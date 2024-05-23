親愛的賓夕法尼亞州選民，
大選將於 2024 年 11 月 5 日（星期二）舉行。您有如何投票的打算嗎?
親身投票：Voting in person
如果您打算在選舉日親身投票，請找指定的投票地點：find your assigned polling place。如果這是您首次投票或在新的投票地點投票，以下是一些可幫助您了解如何做好準備的有用提示：learn how to get ready。請務必提前安排前往投票地點的交通方式。
郵寄投票：Voting by mail
如果您打算使用郵寄選票（郵寄或缺席票），請立即索取您的選票 (request your ballot now)，以確保您有時間接收和返還選票。索取截止日期是 10 月 29 日。
如果您擔心無法及時收到、完成並返還郵寄選票，您可以親自前往您當地的縣選舉委員會辦事處 (county board of elections office) 申請當場投票，然後現場提交全部選票。
如果您選擇此選項，請務必先聯絡您當地的縣選舉委員會辦事處，以核實其辦公時間並確保他們已準備好郵寄選票 (mail ballots are ready)。
- 閱讀說明並用藍色或黑色筆標記您的選票。您的選票背面可能有競選內容，因此，請務必查看選票的兩面。
- 將選票封入標示「正式選舉選票」的黃色信封裡。選票必須密封在這個信封內方能計入。
- 將黃色信封放入較大的回郵信封。您必須在較大的信封上簽名並寫下當前日期，然後再將其返還給縣選舉委員會。
- 通過郵寄投票、將選票放入官方指定的投遞箱或親身投票，將填妥的選票寄回您當地的縣選舉辦事處 (county election office)。查看您所在縣是否提供投遞箱或投遞地點 (drop boxes or a satellite drop-off location)。您所在縣的選舉委員會必須在 11 月 5 日晚上 8 點之前收到您的郵寄選票。該時間之後收到的郵寄選票將不計入。您是唯一可返還您選票的人，除非您有身心障礙且通過書面指定返還您選票的代理人(designate an agent)。
如欲了解有關賓夕法尼亞州投票和選舉的更多資訊，請訪問 vote.pa.gov。
Al Schmidt
聯邦秘書