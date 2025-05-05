Apply to Become a Boating Instructor

Boating Safety Instructor Overview
If you are interested in becoming a boating instructor, contact Fish and Boat Commission staff in your region.
Course Registration and Reporting
Registration
Boating Course Registration -- Submit an Event
Reporting
Complete and submit a Boating Course Summary Report after boating course is completed.
Mail or email your completed report to:
Pennsylvania Fish and Boat Commission
Bureau of Boating
PO Box 67000
Harrisburg, PA 17106-7000
Phone: 717-705-7833 | Fax: 705-7831
E-mail: RA-FB-Education@pa.gov
Materials
- Boating Instructor's Manual
- For Lesson Plans, contact regional staff or email RA-FB-Education@pa.gov.
- Requisition for Educational Publications for ordering classroom materials (Boating Handbooks, Applications for Boating Safety Education Certificates, Temporary Boating Safety Education Certificates, etc.)
- PA State Legal Requirements Teaching Outline