尊敬的選民：

您的選民記錄顯示，您之前曾通過郵寄方式投票，但尚未申請領取 2024 年大選的郵寄選票。 我們發送此電子郵件是為了向您提供關鍵資訊和日期，以便您能在今年秋季順利投票。

在Pennsylvania，您可以在選舉之日到您所在的投票站投票，或申請一張在家填寫的郵寄選票，或在提供郵寄選票選項後前往縣選舉辦公室按需索取郵寄選票。 您可以登錄vote.pa.gov/Availability查看您所在縣是否有郵寄選票選項。

在Pennsylvania，通過郵寄方式投票既安全又可靠，您可以在整個選舉過程中追蹤您的選票。

您所在的縣必須在10 月 29 日下午 5 點之前收到您的郵寄選票申請。 您可登錄 vote.pa.gov/MailBallot提交您的郵寄選票申請。

您所在的縣必須在選舉之日 11 月 5 日下午 8 點之前收到您填妥的郵寄選票。 選票不按郵戳統計，因此請及早申請，以確保您有充裕的時間領取、填寫和交回您的選票。

如果您想親自申請、領取和交回郵寄選票，可前往您所在縣的選舉辦公室或縣指定的任何地點。 您可登錄vote.pa.gov/County查看您所在縣的資訊。

您可登錄vote.pa.gov/MailBallotStatus追蹤您的申請和選票的狀態。 如果您在申請時附上電子郵件，您將在收件箱中收到最新資訊。

感謝您過去參與Pennsylvania選舉。

無論您是通過郵寄方式投票還是在選舉之日到投票站投票，每一次選舉都為您提供可以就影響您和您鄰居的問題發表意見的機會。

感謝您的投票,

Al Schmidt

Commonwealth 秘書