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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Pennsylvania Fish and Boat Commission

    Apply to Become a Boating Instructor

    Join the Fish and Boat Commission in promoting boating safety by becoming a boating instructor.

    Contact Us via Email
    Contact a Region Office
    Family of four, all wearing life jackets, ride in a powerboat along the Susquehanna River

    Boating Safety Instructor Overview

    If you are interested in becoming a boating instructor, contact Fish and Boat Commission staff in your region

    View Boating Courses Available

    Course Registration and Reporting

    Registration

    Boating Course Registration -- Submit an Event

    Reporting

    Complete and submit a Boating Course Summary Report after boating course is completed.

    Mail or email your completed report to:

    Pennsylvania Fish and Boat Commission
    Bureau of Boating
    PO Box 67000
    Harrisburg, PA 17106-7000

    Phone: 717-705-7833 | Fax: 705-7831
    E-mail: RA-FB-Education@pa.gov

    Materials 