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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Pennsylvania State Police

    Request a Risk and Vulnerability Assessment Team (RVAT) Assessment from the Pennsylvania State Police

    Call or email the RVAT unit for a free security assessment of your facility or event.

    Submit a request by email

    Overview

    When you request a free RVAT security assessment, team members will examine ways to secure your site or event.

    RVAT team members are Pennsylvania State Troopers trained as ASIS-certified physical security professionals. They specialize in:

    • Threat analysis
    • Explosive effects on structural design
    • Target hardening techniques

    The RVAT team assesses:

    • Schools/Universities
    • Office Buildings
    • Warehouses
    • Commercial Buildings
    • Utility/Power Plants
    • Malls/Shopping Centers
    • Arenas/Stadiums
    • Amusement Parks
    • Fairgrounds
    • Hotels
    • Courthouses
    • Houses of Worship
    • Bridges/Tunnels
    • Special Events

    Contact RVAT