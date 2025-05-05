Event Details
At a child seat fitting event, caregivers can:
- have their car seats checked for suitability
- receive instruction on the proper installation, and have seat(s) installed
- learn to properly harness a child in a seat
- check seats for recalls
No event in your area? Can't attend an event? Check your local station for free monthly child seat fittings.
Some events below require appointments, and will be marked "Appointment Only" in the telephone column. You can optionally request a specific time for some events. Call the number listed for an appointment. If no number is listed, attend the event any time within the posted hours.
|County
|Location
|Address
|Date
|Time
|Telephone
|Adams
|Southeastern Adams Regional EMS Station
|5865 Hanover Road, Hanover, PA 17331
|Sept. 21, 2025
|7 AM - 7 PM
|717-637-9621
|Allegheny
|Downes Fire Station
|1900 Beaver Grade Road, Coraopolis, PA 15108
|Sept. 24, 2025
|2-9 PM
|412-548-2051
|Armstrong
|PSP Kittanning
|130 Parkview Drive Extension, Kittanning, PA 16201
|Sept. 23, 2025
|2-10 PM
|724-543-2011
|Beaver
|Independence Township Fire Department
|116 School Road, Aliquippa, PA 15001
|Sept. 24, 2025
|2-10 PM
|724-773-7400
|Bedford
|PSP Bedford
|171 Arthur L. Hershey Drive, Bedford, PA 15522
|Sept. 21, 2025
|8 AM - 4 PM
|814-623-6133
|Berks
|PSP Reading
|600 Kenhorst Blvd, Reading, PA 19611
|Sept. 21, 2025
|7 AM - 3 PM
|610-378-4389
|Berks
|Cabela's Parking Lot
|100 Cabela Drive, Hamburg, PA 19526
|Sept. 22, 2025
|2-6 PM
|Berks
|PSP Reading
|600 Kenhorst Blvd, Reading, PA 19611
|Sept. 22, 2025
|6 AM - 7 PM
|610-378-4389
|Berks
|PSP Reading
|600 Kenhorst Blvd, Reading, PA 19611
|Sept. 23, 2025
|2-6 PM
|610-378-4389
|Berks
|PSP Reading
|600 Kenhorst Blvd, Reading, PA 19611
|Sept. 24, 2025
|10 AM - 10 PM
|610-378-4389
|Berks
|Cabela's Parking Lot
|100 Cabela Drive, Hamburg, PA 19526
|Sept. 24, 2025
|2-6 PM
|Berks
|PSP Reading
|600 Kenhorst Blvd, Reading, PA 19611
|Sept. 25, 2025
|10 AM - 10 PM
|610-378-4389
|Berks
|PSP Reading
|600 Kenhorst Blvd, Reading, PA 19611
|Sept. 26, 2025
|10 AM - 2 PM
|610-378-4389
|Blair
|Sportsman's Warehouse Parking Lot
|141 Sierra Drive, Altoona, PA 16601
|Sept. 22, 2025
|3-7 PM
|814-696-6100
|Blair
|VIVE Collision
|1109 Plank Road, Duncansville, PA 16635
|Sept. 24, 2025
|3-7 PM
|814-696-6100
|Bucks
|Lifespan School and Daycare
|2460 John Fries Highway, Quakertown, PA 18901
|Sept. 25, 2025
|7 AM - 2 PM
|215-249-9191
|Bucks
|Peddler's Village
|100 Peddler's Village, Lahaska, PA 18931
|Sept. 26, 2025
|9 AM - 2 PM
|215-249-9191
|Butler
|Adams Township Volunteer Fire Company
|645 Route 228, Mars, PA 16046
|Sept. 27, 2025
|7 AM - 3 PM
|Cambria
|Gallitzin Fire Company
|210 Saint Thomas Street, Gallitzin, PA 16641
|Sept. 23, 2025
|3-7 PM
|Cambria
|Senator Wayne Langerholc Office
|999 Eisenhower Boulevard, Suite E, Johnstown, PA 15904
|Sept. 25, 2025
|3-7 PM
|Cameron
|Emporium Volunteer Fire Department
|419 N Broad Street, Emporium, PA 15834
|Sept. 21, 2025
|7 AM - 3 PM
|814-486-3321
|Cameron
|PSP Emporium
|12921 Route 120, Emporium, PA 15834
|Sept. 25, 2025
|7 AM - 3 PM
|814-486-3321
|Centre
|Weis Parking Lot
|170 Buckaroo Lane, Bellefonte, PA 16823
|Sept. 26, 2025
|11 AM - 7 PM
|814-355-7545
|Chester
|West Bradford Fire Company
|1387 Campus Drive, Downingtown, PA 19335
|Sept. 21, 2025
|2-6 PM
|610-486-6280
|Chester
|Walmart Parking Lot
|800 Commons Drive, Oxford, PA 19363
|Sept. 24, 2025
|2-6 PM
|Chester
|Honey Brook Fire Company
|679 Firehouse Lane, Honey Brook, PA 19344
|Sept. 24, 2025
|2-6 PM
|610-486-6280
|Chester
|Walmart Parking Lot
|800 Commons Drive, Oxford, PA 19363
|Sept. 26, 2025
|8 AM - 6 PM
|Clarion
|Clarion Ford Dealership
|1305 East Main Street, Clarion, PA 16214
|Sept. 22, 2025
|2-6 PM
|814-226-1710
|Clarion
|Clarion Ford Dealership
|1305 East Main Street, Clarion, PA 16214
|Sept. 26, 2025
|2-6 PM
|814-226-1710
|Clearfield
|DuSan EMS
|835 Beaver Drive, DuBois, PA 15801
|Sept. 22, 2025
|1-9 PM
|814-371-4652
|Clearfield
|Clearfield Volunteer Fire Department
|108 East Cherry Street, Clearfield, PA 16830
|Sept. 27, 2025
|8 AM - 4 PM
|814-857-3800
|Clinton
|PSP Lamar
|113 Boyd Rd Mill Hall, PA 17751
|Sept. 22, 2025
|6 AM-2 PM
|570-726-6000
|Columbia
|Espy Fire Department
|300 Tenny Street, Bloomsburg, PA 17815
|Sept. 22, 2025
|7 AM-3 PM
|570-387-4701
|Cumberland
|Walmart Parking Lot
|60 Noble Blvd, Carlisle, PA 17013
|Sept. 24, 2025
|9 AM-5 PM
|Cumberland
|Walmart Parking Lot
|60 Noble Blvd, Carlisle, PA 17013
|Sept. 25, 2025
|9 AM-5 PM
|Dauphin
|Walmart Parking Lot
|200 Kocher Lane, Elizabethville, PA 17023
|Sept. 21, 2025
|2-6 PM
|717-362-8700
|Dauphin
|Walmart Parking Lot
|200 Kocher Lane, Elizabethville, PA 17023
|Sept. 22, 2025
|2-6 PM
|717-362-8700
|Dauphin
|Kohl's Parking Lot
|5125 Jonestown Road, Harrisburg, PA 17112
|Sept. 24, 2025
|3-7 PM
|717-671-7500
|Dauphin
|Kohl's Parking Lot
|5125 Jonestown Road, Harrisburg, PA 17112
|Sept. 25, 2025
|3-7 PM
|717-671-7500
|Delaware
|Ducklings Early Learning Center Ponds Edge
|101 Ponds Edge Drive, Media, PA 19063
|Sept. 22, 2025
|7-11 AM
|484-768-0123
|Delaware
|Lightbridge Academy
|1363 Naaman’s Creek Road, Garnet Valley, PA 19060
|Sept. 23, 2025
|7-11 AM
|610-558-7074
|Delaware
|Lightbridge Academy
|1363 Naaman’s Creek Road, Garnet Valley, PA 19060
|Sept. 25, 2025
|7-11 AM
|610-558-7074
|Elk
|PennDOT District 2 Office
|32 Street Leo Avenue, Ridgway, PA 15853
|Sept. 27, 2025
|7 AM - 3 PM
|814-776-6136
|Erie
|A.F. Dobler Hose & Ladder Company
|37 Walnut Street, Girard, PA 16417
|Sept. 22, 2025
|3-8 PM
|Fayette
|Morrell Fire Company
|1232 University Drive, Dunbar, PA 15431
|Sept. 26, 2025
|2-9 PM
|724-415-1000
|Franklin
|Forrester Lincoln
|832 Lincoln Way E, Chambersburg, PA 17201
|Sept. 22, 2025
|11 AM - 6 PM
|Franklin
|Forrester Lincoln
|832 Lincoln Way E, Chambersburg, PA 17201
|Sept. 23, 2025
|3-7 PM
|Franklin
|Forrester Lincoln
|832 Lincoln Way E, Chambersburg, PA 17201
|Sept. 24, 2025
|11 AM - 3 PM
|Franklin
|Forrester Lincoln
|832 Lincoln Way E, Chambersburg, PA 17201
|Sept. 25, 2025
|10 AM - 6 PM
|Fulton
|Giant Parking Lot
|360 South 2nd Street, McConnellsburg, PA 17233
|Sept. 27, 2025
|8 AM - 4 PM
|717-485-3131
|Greene
|Carmichaels Fire Department
|500 West George Street, Carmichaels, PA 15320
|Sept. 24, 2025
|1-9 PM
|724-627-6151
|Huntingdon
|Walmart Parking Lot
|6716 Towne Centre Boulevard, Huntingdon, PA 16652
|Sept. 23, 2025
|2-6 PM
|814-627-3161
|Huntingdon
|Walmart Parking Lot
|6716 Towne Centre Boulevard, Huntingdon, PA 16652
|Sept. 24, 2025
|2-6 PM
|814-627-3161
|Indiana
|Indiana Fire Association
|1555 Indian Springs Road, Indiana, PA 15701
|Sept. 23, 2025
|1-9 PM
|724-357-1998
|Jefferson
|Fraternal Order of Eagles Parking Lot
|238 East Mahoning Street, Punxsutawney, PA 15767
|Sept. 27, 2025
|8 AM - 4 PM
|814-938-0510
|Lackawanna
|Dickson City Fire Department
|1 Eagle Lane, Dickson City, PA 18519
|Sept. 24, 2025
|7:30 AM - 2:30 PM
|Lancaster
|Roseville Pediatrics
|1570 Fruitville Pike, Lancaster, PA 17601
|Sept. 22, 2025
|2-6 PM
|Lawrence
|Scott Township Volunteer Fire Department
|3712 Harlansburg Road, New Castle, PA 16101
|Sept. 25, 2025
|10 AM - 10 PM
|724-598-2211
|Lebanon
|Lebanon Valley YMCA
|201 N 7th St, Lebanon, PA 17046
|Sept. 25, 2025
|2-10 PM
|717-865-2194
|Lehigh
|Promenade Shops of Saucon Valley
|2845 Center Valley Parkway, Center Valley, PA 18034
|Sept. 21, 2025
|7 AM - 3 PM
|610-807-3395
|Luzerne
|PSP Wilkes-Barre
|2001 South Valley Parkway, Wilkes-Barre, PA 18706
|Sept. 22, 2025
|2-10 PM
|570-822-5549
|Luzerne
|Hazle Township Fire Company
|1113 North Church Street, Hazle Township, PA 18202
|Sept. 22, 2025
|2-6 PM
|570-459-3890
|Luzerne
|Hazle Township Fire Company
|1113 North Church Street, Hazle Township, PA 18202
|Sept. 25, 2025
|2-6 PM
|570-459-3890
|Lycoming
|PSP Montoursville
|899 Cherry Street, Montoursville, PA 17754
|Sept. 21, 2025
|8 AM-5 PM
|570-368-5700
|Lycoming
|PSP Montoursville
|899 Cherry Street, Montoursville, PA 17754
|Sept. 22, 2025
|11 AM - 7 PM
|570-368-5700
|Lycoming
|PSP Montoursville
|899 Cherry Street, Montoursville, PA 17754
|Sept. 23, 2025
|2-6 PM
|570-368-5700
|Lycoming
|PSP Montoursville
|899 Cherry Street, Montoursville, PA 17754
|Sept. 24, 2025
|11 AM - 6 PM
|570-368-5700
|Lycoming
|PSP Montoursville
|899 Cherry Street, Montoursville, PA 17754
|Sept. 25, 2025
|7 AM-6 PM
|570-368-5700
|Lycoming
|PSP Montoursville
|899 Cherry Street, Montoursville, PA 17754
|Sept. 26, 2025
|2-6 PM
|570-368-5700
|McKean
|Bradford City Fire Department
|25 Chestnut Street, Bradford, PA 16701
|Sept. 21, 2025
|7 AM - 3 PM
|814-368-9230
|McKean
|Port Allegany Fire Department
|65 W Maple Street, Port Allegany, PA 16743
|Sept. 25, 2025
|3-7 PM
|814-368-9230
|McKean
|Port Allegany Fire Department
|65 W Maple Street, Port Allegany, PA 16743
|Sept. 26, 2025
|3-7 PM
|814-368-9230
|Mercer
|PSP Mercer
|139 Steingrabe Road, Mercer, PA 16137
|Sept. 22, 2025
|2-10 PM
|Mifflin
|Geisinger Pediatrics Parking Lot
|21 Geisinger Lane, Lewistown, PA 17044
|Sept. 22, 2025
|8 AM - 4 PM
|717-320-1010
|Monroe
|Blakeslee Community Center
|5669 PA-115, Blakeslee, PA 18610
|Sept. 23, 2025
|7 AM-11 PM
|570-646-2271
|Monroe
|Blue Ridge Hook & Ladder Company
|2191 Rimrock Drive, Stroudsburg, PA 18360
|Sept. 23, 2025
|7 AM-3 PM
|570-619-6800
|Monroe
|Pocono Township Fire Company
|114 Municipal Lane, Tannersville, PA 18372
|Sept. 25, 2025
|7 AM-3 PM
|570-619-6800
|Montgomery
|Merrymead Farm
|2222 S. Valley Forge Road, Lansdale, PA 19446
|Sept. 22, 2025
|10 AM - 7 PM
|215-542-5208
|Montgomery
|Merrymead Farm
|2222 S. Valley Forge Road, Lansdale, PA 19446
|Sept. 24, 2025
|10 AM - 7 PM
|215-542-5208
|Montgomery
|Merrymead Farm
|2222 S. Valley Forge Road, Lansdale, PA 19446
|Sept. 25, 2025
|10 AM - 7 PM
|215-542-5208
|Montour
|Trinity Learning Center
|104 Lombard Ave, Danville, PA 17821
|Sept. 25, 2025
|2-6 PM
|570-560-1361
|Northumberland
|PSP Milton
|50 Lawton Lane, Milton, PA 17847
|Sept. 21, 2025
|6 AM-2 PM
|570-524-2662
|Northumberland
|PSP Stonington
|2465 State Route 61, Sunbury, PA 17801
|Sept. 25, 2025
|7 AM-3 PM
|570-286-5601
|Northumberland
|PSP Milton
|50 Lawton Lane, Milton, PA 17847
|Sept. 26, 2025
|6 AM-2 PM
|570-524-2662
|Pike
|PSP Blooming Grove
|434 Route 402, Hawley, PA 18428
|Sept. 22, 2025
|6 AM-2 PM
|Potter
|UPMC Cole Parking Lot
|1001 East 2nd Street, Coudersport, PA 16915
|Sept. 21, 2025
|7 AM - 3 PM
|814-274-8690
|Schuylkill
|Washington Fire Company Community Ambulance
|1309 Centre Street, Ashland, PA 17921
|Sept. 22, 2025
|2-6 PM
|570-874-5300
|Schuylkill
|Washington Fire Company Community Ambulance
|1309 Centre Street, Ashland, PA 17921
|Sept. 23, 2025
|2-6 PM
|570-874-5300
|Snyder
|Shamokin Dam Fire Company
|3343 North Old Trail, Shamokin Dam, PA 17876
|Sept. 22, 2025
|2-10 PM
|570-374-8145
|Somerset
|Sipesville Volunteer Fire Department
|968 SR 4002, Somerset, PA 15501
|Sept. 23, 2025
|2-10 PM
|Tioga
|PSP Mansfield
|785 Lambs Creek Road, Mansfield, PA 16933
|Sept. 22, 2025
|3-7 PM
|570-662-2151
|Tioga
|PSP Mansfield
|785 Lambs Creek Road, Mansfield, PA 16933
|Sept. 23, 2025
|3-7 PM
|570-662-2151
|Tioga
|PSP Mansfield
|785 Lambs Creek Road, Mansfield, PA 16933
|Sept. 24, 2025
|11 AM - 7 PM
|570-662-2151
|Tioga
|PSP Mansfield
|785 Lambs Creek Road, Mansfield, PA 16933
|Sept. 25, 2025
|11 AM - 3 PM
|570-662-2151
|Venango
|Seneca Volunteer Fire Department
|3494 State Route 257, Seneca, PA 16346
|Sept. 21, 2025
|9 AM - 5 PM
|Warren
|Warren County Visitors Bureau Parking Lot
|22045 US 6, Warren, PA 16365
|Sept. 27, 2025
|7 AM - 3 PM
|814-728-3600
|Washington
|North Strabane Fire Department
|1032 Route 519, Eighty Four, PA 15330
|Sept. 23, 2025
|2-9 PM
|724-745-8880
|Washington
|North Strabane Fire Department
|1032 Route 519 Eighty, Four, PA 15330
|Sept. 23, 2025
|2-9 PM
|724-233-5200
|Wayne
|Big Leaps Learning Center
|613 Easton Turnpike, Lake Ariel, PA 18436
|Sept. 23, 2025
|6:30 AM - 1:30 PM
|Westmoreland
|Hyde Park Volunteer Fire Department
|291 Railroad Street, Hyde Park, PA 15641
|Sept. 21, 2025
|12-8 PM
|724-697-5780
|Westmoreland
|PSP Southwest Training Center
|2900 Seminary Drive, Greensburg, PA 15601
|Sept. 21, 2025
|8 AM - 12 PM
|724-832-5250
(Appointment Only)
|Westmoreland
|Hempfield #2 Volunteer Fire Department
|421 Thornton Avenue, Greensburg, PA 15601
|Sept. 23, 2025
|2-6 PM
|724-837-7344
|Westmoreland
|Hempfield #2 Volunteer Fire Department
|421 Thornton Avenue, Greensburg, PA 15601
|Sept. 24, 2025
|2-6 PM
|724-837-7344
|Westmoreland
|Rostraver EMS Station
|100 Pleasant Valley Boulevard, Belle Vernon, PA 15012
|Sept. 25, 2025
|7 AM - 3 PM
|724-929-6262
|Westmoreland
|PSP Southwest Training Center
|2900 Seminary Drive, Greensburg, PA 15601
|Sept. 26, 2025
|2-6 PM
|724-832-5250
(Appointment Only)
|York
|Wellspan OB/GYN
|2050 South Queen Street, York, PA 17403
|Sept. 24, 2025
|2-6 PM