    Free Child Passenger Seat Check Events

    During National Child Passenger Safety Week, September 21-27, Department personnel certified as Child Passenger Safety Technicians will be conducting free child seat fitting events.

    Event Details

    At a child seat fitting event, caregivers can:

    • have their car seats checked for suitability
    • receive instruction on the proper installation, and have seat(s) installed
    • learn to properly harness a child in a seat
    • check seats for recalls

    No event in your area? Can't attend an event? Check your local station for free monthly child seat fittings.

    Some events below require appointments, and will be marked "Appointment Only" in the telephone column. You can optionally request a specific time for some events. Call the number listed for an appointment. If no number is listed, attend the event any time within the posted hours.

    Car Seat Events
    CountyLocationAddressDateTimeTelephone
    AdamsSoutheastern Adams Regional EMS Station5865 Hanover Road, Hanover, PA 17331Sept. 21, 20257 AM - 7 PM717-637-9621
    AlleghenyDownes Fire Station1900 Beaver Grade Road, Coraopolis, PA 15108Sept. 24, 20252-9 PM412-548-2051
    ArmstrongPSP Kittanning130 Parkview Drive Extension, Kittanning, PA 16201Sept. 23, 20252-10 PM724-543-2011
    BeaverIndependence Township Fire Department116 School Road, Aliquippa, PA 15001Sept. 24, 20252-10 PM724-773-7400
    BedfordPSP Bedford171 Arthur L. Hershey Drive, Bedford, PA 15522Sept. 21, 20258 AM - 4 PM814-623-6133
    BerksPSP Reading600 Kenhorst Blvd, Reading, PA 19611Sept. 21, 20257 AM - 3 PM610-378-4389
    BerksCabela's Parking Lot100 Cabela Drive, Hamburg, PA 19526Sept. 22, 20252-6 PM 
    BerksPSP Reading600 Kenhorst Blvd, Reading, PA 19611Sept. 22, 20256 AM - 7 PM610-378-4389
    BerksPSP Reading600 Kenhorst Blvd, Reading, PA 19611Sept. 23, 20252-6 PM610-378-4389
    BerksPSP Reading600 Kenhorst Blvd, Reading, PA 19611Sept. 24, 202510 AM - 10 PM610-378-4389
    BerksCabela's Parking Lot100 Cabela Drive, Hamburg, PA 19526Sept. 24, 20252-6 PM 
    BerksPSP Reading600 Kenhorst Blvd, Reading, PA 19611Sept. 25, 202510 AM - 10 PM610-378-4389
    BerksPSP Reading600 Kenhorst Blvd, Reading, PA 19611Sept. 26, 202510 AM - 2 PM610-378-4389
    BlairSportsman's Warehouse Parking Lot141 Sierra Drive, Altoona, PA 16601Sept. 22, 20253-7 PM814-696-6100
    BlairVIVE Collision1109 Plank Road, Duncansville, PA 16635Sept. 24, 20253-7 PM814-696-6100
    BucksLifespan School and Daycare2460 John Fries Highway, Quakertown, PA 18901Sept. 25, 20257 AM - 2 PM215-249-9191
    BucksPeddler's Village100 Peddler's Village, Lahaska, PA 18931Sept. 26, 20259 AM - 2 PM215-249-9191
    ButlerAdams Township Volunteer Fire Company645 Route 228, Mars, PA 16046Sept. 27, 20257 AM - 3 PM 
    CambriaGallitzin Fire Company210 Saint Thomas Street, Gallitzin, PA 16641Sept. 23, 20253-7 PM 
    CambriaSenator Wayne Langerholc Office999 Eisenhower Boulevard, Suite E, Johnstown, PA 15904Sept. 25, 20253-7 PM 
    CameronEmporium Volunteer Fire Department419 N Broad Street, Emporium, PA 15834Sept. 21, 20257 AM - 3 PM814-486-3321
    CameronPSP Emporium12921 Route 120, Emporium, PA 15834Sept. 25, 20257 AM - 3 PM814-486-3321
    CentreWeis Parking Lot170 Buckaroo Lane, Bellefonte, PA 16823Sept. 26, 202511 AM - 7 PM814-355-7545
    ChesterWest Bradford Fire Company1387 Campus Drive, Downingtown, PA 19335Sept. 21, 20252-6 PM610-486-6280
    ChesterWalmart Parking Lot800 Commons Drive, Oxford, PA 19363Sept. 24, 20252-6 PM 
    ChesterHoney Brook Fire Company679 Firehouse Lane, Honey Brook, PA 19344Sept. 24, 20252-6 PM610-486-6280
    ChesterWalmart Parking Lot800 Commons Drive, Oxford, PA 19363Sept. 26, 20258 AM - 6 PM 
    ClarionClarion Ford Dealership1305 East Main Street, Clarion, PA 16214Sept. 22, 20252-6 PM814-226-1710
    ClarionClarion Ford Dealership1305 East Main Street, Clarion, PA 16214Sept. 26, 20252-6 PM814-226-1710
    ClearfieldDuSan EMS835 Beaver Drive, DuBois, PA 15801Sept. 22, 20251-9 PM814-371-4652
    ClearfieldClearfield Volunteer Fire Department108 East Cherry Street, Clearfield, PA 16830Sept. 27, 20258 AM - 4 PM814-857-3800
    ClintonPSP Lamar113 Boyd Rd Mill Hall, PA 17751Sept. 22, 20256 AM-2 PM570-726-6000
    ColumbiaEspy Fire Department300 Tenny Street, Bloomsburg, PA 17815Sept. 22, 20257 AM-3 PM570-387-4701
    CumberlandWalmart Parking Lot60 Noble Blvd, Carlisle, PA 17013Sept. 24, 20259 AM-5 PM 
    CumberlandWalmart Parking Lot60 Noble Blvd, Carlisle, PA 17013Sept. 25, 20259 AM-5 PM 
    DauphinWalmart Parking Lot200 Kocher Lane, Elizabethville, PA 17023Sept. 21, 20252-6 PM717-362-8700
    DauphinWalmart Parking Lot200 Kocher Lane, Elizabethville, PA 17023Sept. 22, 20252-6 PM717-362-8700
    DauphinKohl's Parking Lot5125 Jonestown Road, Harrisburg, PA 17112Sept. 24, 20253-7 PM717-671-7500
    DauphinKohl's Parking Lot5125 Jonestown Road, Harrisburg, PA 17112Sept. 25, 20253-7 PM717-671-7500
    DelawareDucklings Early Learning Center Ponds Edge101 Ponds Edge Drive, Media, PA 19063Sept. 22, 20257-11 AM 484-768-0123
    DelawareLightbridge Academy1363 Naaman’s Creek Road, Garnet Valley, PA 19060Sept. 23, 20257-11 AM610-558-7074
    DelawareLightbridge Academy1363 Naaman’s Creek Road, Garnet Valley, PA 19060Sept. 25, 20257-11 AM610-558-7074
    ElkPennDOT District 2 Office32 Street Leo Avenue, Ridgway, PA 15853Sept. 27, 20257 AM - 3 PM814-776-6136
    ErieA.F. Dobler Hose & Ladder Company37 Walnut Street, Girard, PA 16417Sept. 22, 20253-8 PM 
    FayetteMorrell Fire Company1232 University Drive, Dunbar, PA 15431Sept. 26, 20252-9 PM724-415-1000
    FranklinForrester Lincoln832 Lincoln Way E, Chambersburg, PA 17201Sept. 22, 202511 AM - 6 PM 
    FranklinForrester Lincoln832 Lincoln Way E, Chambersburg, PA 17201Sept. 23, 20253-7 PM 
    FranklinForrester Lincoln832 Lincoln Way E, Chambersburg, PA 17201Sept. 24, 202511 AM - 3 PM 
    FranklinForrester Lincoln832 Lincoln Way E, Chambersburg, PA 17201Sept. 25, 202510 AM - 6 PM 
    FultonGiant Parking Lot360 South 2nd Street, McConnellsburg, PA 17233Sept. 27, 20258 AM - 4 PM717-485-3131
    GreeneCarmichaels Fire Department500 West George Street, Carmichaels, PA 15320Sept. 24, 20251-9 PM724-627-6151
    HuntingdonWalmart Parking Lot6716 Towne Centre Boulevard, Huntingdon, PA 16652Sept. 23, 20252-6 PM814-627-3161
    HuntingdonWalmart Parking Lot6716 Towne Centre Boulevard, Huntingdon, PA 16652Sept. 24, 20252-6 PM814-627-3161
    IndianaIndiana Fire Association1555 Indian Springs Road, Indiana, PA 15701Sept. 23, 20251-9 PM724-357-1998
    JeffersonFraternal Order of Eagles Parking Lot238 East Mahoning Street, Punxsutawney, PA 15767Sept. 27, 20258 AM - 4 PM814-938-0510
    LackawannaDickson City Fire Department1 Eagle Lane, Dickson City, PA 18519Sept. 24, 20257:30 AM - 2:30 PM 
    LancasterRoseville Pediatrics1570 Fruitville Pike, Lancaster, PA 17601Sept. 22, 20252-6 PM 
    LawrenceScott Township Volunteer Fire Department3712 Harlansburg Road, New Castle, PA 16101Sept. 25, 202510 AM - 10 PM724-598-2211
    LebanonLebanon Valley YMCA201 N 7th St, Lebanon, PA 17046Sept. 25, 20252-10 PM717-865-2194
    LehighPromenade Shops of Saucon Valley 2845 Center Valley Parkway, Center Valley, PA 18034Sept. 21, 20257 AM - 3 PM610-807-3395
    LuzernePSP Wilkes-Barre2001 South Valley Parkway, Wilkes-Barre, PA 18706Sept. 22, 20252-10 PM570-822-5549
    LuzerneHazle Township Fire Company1113 North Church Street, Hazle Township, PA 18202Sept. 22, 20252-6 PM570-459-3890
    LuzerneHazle Township Fire Company1113 North Church Street, Hazle Township, PA 18202Sept. 25, 20252-6 PM570-459-3890
    LycomingPSP Montoursville899 Cherry Street, Montoursville, PA 17754Sept. 21, 20258 AM-5 PM570-368-5700
    LycomingPSP Montoursville899 Cherry Street, Montoursville, PA 17754Sept. 22, 202511 AM - 7 PM570-368-5700
    LycomingPSP Montoursville899 Cherry Street, Montoursville, PA 17754Sept. 23, 20252-6 PM570-368-5700
    LycomingPSP Montoursville899 Cherry Street, Montoursville, PA 17754Sept. 24, 202511 AM - 6 PM570-368-5700
    LycomingPSP Montoursville899 Cherry Street, Montoursville, PA 17754Sept. 25, 20257 AM-6 PM570-368-5700
    LycomingPSP Montoursville899 Cherry Street, Montoursville, PA 17754Sept. 26, 20252-6 PM570-368-5700
    McKeanBradford City Fire Department25 Chestnut Street, Bradford, PA 16701Sept. 21, 20257 AM - 3 PM814-368-9230
    McKeanPort Allegany Fire Department65 W Maple Street, Port Allegany, PA 16743Sept. 25, 20253-7 PM814-368-9230
    McKeanPort Allegany Fire Department65 W Maple Street, Port Allegany, PA 16743Sept. 26, 20253-7 PM814-368-9230
    MercerPSP Mercer139 Steingrabe Road, Mercer, PA 16137Sept. 22, 20252-10 PM 
    MifflinGeisinger Pediatrics Parking Lot21 Geisinger Lane, Lewistown, PA 17044Sept. 22, 20258 AM - 4 PM717-320-1010
    MonroeBlakeslee Community Center5669 PA-115, Blakeslee, PA 18610Sept. 23, 20257 AM-11 PM570-646-2271
    MonroeBlue Ridge Hook & Ladder Company2191 Rimrock Drive, Stroudsburg, PA 18360Sept. 23, 20257 AM-3 PM570-619-6800
    MonroePocono Township Fire Company114 Municipal Lane, Tannersville, PA 18372Sept. 25, 20257 AM-3 PM570-619-6800
    MontgomeryMerrymead Farm2222 S. Valley Forge Road, Lansdale, PA 19446Sept. 22, 202510 AM - 7 PM215-542-5208
    MontgomeryMerrymead Farm2222 S. Valley Forge Road, Lansdale, PA 19446Sept. 24, 202510 AM - 7 PM215-542-5208
    MontgomeryMerrymead Farm2222 S. Valley Forge Road, Lansdale, PA 19446Sept. 25, 202510 AM - 7 PM215-542-5208
    MontourTrinity Learning Center104 Lombard Ave, Danville, PA 17821Sept. 25, 20252-6 PM570-560-1361
    NorthumberlandPSP Milton50 Lawton Lane, Milton, PA 17847Sept. 21, 20256 AM-2 PM570-524-2662
    NorthumberlandPSP Stonington2465 State Route 61, Sunbury, PA 17801Sept. 25, 20257 AM-3 PM570-286-5601
    NorthumberlandPSP Milton50 Lawton Lane, Milton, PA 17847Sept. 26, 20256 AM-2 PM570-524-2662
    PikePSP Blooming Grove434 Route 402, Hawley, PA 18428Sept. 22, 20256 AM-2 PM 
    PotterUPMC Cole Parking Lot1001 East 2nd Street, Coudersport, PA 16915Sept. 21, 20257 AM - 3 PM814-274-8690
    SchuylkillWashington Fire Company Community Ambulance1309 Centre Street, Ashland, PA 17921Sept. 22, 20252-6 PM570-874-5300
    SchuylkillWashington Fire Company Community Ambulance1309 Centre Street, Ashland, PA  17921Sept. 23, 20252-6 PM570-874-5300
    SnyderShamokin Dam Fire Company3343 North Old Trail, Shamokin Dam, PA 17876Sept. 22, 20252-10 PM570-374-8145
    SomersetSipesville Volunteer Fire Department968 SR 4002, Somerset, PA 15501Sept. 23, 20252-10 PM 
    TiogaPSP Mansfield785 Lambs Creek Road, Mansfield, PA 16933Sept. 22, 20253-7 PM570-662-2151
    TiogaPSP Mansfield785 Lambs Creek Road, Mansfield, PA 16933Sept. 23, 20253-7 PM570-662-2151
    TiogaPSP Mansfield785 Lambs Creek Road, Mansfield, PA 16933Sept. 24, 202511 AM - 7 PM570-662-2151
    TiogaPSP Mansfield785 Lambs Creek Road, Mansfield, PA 16933Sept. 25, 202511 AM - 3 PM570-662-2151
    VenangoSeneca Volunteer Fire Department3494 State Route 257, Seneca, PA 16346Sept. 21, 20259 AM - 5 PM 
    WarrenWarren County Visitors Bureau Parking Lot22045 US 6, Warren, PA 16365Sept. 27, 20257 AM - 3 PM814-728-3600
    WashingtonNorth Strabane Fire Department1032 Route 519, Eighty Four, PA 15330Sept. 23, 20252-9 PM724-745-8880
    WashingtonNorth Strabane Fire Department1032 Route 519 Eighty, Four, PA 15330Sept. 23, 20252-9 PM724-233-5200
    WayneBig Leaps Learning Center613 Easton Turnpike, Lake Ariel, PA 18436Sept. 23, 20256:30 AM - 1:30 PM 
    WestmorelandHyde Park Volunteer Fire Department291 Railroad Street, Hyde Park, PA 15641Sept. 21, 202512-8 PM724-697-5780
    WestmorelandPSP Southwest Training Center2900 Seminary Drive, Greensburg, PA 15601Sept. 21, 20258 AM - 12 PM724-832-5250
    (Appointment Only)
    WestmorelandHempfield #2 Volunteer Fire Department421 Thornton Avenue, Greensburg, PA 15601Sept. 23, 20252-6 PM724-837-7344
    WestmorelandHempfield #2 Volunteer Fire Department421 Thornton Avenue, Greensburg, PA 15601Sept. 24, 20252-6 PM724-837-7344
    WestmorelandRostraver EMS Station100 Pleasant Valley Boulevard, Belle Vernon, PA 15012Sept. 25, 20257 AM - 3 PM724-929-6262
    WestmorelandPSP Southwest Training Center2900 Seminary Drive, Greensburg, PA 15601Sept. 26, 20252-6 PM724-832-5250
    (Appointment Only)
    YorkWellspan OB/GYN2050 South Queen Street, York, PA 17403Sept. 24, 20252-6 PM 

     