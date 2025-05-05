Contact Data Reporting
Contact Data Reporting (CDR) is an annual analysis of data collected from trooper-initiated traffic stops. The program identifies opportunities for improvement in PSP policy and training.
Community Access to Information Dashboard
The Community Access to Information Dashboard (CAID) is a public database of crashes, traffic enforcement, and crimes investigated by PSP. CAID also displays PSP's coverage area.
Overdose Information Network (ODIN) Dashboard
ODIN provides information sharing related to drug overdoses and related data. The ODIN Dashboard allows users to filter and display this information.