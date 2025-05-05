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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    department of environmental protection

    Apply for Emission Reduction Credit Registry

    Businesses interested in buying or selling emission reduction credits can now get help through the DEP's ERC registry system. 

    Apply online

    Additional Resources

    Emission Reduction Credit (ERC) Registry

    The Pennsylvania Department of Environmental Protection (DEP) maintains an ERC registry in accordance with the requirements of 25 Pa. Code § 127.209. The ERC registry system provides for the tracking of the creation, transfer and use of ERCs.

    ERC Registry