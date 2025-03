PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SALARIO Y HORA (WAGE AND HOUR)

1. ¿CUÁNTO ES EL SALARIO MÍNIMO EN PENNSYLVANIA?

El salario mínimo en Pennsylvania es $7.25 por hora.

2. ¿QUÉ DICE LA LEY ACERCA DEL SOBRETIEMPO?

La mayoría de los empleados en Pennsylvania deben ser pagados una compensación por sobretiempo por toda hora que exceda las 40 horas corridas por semana. La compensación por sobretiempo es de 1½ de la tarifa de pago normal del empleado. Otros empleados podrían estar exceptuados del sobretiempo porque podrían estar en categorías eximidas.

3. ¿ES LEGAL EL TIEMPO COMPENSATORIO (COMP TIME)?

El tiempo libre compensatorio en vez del pago por sobretiempo no es legal.

4. ¿CUÁNTOS EMPLEADOS DEBERÁ TENER MI EMPLEADOR PARA TENER QUE PAGAR SOBRETIEMPO?

El número de empleados no tiene nada que ver con el pago de sobretiempo. Sin embargo, éste podría afectar la tarifa del salario mínimo. Haga clic aquí para enterarse de todos los detalles sobre los requerimientos del nuevo salario mínimo en Pennsylvania.

5. ¿TENGO QUE TRABAJAR SOBRETIEMPO SINO LO QUIERO HACER?

Su empleador puede ordenarle a que trabaje sobretiempo. Su empleador podría sancionarlo o despedirlo si se niega a trabajar sobretiempo. Si usted no es un empleado exceptuado, su empleador deberá pagarle 1½ de la tarifa normal por horas trabajadas que sobrepasen las 40 horas por semana. Sin embargo, ciertos acuerdos sindicales podrían específicamente regir este asunto.

6. ¿TIENEN LOS EMPLEADOS SALARIADOS DERECHO AL SOBRETIEMPO?

El hecho de que usted sea pagado un salario no significa que no tenga derecho a recibir pago por sobretiempo. Algunos empleados están exceptuados del pago por sobretiempo, tales cómo los ejecutivos, administradores y profesionales, igualmente los supervisores que han sido contratados solamente para supervisar. Los deberes laborales cotidianos y las estipulaciones del contrato de trabajo determinan si tiene derecho al sobretiempo.

7. ¿TENGO DERECHO AL PAGO POR FERIADO?

No por ley. Tal cosa depende de la política de su empleador sobre el pago por feriado. Por ejemplo: si su empleador tiene como política el pagar por feriados y usted está obligado a trabajar en un feriado, usted recibiría el pago por horas normales que trabajó y el pago de acuerdo con la política de empleador. Usted podría recibir pago normal por ocho horas de trabajo y pago normal por ocho horas de trabajo en feriado. Usted no tiene derecho al pago por sobretiempo tan sólo por trabajar en feriado.

8. ¿TENGO DERECHO A LA AUSENCIA POR ENFERMEDAD?, ¿AL PAGO POR VACACIONES?, ¿AL PAGO POR DESPIDO?

No hay ley laboral en Pennsylvania que obligue a un empleador a pagar a un trabajador por no trabajar. Los beneficios cómo ausencia por enfermedad, pago de vacaciones y pago por despido son pagos hechos al empleador por no estar en el trabajo. Por lo tanto, un empleador sólo tendrá que pagar esos beneficios si el empleador tiene como política el hacerlo o tiene un contrato con usted para pagar tales beneficios. Un empleador deberá acatar sus propias reglas en cuanto a estos tipos de pagos. Además pueda que hayan requerimientos federales que rijan las ausencias según las estipulaciones de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Ausencia Médica por Motivos de Familia. También podrían haber obligaciones adicionales para ciertas personas dentro de la Ciudad de Philadelphia. Usted puede encontrar información sobre la Ciudad de Philadelphia en city government websiteOpens In A New Window

. El Departamento de Labor e Industria de Pennsylvania no hace cumplir ordenanzas de ciudades. Usted deberá contactar con la Ciudad de Philadelphia.

9. ¿NO DEBO SER PAGADO POR EL TIEMPO ON-CALL?

Esto depende de las circunstancias. Algunos tiempos on-call deben ser pagados y otros no. Cuando trate de determinar si se le debe pagar al estar en on-call, usted deberá examinar su libertad para dedicarse a sus propios intereses al estar on-call. Si debe llevar consigo un beeper pero tiene libertad para dedicarse a sus propios intereses, usted no tendría que ser pagado hasta que tenga responder a una llamada. Si usted está obligado a quedarse en el local del negocio del empleador y está impedido de envolverse en sus propios intereses como la lectura, visitar a otros, escuchar la radio, etc., su empleador estaría obligado a pagarle por este tiempo de on-call.

10. ¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE PERÍODOS DE DESCANSO Y COMIDAS?

Los empleadores en Pennsylvania están obligados a conceder períodos de descanso de por lo menos 30 minutos a menores de entre 14 a 17 años de edad que laboren por 5 o más horas consecutivas. Los empleados no están obligados a dar descansos a empleados de 18 años de edad o más. Si su empleador permite los descansos y éstos duran menos de 20 minutos, usted deberá ser pagado por ese descanso. Si su empleador permite los períodos de comidas, el empleador no está obligado a pagarle por su período de comida si usted no trabaja durante su período de comida y éste dura más de 20 minutos. Un acuerdo colectivo podría además regir este asunto.

11. ¿PUEDE MI EMPLEADOR CAMBIAR MI TARIFA DE PAGO?

Sí, siempre y cuando a usted se le dé un aviso del cambio en un día de pago anterior al que el cambio es efectivo y la tarifa de pago no hace que éste sea menor al salario mínimo. Por ejemplo, si su día de pago regular (el día en que se le paga su salario) es el 15 del mes, su empleador podría darle un aviso por escrito sobre el cambio en la tarifa de su pago en cualquier día previo al 15. Todo trabajo entonces hecho por usted para este empleador después del 15 sería bajo la nueva tarifa.

12. ¿QUÉ PUEDE SER DESCONTADO DE MI CHEQUE DE PAGO?

Si usted se ha prestado dinero de un tercero, usted le puede dar permiso por escrito al empleador para descontar los pagos de sus ingresos. Si empleador le prestó los fondos, él puede descontar el pago de sus ingresos siempre y cuando usted lo haya autorizado por escrito. Y por supuesto, los descuentos normales por impuestos deberán ser hechos. Usted deberá dar permiso a su empleador por escrito para que él lleve a cabo tales descuentos no relacionados con el fisco. No es válido, al momento de ser contratado, el firmar una autorización en «blanco» para cubrir todo descuento futuro. Además, según la regla, los descuentos no deberán reducir su pago en bruto a menos del salario mínimo, y los descuentos deberán ser para beneficio del empleado.

13. ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN ESTÁ MI EMPLEADO OBLIGADO A PONER EN MI RECIBO DE PAGO?

Su empleador deberá darle un recibo de pago por cada período de pago que explique cuánto trabajó, cuánto ganó y cuánto se le pagó. El recibo deberá mencionar el número de horas que actualmente trabajó; su tarifa de pago; sus ingresos en bruto; sus descuentos por impuestos; y otros descuentos que usted le permitió a su empleador hacer. Los recibos también deberán mostrar las fechas de comienzo y de final del perٕíodo de pago.

14. ACABO DE DARLE A MI EMPLEADOR UN AVISO DE QUE DEJARÉ EL EMPLEO EN DOS SEMANAS Y ME DESPIDIÓ, ¿QUÉ PUEDO HACER?

Pennsylvania es un Estado 'AT WILL’ (por voluntad). Un empleador no tiene que dar una razón para despedir a un empleado de acuerdo con las leyes de Salario y Hora de Pennsylvania. Sin embargo, usted podría desear consultar con un abogado para ver si puede presentar una demanda judicial contra su empleador por despido ilegal o improcedente. Además, si usted piensa que fue discriminado por raza, credo, color, edad, religión, sexo, o algo parecido, puede contactar con la Pennsylvania Human Relations Commission (Comisión de Relaciones Humanas de Pennsylvania) llamando al 1-215-560-2496.

15. ¿CUÁN PRONTO DESPUÉS DE IRME DEL TRABAJO DEBERÉ SER PAGADO?

Si usted abandona su empleo, es descansado, o es despedido, su empleador deberá pagarle todo lo que le debe a más tardar en el próximo programado día de pago.

16. ¿CUÁNTO TIEMPO DESPUÉS DE SALIR DEL EMPLEO TENGO PARA PRESENTAR MI RECLAMO?

Si a usted no se le pagó siquiera el salario mínimo o no se le pagó correctamente por sus horas de sobretiempo, usted debiera presentar un reclamo salarial dentro de los dos años que siguen a cuando el trabajo fue actualmente hecho. Sin embargo, debiera presentar su reclamo tan pronto como le sea posible. Ya que el empleador sólo está obligado a mantener sus récords por tres años, se le hace más difícil al Departamento de Labor e Industria el cobrar sus salarios con el correr del tiempo.

17. ¿ESTÁ OBLIGADO EL DEPARTAMENTO DE LABOR E INDUSTRIA A TOMAR MI RECLAMO SALARIAL?

El departamento puede negarse a aceptar su reclamo por muchas razones cómo la ausencia de evidencia para sustentar un reclamo o por ser inválida según la ley.

18. ¿CUÁNTO DEMORA PARA QUE YO RECIBA MI DINERO

Si el departamento determina que usted tiene un reclamo salarial válido, el tiempo que toma para cobrarle el dinero a su empleador puede ser de entre días y varios meses. Muchos factores pueden acelerar o demorar el pago de un reclamo salarial.

19. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO, A TIEMPO PARCIAL Y T RABAJADORES TEMPORALES?

Con la excepción de la demorada implementación de la tarifa del nuevo salario mínimo, bajo la Ley del Salario Mínimo no hay diferencia entre los empleados a tiempo completo, a tiempo parcial y temporales. Algunos empleadores que proveen beneficios a los empleados de a tiempo completo pudieran no proveer tales beneficios a sus empleados de a tiempo parcial o temporales. Si usted no es un trabajador de a tiempo completo y desea saber si tiene derecho a beneficios, tendrá que hablar sobre eso con su empleador. Todo empleador debiera tener informaciones concretas que denoten quién tiene beneficios y quién no. Para obtener información sobre la retardada implementación de la nueva tarifa del salario mínimo para los pequeños empleadores puede hacer clic a continuación en click here for complete details on Pennsylvania's new minimum wage requirements.

20. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA EL PAGO POR EL TIEMPO DE VIAJE?

Según la ley de Pennsylvania, un empleador deberá pagar por el tiempo de viaje de un empleado si el empleado está obligado a apersonarse, marcar tarjeta, cargar, etc. Si el empleado va directamente de su residencia al centro de trabajo o viceversa, tal cosa no es pagable.

LA LEY FEDERAL PUEDE SER DIFERENTE A LA ESTATAL. LA MÁS RESTRICTIVA ENTRE ELLAS SE PONDRÁ EN EFECTO. PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE LABOR DE LOS EE. UU. SI DESEA UNA MAYOR ACLARACIÓN DE LA LEY FEDERAL. MUCHOS ASUNTOS PODRÍAN ADEMÁS SER TRATADOS POR ACUERDOS SINDICALES Y CONTRATOS PRIVADOS.