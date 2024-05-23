親愛的賓夕法尼亞州選民，

大選將於 2024 年 11 月 5 日（星期二）舉行。您有如何投票的打算嗎?

親身投票：Voting in person

如果您打算在選舉日親身投票，請找指定的投票地點：find your assigned polling place。如果這是您首次投票或在新的投票地點投票，以下是一些可幫助您了解如何做好準備的有用提示：learn how to get ready。請務必提前安排前往投票地點的交通方式。

郵寄投票：Voting by mail

如果您打算使用郵寄選票（郵寄或缺席票），請立即索取您的選票 (request your ballot now)，以確保您有時間接收和返還選票。索取截止日期是 10 月 29 日。

如果您擔心無法及時收到、完成並返還郵寄選票，您可以親自前往您當地的縣選舉委員會辦事處 (county board of elections office) 申請當場投票，然後現場提交全部選票。

如果您選擇此選項，請務必先聯絡您當地的縣選舉委員會辦事處，以核實其辦公時間並確保他們已準備好郵寄選票 (mail ballots are ready)。

您可以遵循四個步驟填寫並返還郵寄選票：

如欲了解有關賓夕法尼亞州投票和選舉的更多資訊，請訪問 vote.pa.gov。

感謝您做一名知情且有充分準備的選民。

敬上，

Al Schmidt

聯邦秘書