尊敬的賓夕法尼亞選民：

本次選舉日為2024年11月5日，星期二。您的投票計畫是什麼？

步驟一：您做好投票準備了嗎？

請登錄vote.pa.gov/status查看您的投票通道註冊狀態。請登錄您所在縣的網站預覽選票樣本。

步驟二：您將選擇哪種方式投票？

現場投票：

您可以通過查看註冊狀態頁面底部列出的位置清單查找到指定的投票地點。請務必提前規劃好交通工具。

投票站開放時間為11 月5日上午7點至晚上8點 。

。 您在 晚上8點前到達現場排隊 ，就可以正常投票了。

，就可以正常投票了。 如果您首次在指定的投票點投票，請確保具備必要的身份證明。

郵寄投票：

請確保您的選票 在11月5日晚上8點前 送達 縣選舉委員會 ，以防投票無效。您可以通過所在縣指定的投遞箱或衛星投遞點，親自將選票返回至縣選舉委員會。

，以防投票無效。您可以通過所在縣指定的投遞箱或衛星投遞點，親自將選票返回至縣選舉委員會。 請務必仔細閱讀並遵循說明。

如果您 已完成 郵寄投票，則不能在投票站再次遞交選票。如果您選擇了郵寄投票但 尚未完成 ，可以 在選舉日將填好的選票和外信封帶至投票站，申請現場投票並作廢郵寄選票 。

郵寄投票，則不能在投票站再次遞交選票。如果您選擇了郵寄投票但 ，可以 。 您是唯一被准許行使返回選票權利的人， 除非 您行動不便，並已書面指定代理人使用此表格返回您的選票。

步驟三：是否更改投票計畫？

如果您選擇郵寄方式投票，但尚未收到選票，則可以選擇在投票站臨時投票。

如因突發疾病或臨時離開本市等突發情況無法參加選舉，可以選擇緊急缺席投票。

如果您對投票方式有任何疑問，請聯繫當地縣選舉委員會或訪問vote.pa.gov。

感謝您作為選民，主動瞭解、積極參加本次選舉。

真誠地，

Al Schmidt

考曼威爾斯秘書