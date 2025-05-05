Request a Child Passenger Safety Seat Check

Monthly seat checks
Troopers who are certified child passenger safety seat experts are available to check or install your car seat for free.
Each PSP station schedules one day per month for seat checks. Call your local station if that day is not convenient. Note that some stations require an appointment.
Check the Troop map and listings below for contact information of a PSP station near you.
Child seat check locations and schedule by Troop
Cambria County
PSP Ebensburg - 3rd Wednesday - 814-471-6500
Indiana County
PSP Indiana - 3rd Wednesday - 724-357-1960
Somerset County
PSP Somerset - 2nd Wednesday - 814-445-4104
Westmoreland County
PSP Belle Vernon - 1st Wednesday - 724-929-6262
Allegheny County
PSP Pittsburgh - 1st Tuesday - 412-299-1607
Fayette County
PSP Uniontown - 2nd Tuesday - 724-439-7111
Greene County
PSP Waynesburg - 2nd Tuesday - 724-627-6151
Washington County
PSP Washington - 3rd Wednesday - 724-223-5200
Westmoreland County
PSP Belle Vernon - 1st Wednesday - 724-929-6262
Clarion County
PSP Clarion - 3rd Wednesday - 814-226-1710
Clearfield County
PSP Clearfield - 3rd Wednesday - 814-857-3800
PSP Dubois - 1st Wednesday - 814-371-4652
Elk County
PSP Ridgway - 1st Wednesday - 814-776-6136
Forest County
PSP Marienville - 1st Wednesday - 814-927-5253
Indiana/Jefferson County
PSP Punxsutawney - 1st Tuesday - 814-938-0510
McKean County
PSP Lewis Run - 1st Wednesday - 814-368-9230
Allegheny/Armstrong Counties
PSP Kittanning - 2nd Wednesday - 724-543-2011
Beaver County
PSP Beaver - 1st Tuesday - 724-773-7400
Butler County
PSP Butler - 1st Wednesday by appointment - 724-284-8100
Lawrence County
PSP New Castle - 1st Wednesday - 724-598-2211
Mercer County
PSP Mercer - 3rd Wednesday - 724-662-6162
Crawford County
PSP Meadville - 4th Wednesday - 814-332-6911
Erie County
PSP Corry - 4th Wednesday - 814-663-2040
PSP Erie - 2nd Wednesday - 814-898-1641
PSP Girard - 1st Wednesday - 814-774-9611
Venango County
PSP Franklin - 2nd Monday - 814-676-6596
Warren County
PSP Warren - 3rd Wednesday - 814-728-3600
Cameron County
PSP Emporium - 2nd Monday - 814-486-3321
Clinton County
PSP Lamar - 1st Wednesday - 570-726-6000
Lycoming County
PSP Montoursville - 1st Tuesday - 570-368-5700
Montour/Northumberland (northern)/Union Counties
PSP Milton - 1st Wednesday - 570-524-2662
Northumberland (southern)
PSP Stonington - 2nd Tuesday - 570-286-5601
Potter County
PSP Coudersport - 1st Tuesday - 814-274-8690
Snyder County
PSP Selinsgrove - 2nd Wednesday - 570-374-0468
Tioga County
PSP Mansfield - 2nd Wednesday - 570-662-2151
Bedford County
PSP Bedford - 1st Tuesday - 814-623-6133
Blair County
PSP Hollidaysburg - 3rd Thursday - 814-696-6100
Centre County
PSP Rockview - 1st Monday - 814-355-7545
Fulton County
PSP McConnellsburg - 2nd Monday - 717-485-3131
Huntingdon County
PSP Huntingdon - 3rd Tuesday - 814-627-3161
Juniata/Mifflin Counties
PSP Lewistown - 2nd Tuesday - 717-320-1010
Adams County
PSP Gettysburg - 2nd Wednesday - 717-334-8111
Cumberland County
PSP Carlisle - By Appointment - 717-249-2121
Dauphin County
PSP Harrisburg - 2nd Wednesday - 717-671-7500
PSP Lykens - 3rd Wednesday - 717-362-8700
Franklin County
PSP Chambersburg - 1st Monday - 717-264-5161
Perry County
PSP Newport - 2nd Wednesday - 717-567-3110
Chester County
PSP Avondale - 1st Tuesday - 610-268-2022
PSP Embreeville - 2nd Friday - 484-340-3240
Lancaster County
PSP Lancaster - 1st Tuesday - 717-290-1996
York County
PSP York - 1st Wednesday - 717-428-1011
Delaware County
PSP Media - 2nd Wednesday - 484-840-1000
Montgomery County
PSP Skippack - 2nd Tuesday by Appointment - 610-584-1250
Philadelphia County
PSP Philadelphia - 1st Tuesday - 215-452-5208
Berks County
PSP Hamburg - By Appointment - 877-523-6373
PSP Reading - By Appointment - 610-621-8630
Lebanon County
PSP Jonestown - By Appointment - 717-865-2194
Schuylkill County
PSP Frackville - 1st Monday - 570-874-0207
PSP Schuylkill Haven - 1st Wednesday - 570-739-1330
Bucks County
PSP Dublin - 2nd Wednesday - 215-249-9191
PSP Trevose - 2nd Monday - 215-942-3900
Lehigh County
PSP Fogelsville - 2nd Tuesday - 610-395-1438
Lehigh/Northampton Counties
PSP Bethlehem - 1st Thursday - 610-861-2026
Northampton County
PSP Belfast - 1st Wednesday - 610-759-6106
Carbon County
PSP Lehighton - By Appointment - 610-681-1850
Columbia County
PSP Bloomsburg - 3rd Wednesday - 570-387-4261
Luzerne County (southern)
PSP Hazleton - 1st Tuesday - 570-459-3890
Monroe County
PSP Fern Ridge - 2nd Tuesday - 570-443-8436
PSP Stroudsburg - 1st Monday - 570-619-6480
Bradford County
PSP Towanda - available by appointment - 570-265-4770
Luzerne County (northern)
PSP Shickshinny - available by appointment - 570-735-8065
PSP Wilkes-Barre - available by appointment - 570-822-5400
Sullivan County
PSP Laporte - available by appointment - 570-928-4455
Wyoming County
PSP Tunkhannock - available by appointment - 570-836-2141
Lackawanna County
PSP Dunmore - 3rd Tuesday - 570-963-3156
Pike County
PSP Blooming Grove - 3rd Tuesday - 570-226-5718
Susquehanna County
PSP Gibson - 2nd Tuesday - 570-465-3154
Wayne County
PSP Honesdale - 2nd Monday - 570-251-7207