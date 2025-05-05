Request a Risk and Vulnerability Assessment Team (RVAT) Assessment from the Pennsylvania State Police

Overview
When you request a free RVAT security assessment, team members will examine ways to secure your site or event.
RVAT team members are Pennsylvania State Troopers trained as ASIS-certified physical security professionals. They specialize in:
- Threat analysis
- Explosive effects on structural design
- Target hardening techniques
The RVAT team assesses:
- Schools/Universities
- Office Buildings
- Warehouses
- Commercial Buildings
- Utility/Power Plants
- Malls/Shopping Centers
- Arenas/Stadiums
- Amusement Parks
- Fairgrounds
- Hotels
- Courthouses
- Houses of Worship
- Bridges/Tunnels
- Special Events