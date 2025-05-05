Saltar a la navegación de la agencia
    Verifique su inscripción de votante para las elecciones primarias

    Actualice su inscripción de votante

    Estimado votante de Pensilvania:

    ¿Se ha mudado o ha cambiado de nombre recientemente? ¿Su inscripción de votante es correcta y está al día?

    Las elecciones de Pensilvania son el 4 de noviembre de 2025. Ahora es momento de verificar su inscripción de votante y de asegurarse de que sus datos estén actualizados.

    Tanto si tiene previsto votar por correo como si vota en el centro de votación correspondiente, puede actualizar sus datos o cambiar su afiliación antes del lunes 20 de octubre de 2025, para que los cambios tengan efecto antes de las primarias.

    Es IMPORTANTE que verifique su afiliación a su partido para las primarias. 

    Póngase en contacto con la junta electoral de su condado para obtener información sobre la papeleta de votación: vote.pa.gov/County
    Si tiene dudas sobre su inscripción de votante, visite vote.pa.gov/Status.

    Reenvíe este correo electrónico a familiares, amigos y colegas para correr la voz. Ayúdenos a asegurarnos de que todos los votantes inscritos de PA puedan votar el 4 de noviembre.

    Para obtener más información sobre la votación y las elecciones en PA, visite vote.pa.gov.

     