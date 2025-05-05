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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

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    Pennsylvania State Police

    Request a Child Passenger Safety Seat Check

    Schedule a free child's car seat check or installation by a certified child safety seat technician. Contact your local State Police station.

    Find a station

    Monthly seat checks

    Troopers who are certified child passenger safety seat experts are available to check or install your car seat for free.

    Each PSP station schedules one day per month for seat checks. Call your local station if that day is not convenient. Note that some stations require an appointment.

    Check the Troop map and listings below for contact information of a PSP station near you.

    Child seat check locations and schedule by Troop

    PSP Troop map with counties

    Cambria County
    PSP Ebensburg - 3rd Wednesday - 814-471-6500

    Indiana County
    PSP Indiana - 3rd Wednesday - 724-357-1960

    Somerset  County
    PSP Somerset - 2nd Wednesday - 814-445-4104

    Westmoreland County
    PSP Belle Vernon - 1st Wednesday - 724-929-6262

    Allegheny County
    PSP Pittsburgh - 1st Tuesday - 412-299-1607

    Fayette County
    PSP Uniontown - 2nd Tuesday - 724-439-7111

    Greene County
    PSP Waynesburg - 2nd Tuesday - 724-627-6151

    Washington County
    PSP Washington - 3rd Wednesday - 724-223-5200

    Westmoreland County
    PSP Belle Vernon - 1st Wednesday - 724-929-6262

    Clarion County
    PSP Clarion - 3rd Wednesday - 814-226-1710

    Clearfield County
    PSP Clearfield - 3rd Wednesday - 814-857-3800
    PSP Dubois - 1st Wednesday - 814-371-4652

    Elk County
    PSP Ridgway - 1st Wednesday - 814-776-6136

    Forest County
    PSP Marienville - 1st Wednesday - 814-927-5253

    Indiana/Jefferson County
    PSP Punxsutawney - 1st Tuesday - 814-938-0510

    McKean County
    PSP Lewis Run - 1st Wednesday - 814-368-9230

    Allegheny/Armstrong Counties
    PSP Kittanning - 2nd Wednesday - 724-543-2011

    Beaver County
    PSP Beaver - 1st Tuesday - 724-773-7400

    Butler County
    PSP Butler - 1st Wednesday by appointment - 724-284-8100

    Lawrence County
    PSP New Castle - 1st Wednesday - 724-598-2211

    Mercer County
    PSP Mercer - 3rd Wednesday - 724-662-6162

    Crawford County
    PSP Meadville - 4th Wednesday - 814-332-6911

    Erie County
    PSP Corry - 4th Wednesday - 814-663-2040
    PSP Erie - 2nd Wednesday - 814-898-1641
    PSP Girard - 1st Wednesday - 814-774-9611

    Venango County
    PSP Franklin - 2nd Monday - 814-676-6596

    Warren County
    PSP Warren - 3rd Wednesday - 814-728-3600

    Cameron County
    PSP Emporium - 2nd Monday - 814-486-3321

    Clinton County
    PSP Lamar - 1st Wednesday - 570-726-6000

    Lycoming County
    PSP Montoursville - 1st Tuesday - 570-368-5700

    Montour/Northumberland (northern)/Union Counties
    PSP Milton - 1st Wednesday - 570-524-2662

    Northumberland (southern)
    PSP Stonington - 2nd Tuesday - 570-286-5601

    Potter County
    PSP Coudersport - 1st Tuesday - 814-274-8690

    Snyder County
    PSP Selinsgrove - 2nd Wednesday - 570-374-0468

    Tioga County
    PSP Mansfield - 2nd Wednesday - 570-662-2151

     

    Bedford County
    PSP Bedford - 1st Tuesday - 814-623-6133

    Blair County
    PSP Hollidaysburg - 3rd Thursday - 814-696-6100

    Centre County
    PSP Rockview - 1st Monday - 814-355-7545

    Fulton County
    PSP McConnellsburg - 2nd Monday - 717-485-3131

    Huntingdon County
    PSP Huntingdon - 3rd Tuesday - 814-627-3161

    Juniata/Mifflin Counties
    PSP Lewistown - 2nd Tuesday - 717-320-1010

    Adams County
    PSP Gettysburg - 2nd Wednesday - 717-334-8111

    Cumberland County
    PSP Carlisle - By Appointment - 717-249-2121

    Dauphin County
    PSP Harrisburg - 2nd Wednesday - 717-671-7500
    PSP Lykens - 3rd Wednesday - 717-362-8700

    Franklin County
    PSP Chambersburg - 1st Monday - 717-264-5161

    Perry County
    PSP Newport - 2nd Wednesday - 717-567-3110

    Chester County
    PSP Avondale - 1st Tuesday - 610-268-2022
    PSP Embreeville - 2nd Friday - 484-340-3240

    Lancaster County
    PSP Lancaster - 1st Tuesday - 717-290-1996

    York County
    PSP York - 1st Wednesday - 717-428-1011

    Delaware County
    PSP Media - 2nd Wednesday - 484-840-1000

    Montgomery County
    PSP Skippack - 2nd Tuesday by Appointment - 610-584-1250

    Philadelphia County
    PSP Philadelphia - 1st Tuesday - 215-452-5208

    Berks County
    PSP Hamburg - By Appointment - 877-523-6373
    PSP Reading - By Appointment - 610-621-8630

    Lebanon County
    PSP Jonestown - By Appointment - 717-865-2194

    Schuylkill County
    PSP Frackville - 1st Monday - 570-874-0207
    PSP Schuylkill Haven - 1st Wednesday - 570-739-1330

    Bucks County
    PSP Dublin - 2nd Wednesday - 215-249-9191
    PSP Trevose - 2nd Monday - 215-942-3900

    Lehigh County
    PSP Fogelsville - 2nd Tuesday - 610-395-1438

    Lehigh/Northampton Counties
    PSP Bethlehem - 1st Thursday - 610-861-2026

    Northampton County
    PSP Belfast - 1st Wednesday - 610-759-6106

     

    Carbon County
    PSP Lehighton - By Appointment - 610-681-1850

    Columbia County
    PSP Bloomsburg - 3rd Wednesday - 570-387-4261

    Luzerne County (southern)
    PSP Hazleton - 1st Tuesday - 570-459-3890

    Monroe County
    PSP Fern Ridge - 2nd Tuesday - 570-443-8436
    PSP Stroudsburg - 1st Monday - 570-619-6480
     

    Bradford County
    PSP Towanda - available by appointment - 570-265-4770

    Luzerne County (northern)
    PSP Shickshinny - available by appointment - 570-735-8065
    PSP Wilkes-Barre - available by appointment - 570-822-5400

    Sullivan County
    PSP Laporte - available by appointment - 570-928-4455

    Wyoming County
    PSP Tunkhannock - available by appointment - 570-836-2141

    Lackawanna County
    PSP Dunmore - 3rd Tuesday - 570-963-3156

    Pike County
    PSP Blooming Grove - 3rd Tuesday - 570-226-5718

    Susquehanna County
    PSP Gibson - 2nd Tuesday - 570-465-3154

    Wayne County
    PSP Honesdale - 2nd Monday - 570-251-7207