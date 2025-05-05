Skip to agency navigation
    Board of Pardons

    Lifer Cases Granted Public Hearings: 1997 to Present

    All figures generated by the Pennsylvania Board of Pardons, as of May 19th, 2025.

    By Administration

    • October 13, 2023, Albert R. Brown, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on December 1, 2023.

    • October 13, 2023, Nathaniel Moore, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on December 22, 2023.

    • May 17, 2024, Wayne N. Battle, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on August 12, 2024.

    • September 13, 2024, Leon T. Garland, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on October 4, 2024.

    • September 13, 2024, Jacqueline White, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on October 4, 2024.

    • September 13, 2024, Rodney McCullough, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on November 13, 2024.

    • September 13, 2024, Rafael Droz, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on October 4, 2024.

    • January 10, 2025, James W. Taylor, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on February 14, 2025.

    • January 10, 2025, Charles Slaughter, Denied at Public Hearing, Vote 1-4. November 6, 2025, Reconsideration Requested. Granted Another Public Hearing.

    • May 9, 2025, Ronald Weaver, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on June 24, 2025.

    • May 9, 2025, Larry Shaw, Denied at Public Hearing, Vote 0-5. 

    • May 9, 2025, Danielle Hadley, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on June 13, 2025.

    • May 9, 2025, Kevin Charles, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on May 13, 2025.

    • May 9, 2025, Marie Scott, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on June 13, 2025.

    • May 9, 2025, Victor Ogden, Denied at Public Hearing, Vote 0-4.

    • May 9, 2025, Thomas Mathis, Recommended, Vote 5-0. Signed by Shapiro on June 24, 2025.

    • May 9, 2025, Michael Washington, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • September 12, 2025, Peter Hogan, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • September 12, 2025, Gene Rodgers, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • September 12, 2025, Leonard Reel, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.
       
    • September 12, 2025, Joseph Nara, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • September 12, 2025, Kimberly Joynes, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • September 12, 2025, Ralph Blount, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • September 12, 2025, Norman Bartlow, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • September 12, 2025, Jose Nieves, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • September 12, 2025, Abraham C. Cruz, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • September 12, 2025, Alfred Roach, Application Recommended.

    • September 12, 2025, James Dorsey, Denied at Public Hearing, Vote 1-4.

    • November 6, 2025, Robert Swartwoth, Application Recommended.

    • November 6, 2025, Samuel Johnson, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • November 6, 2025, David Rouse, Application Held Under Advisement by the Board.

    • November 6, 2025, Otis Peterkin, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • September 25, 2015, Thurmond R. Berry, Recommended, Vote 5-0, Signed by Gov. Wolf on December 3, 2015.

    • September 25, 2015, Richard Moore, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by Dr. Williams, seconded by Mr. Gubernick).  Recommended, Vote 3-0.  Juvenile Lifer released on parole prior to Recommendation being acted on.

    • January 22, 2016, Daniel Peters, Recommended, Vote 4-0, Signed by Gov. Wolf on May 24, 2016.

    • September 16, 2016, Raymond Jordan, Recommended, Vote 5-0, Signed by Gov. Wolf on December 20, 2018.

    • December 16, 2016, Richard Pacell, Withdrawn.

    • September 15, 2017, Tina Brosius, Recommended, Vote 5-0, Signed by Gov. Wolf on December 20, 2018.

    • November 9, 2017, William Smith, Denied at Public Hearing, Vote 3-1 (Corrections Expert Vacant).  Reconsideration Held Under Advisement March 8, 2018 (Motion made by Dr. Williams, seconded by Ms. Grayson), Vote 4-0 (Mr. Gubernick Abstained).  Reconsideration Granted May 10, 2018, Vote 5-0. (Motion made by Lt. Governor Stack, seconded by Ms. Grayson.)  Recommended, Vote 5-0, Signed by Gov. Wolf on March 6, 2019.

    • March 9, 2018, Richard Marra, Denied at Public Hearing, Vote 2-3. December 19, 2018, Reconsideration of Public Hearing Denied by the Board, Vote 0-5 (No motion was made). May 7, 2020, Reconsideration of Public Hearing Granted by Board, Vote 3-2. (Motion made by Lt. Fetterman and Seconded by Ms. Grayson). September 3, 2020, Denied by the Board, Vote 0-5.

    • June 28, 2018, Craig Datesman, Denied at Public Hearing, Vote 3-2.

    • June 28, 2018, Robert Swartworth, Denied at Public Hearing, Vote 3-2.

    • December 14, 2017, Edward Printup, Denied at Public Hearing, Vote 3-1 (Corrections Expert Vacant).  Public Hearing Reconsideration Held Under Advisement March 8, 2018. (Motion made by Dr. Williams, seconded by Ms. Grayson), Vote 4-0 (Mr. Gubernick Abstained).  June 27, 2018, Public Hearing Reconsideration Granted by Board, Vote 5-0. September 21, 2018, Denied at Public Hearing, Vote 3-2. November 7, 2019, Public Hearing Reconsideration Granted. (Motion made by Dr. Williams, Seconded by Lt. Gov. Fetterman). December 20, 2019, Denied at Public Hearing, Vote 3-2.

    • September 21, 2018, Charles Haas, Denied at Public Hearing, Vote 0-5. November 7, 2019, Public Hearing Reconsideration Granted by Board, Vote 3-2. (Motion made by Lt. Gov. Fetterman, Seconded by Dr. Williams). December 20, 2019, Held Under Advisement by the Board, Vote 5-0 (Motion made by AG Shapiro, Seconded by Mr. Gubernick). December 11, 2020, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021.

    • September 21, 2018, Michael Lyons, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • September 21, 2018, Larry Stephenson, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.

    • March 14, 2019, George Trudel, Recommended, Vote 5-0, Signed by Gov. Wolf on April 30, 2019.

    • March 14, 2019, Adolfo Carrillo, Recommended, Vote 5-0, Signed by Gov. Wolf on April 30, 2019.

    • March 14, 2019, Henrietta Harris, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by Mr. Gubernick and seconded by AG Shapiro). Denied by Board on December 20, 2019, Vote 3-2. Reconsideration for Public Hearing Granted on August 6, 2020. On September 2, 2020 a Conditional Recommendation was made to Governor, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on December 14, 2020.

    • March 14, 2019, Samuel Barlow, Recommended, Vote 5-0, Signed by Gov. Wolf on April 30, 2019.

    • May 30, 2019, Robert Wideman, Recommended, Vote 5-0, Signed by Gov. Wolf on July 1, 2019.

    • May 30, 2019, Naomi Blount, Recommended, Vote 5-0, Signed by Gov. Wolf on July 1, 2019.

    • May 30, 2019, Daniel Cummings, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by Lt. Gov. Fetterman, seconded by Dr. Williams). Denied by Board, Vote 2-3. February 6, 2020, Reconsideration of Public Hearing Granted. September 4, 2020, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021.

    • May 30, 2019, Andre Wright, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by Ms. Grayson, seconded by Dr. Williams), Denied by Board, Vote 1-4.

    • May 30, 2019, Ernest Potts, Recommended, Vote 5-0, Signed by Gov. Wolf on July 1, 2019.

    • May 30, 2019, Cynthia Gonzalez, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by Lt. Gov. Fetterman, seconded by Ms. Grayson). June 25, 2021, Denied by the Board, Vote 2-3.

    • September 13, 2019, Thomas Schilk, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • September 13, 2019, Gervin Deaton, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on December 4, 2019.

    • September 13, 2019, Antonio Mazzccua, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on December 4, 2019.

    • September 13, 2019, Bruce Norris, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by Mr. Gubernick, seconded by Ms. Grayson). December 11, 2020, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on February 24, 2021.

    • September 13, 2019, David Sheppard, Recommended, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on December 4, 2019.

    • September 13, 2019, James Inge, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by Mr. Gubernick, seconded by Ms. Grayson). Denied at Public Hearing by the Board, Vote 3-2. February 4, 2021, Reconsideration of Public Hearing Granted, Vote 3-2. March 4, 2021, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on March 25, 2021.

    • September 13, 2019, Victor Ogden, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • September 13, 2019, Eugene Grannison, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on December 4, 2019.

    • September 13, 2019, David Moore, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on December 4, 2019.

    • September 13, 2019, Robert Carter, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • September 13, 2019, Clarence Robinson, Held Under Advisement at Public Hearing, Vote 4-1 (Motion made by Lt. Governor Fetterman, Seconded by Dr. Williams). December 11, 2020, Denied by the Board, Vote 2-2.

    • September 13, 2019, Michael Helwig, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • September 13, 2019, Charles Goldblum, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021. 

    • September 13, 2019, Larry Smalls, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 3-2.

    • September 13, 2019, Oscar Pinto, Recommended, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on December 4, 2019.

    • September 13, 2019, Richard Pacell, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • September 13, 2019, Terri-Joell Harper, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 1-4.

    • September 13, 2019, Mageline Stewart, Recommended, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on December 4, 2019.

    • September 13, 2019, James Morris, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 3-2.

    • September 13, 2019, Oliver Macklin, continued to December 20, 2019. Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on June 30, 2020.

    • September 13, 2019, Raymond Johnson, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on December 4, 2019.

    • December 20, 2019, Robert Altland, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • December 20, 2019, Freddy Butler, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on June 30, 2020.

    • December 20, 2019, Reid Evans, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 2-3. August 6, 2020, Reconsideration of Public Hearing Granted, Vote 5-0. September 4, 2020, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021.

    • December 20, 2019, Wyatt Evans, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 2-3. August 6, 2020, Reconsideration of Public Hearing Granted, Vote 5-0. September 4, 2020, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021.

    • December 20, 2019, Robert Madison, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • December 20, 2019, Francisco Mojica, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 3-2. August 6, 2020, Reconsideration of Public Hearing Granted, Vote 3-2. September 4, 2020, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021.

    • December 20, 2019, Jose Nieves, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • December 20, 2019, Pedro Reynoso, Held Under Advisement, Vote 4-1 (Motion made by AG Shapiro, Seconded by Marsha Grayson). Held Under Advisement, Pending Board Action.

    • December 20, 2019, James Dorsey, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by Lt. Governor Fetterman, Seconded by Dr. Williams). December 11, 2020, Denied by the Board, Vote 2-2.

    • December 20, 2019, Dennis Horton, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 2-3. August 6, 2020, Reconsideration of Public Hearing Granted, Vote 4-1. (Motion made by Lt. Gov. Fetterman, Seconded by Dr. Williams). September 3, 2020, Held Under Advisement by the Board, Vote 5-0. (Motion made by Dr. Williams, Seconded by Mr. Gubernick). December 11, 2020, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021.

    • December 20, 2019, Lee Horton, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 2-3. August 6, 2020, Reconsideration of Public Hearing Granted, Vote 4-1. (Motion made by Lt. Gov. Fetterman, Seconded by Dr. Williams). September 3, 2020, Held Under Advisement by the Board, Vote 5-0. (Motion made by Dr. Williams, Seconded by Mr. Gubernick). December 11, 2020, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021.

    • December 20, 2019, Sheena King, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 2-3.

    • December 20, 2019, Charles Schrott, Continued. December 10, 2020, Denied by Board, Vote 0-4.

    • September 2, 2020, Eric Eisen, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by Mr. Gubernick, Seconded by Marsha Grayson). December 11, 2020, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021.

    • September 2, 2020, Harry Jefferis, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • September 2, 2020, James Strapple, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 1-4.

    • September 2, 2020, Robert Thomas, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • September 2, 2020, David Slaughenhoupt, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 3-2. November 5, 2020, Reconsideration of Public Hearing Granted, Vote 3-2. December 10, 2020, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on August 5, 2021.

    • September 3, 2020, Avis Lee, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021.

    • September 3, 2020, Mildred Strickland, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021.

    • September 3, 2020, Edwin DeJesus, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 1-4.

    • September 3, 2020, Michael Rinaldi, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 1-4.

    • September 3, 2020, Joseph Spinks, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 1-4.

    • September 4, 2020, Gregory Stover, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021.

    • September 4, 2020, Felix Rosado, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 3-2. February 10, 2022, Reconsideration of Public Hearing Granted by the Board, Vote 3-2. April 28, 2022, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on July 14, 2022.

    • December 10, 2020, George Burkhardt, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on February 11, 2021.

    • March 4, 2021, Irvin Moore, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on March 25, 2021.

    • March 4, 2021, John Brookins, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 1-4.

    • June 24, 2021, Kennard Short, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by Dr. Williams, Seconded by Mr. Gubernick). December 1, 2021, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on February 15, 2022.

    • June 24, 2021, James Miller, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on August 5, 2021.

    • June 24, 2021, Wayne Covington, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 1-4.

    • June 24, 2021, Jesse Faust, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on August 5, 2021.

    • June 24, 2021, Denise Crump, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 1-4.

    • December 2000, Cyd Berger, Denied at Public Hearing, Vote 0-5 During Ridge Administration. December 1, 2021, Denied at Public Hearing, Vote 2-2. February 10, 2022, Reconsideration of Public Hearing Granted, Vote 3-2. April 28, 2022, Denied by the Board, Vote 2-3.

    • December 1, 2021, Anthony Eberhardt, Denied at Public Hearing, Vote 1-3.

    • December 1, 2021, Melvin Mitchell, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on February 15, 2022.

    • December 1, 2021, Alexis Rodriguez, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 1-3.

    • December 1, 2021, Phoebe Tomasek, Recommended by the Board, Vote 4-0. Held by Gov. Wolf on February 15, 2022. Signed by Gov. Wolf on July 14, 2022.

    • December 1, 2021, Edward Silvis, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on February 15, 2022.

    • December 1, 2021, Wade Hairston, Recommended by the Board, Vote 4-0. Signed by Gov. Wolf on February 15, 2022.

    • April 28, 2022, Gary Kyles, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on July 14, 2022.

    • April 28, 2022, Gary Robinson, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • April 28, 2022, Michael Lyons, The Board Voted to Recommend Commuting his Life Imprisonment to Life on Parole by a Vote of 5 to 0. The Board Voted to Deny Commuting Minimum Sentence by a Vote of 0 to 5. Signed by Gov. Wolf on July 14, 2022.

    • April 28, 2022, William Decker, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • April 28, 2022, David Lee, HUA by the Board, Vote 5-0. Denied at Public Hearing by the Board, Vote 3-2.

    • April 28, 2022, Jose LaPorte, Denied by the Board at Public Hearing, Vote 0-5.

    • April 28, 2022, Terrell Carter, Recommneded by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on July 14, 2022.

    • April 28, 2022, Ronald Connolly, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on July 14, 2022.

    • April 28, 2022, James Jackson, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on July 14, 2022.

    • April 28, 2022, Stan Rosenthal, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • April 28, 2022, Leroy Cotton, Recommneded by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on July 14, 2022.

    • August 8, 2022, Ricky Brockington, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on November 17, 2022.

    • August 8, 2022, Charles Coley, Denied at Public Hearing by the Board, Vote 0-5.

    • August 8, 2022, David Johnson, Recommended by the Board, Vote 5-0. Signed by Gov. Wolf on November 17, 2022.

    • August 8, 2022, Abraham Cruz, Held Under Advisement by the Board, Vote 5-0 (Motion made by Dr. Williams and Seconded by Mr. Gubernick). Pending the Board.

    • August 8, 2022, Gail Stallworth, Held Under Advisement by the Board, Vote 5-0 (Motion made by Ms. Grayson, Seconded by AG Shapiro). Pending the Board.

    • November 7, 2013, Lois Farquharson, Granted a Public Hearing, Vote 3-2.  Held Under Advisement, Reconsideration of Merit Review Denied March 13, 2014.

    • April 11, 2003, Michael Anderson, Recommended, Vote 4-0, Signed by Gov. Rendell on February 8, 2007.

    • March 4, 2004, Phoebe Tomasek, Denied at Public Hearing, Vote 0-4 (Psychologist Vacant).

    • April 1, 2004, George Orlowski, Recommended, Vote 4-0, Signed by Gov. Rendell on June 2, 2009 (Psychologist Vacant).

    • June 3, 2004, Phyllis Krout, Denied at Public Hearing, Vote 3-1 (Psychologist Vacant).

    • December 16, 2004, Jackie Lee Thompson, Denied at Public Hearing, Vote 4-1, (Reconsideration Granted February 3, 2005), April 7, 2005, Denied at Public Hearing, Vote 4-1.

    • May 5, 2005, Keith O. Smith, Denied at Public Hearing, Vote 4-1.

    • December 15, 2005, Tyrone Werts, Granted a Public Hearing, Held Under Advisement, Vote 4-0 (Motion made by Ms. Williams, seconded by Dr. Walsh) Hearing scheduled for September 3, 2009 was Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by Dr. Walsh, seconded by Ms. Williams), December 14, 2010 Recommended, Vote 4-0 (AG Absent), Signed by Gov. Rendell on December 30, 2010.

    • September 3, 2009, William Fultz, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by Dr. Walsh, seconded by Ms. Williams), December 14, 2010 Recommended, Vote 4-0 (AG Absent), Signed by Gov. Rendell on December 30, 2010.

    • June 2, 2010, Keith O. Smith, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by General Corbett, seconded by Ms. Williams), December 14, 2010 Recommended, Vote 4-0 (AG Absent), Signed by Gov. Rendell on December 30, 2010.

    • June 3, 2010, Freddy Butler, Held Under Advisement, Vote 5-0 (Motion made by General Corbett, seconded by Lt. Governor Scarnati), Denied by Board on December 14, 2010, Vote 0-4 (AG Absent).

    • November 17, 2011, William Smith, Denied a Public Hearing, Vote 2-2. Reconsideration of Merit Review Granted December 15, 2011 (Motion made by Dr. Walsh, seconded by Mr. Gubernick), Vote 3-2. Application Denied, Vote 3-1.

    • March 7, 2002, Phyllis Krout, Denied at Public Hearing, Vote 3-2.

    • December 19, 2002, Ricki Pinkins, Recommended, Vote 5-0, Signed by Gov. Schweiker on January 9, 2003.

    • May 1998, Vincent Johnson, Denied at Public Hearing, Vote 2-3.

    • May 1999, Charles Goldblum, Denied at Public Hearing, Vote 0-4.

    • December 2000, Cyd Berger, Denied at Public Hearing, Vote 0-5.