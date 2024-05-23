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    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    制定投票計劃

    標題：準備好在 2024 年投票：計劃投票

    親愛的賓夕法尼亞州選民，

    大選將於 2024 年 11 月 5 日（星期二）舉行。您有如何投票的打算嗎? 

    親身投票：Voting in person

    如果您打算在選舉日親身投票，請找指定的投票地點：find your assigned polling place。如果這是您首次投票或在新的投票地點投票，以下是一些可幫助您了解如何做好準備的有用提示：learn how to get ready。請務必提前安排前往投票地點的交通方式。

    郵寄投票：Voting by mail

    如果您打算使用郵寄選票（郵寄或缺席票），請立即索取您的選票 (request your ballot now)，以確保您有時間接收和返還選票。索取截止日期是 10 月 29 日。

    如果您擔心無法及時收到、完成並返還郵寄選票，您可以親自前往您地的縣選舉委員會辦事處 (county board of elections office) 申請當場投票，然後現場提交全部選票。

    如果您選擇此選項，請務必先聯絡您當地的縣選舉委員會辦事處，以核實其辦公時間並確保他們已準備好郵寄選票 (mail ballots are ready)。

    您可以遵循四個步驟填寫並返還郵寄選票：

    1. 閱讀說明並用藍色或黑色筆標記您的選票。您的選票背面可能有競選內容，因此，請務必查看選票的兩面。
    2. 將選票封入標示「正式選舉選票」的黃色信封裡。選票必須密封在這個信封方能計入。
    3. 將黃色信封放入較大的回郵信封。您必須在較大的信封上簽名並寫下當前日期，然後再將其返還給縣選舉委員會。
    4. 通過郵寄投票、將選票放入官方指定的投遞箱或親身投票，將填妥的選票寄回您當地的縣選舉辦事處 (county election office)。查看您所在縣是否提供投遞箱或投遞地點 (drop boxes or a satellite drop-off location)。您所在縣的選舉委員會必須在 11 月 5 日晚上 8 點之前收到您的郵寄選票。該時間之後收到的郵寄選票將不計入。您是唯一可返還您選票的人，除非您有身心障礙且通過書面指定返還您選票的代理人(designate an agent)。

    如欲了解有關賓夕法尼亞州投票和選舉的更多資訊，請訪問 vote.pa.gov

    感謝您做一名知情且有充分準備的選民。

    上，

    Al Schmidt
    聯邦秘書