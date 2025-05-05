Become an Emergency Management Agency Instructor

Overview
The Pennsylvania Emergency Management Agency accredits instructors.
How to Apply
Apply to instruct federal G-Series courses (PDF) in Pennsylvania:
-
1
Read application instructions
Read the application instructions (PDF).
-
2
Fill out the application
Fill out the instructor application (PDF).
-
3
Submit materials
Email the completed application, code of conduct, and required documentation to us.
Request An Upgrade
Upgrade your instructor credentials by completing the upgrade request and emailing it to us.