Apply for Emission Reduction Credit Registry

Applications
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ERC Application (06/99) (PDF)Emission Reduction Credit Registry Application
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ERC Application (06/99) (Word)Emission Reduction Credit Registry Application
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ERC Instructions (06/99) (PDF)Instructions for Emission Reduction Credit Registry Application
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ERC Instructions (06/99) (Word)Instructions for Emission Reduction Credit Registry Application
Applications are to be submitted to the DEP Regional office serving you. Contact the Allegheny or Philadelphia air programs for permits in those counties.
Emission Reduction Credit (ERC) Registry
The Pennsylvania Department of Environmental Protection (DEP) maintains an ERC registry in accordance with the requirements of 25 Pa. Code § 127.209. The ERC registry system provides for the tracking of the creation, transfer and use of ERCs.