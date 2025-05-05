Skip to agency navigation
    PSP Data

    Explore information about traffic stops, traffic enforcement, crashes, crimes, overdoses, and other data.

    Contact Data Reporting

    Contact Data Reporting (CDR) is an annual analysis of data collected from trooper-initiated traffic stops. The program identifies opportunities for improvement in PSP policy and training.

    Community Access to Information Dashboard

    The Community Access to Information Dashboard (CAID) is a public database of crashes, traffic enforcement, and crimes investigated by PSP. CAID also displays PSP's coverage area.

    Overdose Information Network (ODIN) Dashboard

    ODIN provides information sharing related to drug overdoses and related data. The ODIN Dashboard allows users to filter and display this information. 