投票站提交您 已填好 的郵寄選票。

的郵寄選票。 如果您有郵寄選票，但 還沒有填寫好 ，您可以在選舉日把選票和外信封帶到投票站親自投票。

，您可以在選舉日把選票和外信封帶到投票站親自投票。 除非 您有殘疾且使用這個表格書面指定代理人返回選票，否則您是唯一被允許返回選票的人。

第3步：您的計畫改變了嗎？

如果您沒有郵寄選票，但您申請了郵寄選票，您可以在您的投票站使用 臨時選票投票 。

。 如果您在最後一刻遇到緊急情況，比如突發疾病或不在您所在的城市，您也許能夠獲得一張緊急缺席選票。

如果您對投票方式有任何疑問，請聯繫當地縣選舉委員會或訪問vote.pa.gov。

感謝您作為選民，主動瞭解、積極參加本次選舉。

真誠地，

Al Schmidt

考曼威爾斯秘書