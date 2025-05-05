2025 Act 6 Residential Lending Rates
|Month
|Rate
|January
|7.00%
|February
|7.00%
|March
|7.25%
|April
|7.00%
|May
|7.00%
|June
|7.00%
|July
|7.25%
|August
|7.25%
|September
|7.25%
|October
|7.25%
|November
|7.00%
|December
Historical Act 6 Lending Rates (1974-2023) (PDF)
2025 Act 6 Base Figure: $319,777
Historical Act 6 Base Figures:
|Year
|Base Figure
|2024
|$312,159
|2023
|$301,022
|2022
|$278,204
|2021
|$263,975
|2020
|$260,404
|2019
|256,023
|2018
|$250,324
|2017
|$244,856
|2016
|$241,324
|2015
|$241,111
|2014
|$237,474
|2013
|$234,692
|2012
|$230,110
|2011
|$221,540
|2010
|$219,035
|2009
|$217,873